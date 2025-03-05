美對中國禁運晶片破功 亡羊難補牢

中國宣布人工智能DeepSeek-R1功能不遜於美國ChatGPT，震驚世界，有評論稱是美國的「AI珍珠港事件」。DeepSeek宣稱運作成本只有美國的5%，卻達到相近算力，完勝美國AI。但知情者爆料，DeepSeek使用輝達 (Nvidia)數萬片禁止輸出中國的先進H800晶片 ，用「過濾」技術拿ChatGPT研發基礎作創新運算，才達致成果，意味美國對中國晶片禁運出現大漏洞，防線早被中國以化整為零、迂迴進口的方式攻破。

目前川普政府追查新加坡 、馬來西亞或阿聯酋等國是否違背美國指令，向中國走私晶片。新加坡27日逮捕九人，以詐欺罪嫌起訴三名男子，指控他們涉及輝達晶片非法轉運中國，風暴還在擴大中。

不同報導指DeepSeek擁有輝達高階晶片H100達5萬片。新加坡過去進口晶片只占輝達出口收入4%，如今卻猛漲至28%。星國貿工部第二部長陳詩龍表示，Nvidia在新加坡實際出貨量僅占其總營收1%，許多跨國公司將採購商品和帳單集中在樞紐中心，導致新加坡進口量爆增，說法間接佐證，新加坡不需要這麼多晶片，是外企透過新加坡購買再轉運至中國。

拜登政府窮國家之力，聯手西方盟友對中國科技禁運，強制台韓日等國不准供應中國先進晶片，防堵輝達、台積電高階晶片輸入中國，結果不敵中國舉國體制，用官民合作式的螞蟻雄兵，以化整為零或轉口貿易破解美國防線，不得不說這一局美國輸了。

DeepSeek宣布成果後，震動美國朝野，Nvidia當天股票市值曾蒸發近6000億美元，中國用DeepSeek向美示威，愛國粉紅們反美情緒高漲，這股「勝利」風潮延續到近日「哪吒2」電影大賣，號稱要打破好萊塢電影票房紀錄。

新加坡「經濟靠中國，政治靠美國」，開放中國客入境免簽後，成為中國富豪、資本和移民的新避風港，取代香港。新加坡政府現在宣示會與美國緊密合作，調查晶片流向，小心平衡與中美兩國關係。

面對美國封鎖，中國用各種迂迴手段突破，海外設白手套公司轉運、利用留學生偷運晶片回國，每塊晶片100美元報酬是公開的秘密。華爾街日報指這種手法每日帶回數十塊晶片，貨源穩定，滿足中國AI初創公司或研究機構需求。

報導說，逾70家分銷商在網上公開賣Nvidia晶片，每家分銷商每月可供數十塊晶片，幾周內可交貨，有些賣家甚至賣內含8個輝達高階晶片的伺服器，售價約30萬美元；深圳、上海出售輝達高階晶片是公開祕密，抖音上很多廣告，Nvidia伺服器售價約270萬至300萬元人民幣，有頂配現貨。

這些事實顯示，美國政府費九牛二虎之力管制出口，但只要輝達或台積電繼續外銷晶片，中國政府或企業就可從其他國家取得。舉國體制擅用人海戰術，觀光客偷運，留學生攜帶，過去中國人在美屢被查獲偷竊機密、違法攜帶美國敏感科技回國，或在美軍基地附近拍攝、購屋等，跨國公司組織國際網絡營利，從東南亞、中東轉運晶片進中國，台積電先進晶片就裝在華為外銷的設備中，美國防不勝防，輝達更無法過濾銷售對象，使美國現行禁運政策如同虛設。

跨黨派國會議員上月底致函國安顧問，要求收緊拜登政府2022年允許輝達賣給中國的「閹割版」H20晶片，但中國企業早已增購H20晶片下單囤貨，防備川普政府全面禁運。中國宣稱華為研發的晶片功能已有輝達H100的六成，即使吹噓誇大，但只要國際市場有貨，中國就可取得先進晶片，美國無法全面封鎖。

川普上台迄今專注於內政改革、俄烏戰爭和中東情勢，暫無暇對付中共。美國從科技、金融和軍事等方面遏制中國未變，晶片禁運只能禁止大規模輸出中國，無法阻絕中國取得先進晶片，也成川普政府的嚴峻考驗。