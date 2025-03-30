川普的金卡計畫 點出綠卡的問題

當許多美國移民 苦苦等待綠卡資格，或接受長期居住限制，以取得公民身分時，川普 天外飛來一筆：只要用500萬美元買「金卡」，就可以踏上美國公民捷徑。「金卡」的計畫可以產生可觀的收入，解決國家債務問題，並吸引富裕人士以刺激經濟成長。川普認為，只要有100萬人申請，美國國庫就可進帳5兆美元，美國國債問題馬上迎刃而解。

商務部長盧特尼克表示，「金卡」將取代現有的EB-5投資簽證 ，他還批評EB-5「充滿造假和欺詐」，並主張「金卡」是一種更直接、高價值的替代方案，還很高調地誇稱推出首日就「賣出一千張」。

「金卡」提案引發了諸多批評，像是：將美國公民身分商品化，公然讓富人繞過傳統的移民綠卡申請途徑。喜劇演員金莫爾（Jimmy Kimmel）嘲諷它是「賭場裡的顧客獎勵計畫」，並暗示它將美國公民身分降低為專屬俱樂部的會員資格。

美國國會於1990年設立EB-5簽證，每年允許約1萬名投資人及其符合條件的親屬入境。根據規定，申請人必須投資至少100萬美元，或在經濟困難地區投資50萬美元。在2022年3月15日之後的申請人必須投資至少105萬美元，或在經濟困難地區投資80萬美元，並為美國工人創造或保留至少10個全職工作。不過在1994年到2004年的10年中，10萬個投資移民名額只簽發了6024份，平均每年大約500份。

可是「金卡」比川普和盧特尼克所想像的要複雜得多，也充滿更多不確定性。川普的「金卡」是一種全新的簽證，提供美國合法永久居民身分，以及之後成為公民的途徑。但總統無法授予外國人綠卡。前總統歐巴馬和拜登只採取行政措施保護某些人免於驅逐出境，並未授予合法身分或提供獲得公民身分的途徑。

這也不是川普第一次試圖將財富與移民特權掛鉤：在他第一任期內，就曾試圖透過擴大公共負擔的定義、並懲罰那些依賴公共援助申請綠卡的人，來改變美國的合法移民管道，遭批為一項不公正的「財富測試」，後來在拜登政府任內被撤銷。

新的簽證就需要有新的法律，不是總統一人說了算。而無論是另立新法或修改EB-5的簽證規定，都必須經由國會。川普的「金卡」構想只是在同溫層取暖，說明他只想招攬最富有的人，而不是最優秀、最聰明的人，或者那些真正為美國的國家利益服務的人，來改善美國的整體經濟。

英國和澳洲等其他國家都有類似的投資簽證計畫，根據他們的經驗，這類需求每年大概只有數百份申請。何況EB-5簽證在過去30多年裡帶進的投資，遠遠超過那些負擔得起並願意使用500萬美元購買「金卡」簽證的總金額。而且更重要的是：有能力隨隨便便就拿出500萬美元的人，即使十分垂涎美國公民資格，但在念及拿到簽證後必須向IRS申報全球收入並繳納稅款，就可能打消念頭。

批評人士也警告，「金卡」可能會吸引國際犯罪組織成員透過支付費用進入美國。國際透明組織就批評，將美國公民身分賣給出價最高的人，將吸引腐敗分子為自己和他們的黑錢尋求安全避風港。

但從反面觀點來看，川普的說法點出了問題核心。美國需要增加綠卡數量，現在每年的綠卡發放數量還不夠。「金卡」構想的深層解讀是，移民實際上為美國經濟做出貢獻，許多非常成功的美國企業家都是移民出身，包括川普的愛將馬斯克；相信許多不分黨派人都會同意這一點。

「金卡」簽證計畫代表美國移民政策的大轉變，想利用外國財富來支撐國民經濟，雖然尚未公布詳情，已引發關於公民身分貨幣化的道德性、合法性和經濟可行性的爭論，利害關係人和政策制訂者都需要仔細考慮潛在的優點和缺點。