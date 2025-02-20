被美國孤立 歐洲危機當頭

歐洲與美國文化同出一源，從二次大戰以來，歐洲在軍事安全、經濟上就依賴美國，彼此政治意識形態也相互影響，如今川普 上任，歐洲赫然發現美國與自己的距離愈來愈遠，甚至站在自己對立面，歐洲失去依靠，孤立不知所措。

首先是烏克蘭停火談判，川普一個電話打給普亭，就確立了美俄直接談判的主軸，歐洲與烏克蘭完全靠邊站，歐洲八國、歐盟及北約領袖日前舉行緊急峰會，共商對策，目的是顯示歐洲的用處，在停火之後，需要歐洲部隊作為安全保證，會前召集會議的法國總統馬克宏還特別致電川普，以示好美國。

受邀的國家都是有軍事能力、能夠派出部隊、有發言權的國家，可是各國意見不一，議而不決，無法獲致共識，對於歐洲準備提供何種類型的安全保障都沒有深入討論。

峰會的另一層意義，則在防範美國「出賣」歐洲；謠傳在川普與普亭的政治協議中，普亭要求，北約軍隊須撤出整個前蘇聯地區，目前不知道美國將如何回應，但川普可能會同意將美軍撤出波羅的海地區，甚至可能撤往更西邊的地區，這將使歐洲置於俄羅斯軍隊的威脅之下。

受邀參加峰會的波蘭總理圖斯克會後指出，歐洲意識到與美國的關係已經進入「新的階段」，換句話說，美國不可再被信賴，歐洲與美國的關係，到了改變的分水嶺，歐洲需要國防自主，在北約之外，應該建立一個超越歐盟的歐洲共同防禦協定，換句話說，就是成立歐洲軍隊。

美國孤立歐洲的第二個當頭棒喝，則是川普的關稅 壓力，接連而來，從鋼鋁的25%關稅，到對等關稅，乃至對汽車的關稅，雖然是盟國，但川普對歐洲毫不手軟。

在川普第一任期時，也有過關稅風波，歐洲祭出三招，分別是：擬定報復的清單，找到美國決策者的痛點，譬如對牛仔褲、波本威士忌與哈雷機車，對等加稅報復；其二是，加緊與其他大經濟體的談判，譬如日本，以找尋美國市場以外的出路；其三是，討好川普，給他一些象徵性、惠而不費，讓他可以吹噓勝利，譬如邀請他到巴黎閱兵，或者將波蘭一處軍事基地命名為「川普堡」。

歐洲當時勉強過關，但這次關稅壓力來得又快又猛，這些老招已無法再抵擋，而且比起中國或其他新興經濟體，歐洲經濟已經停止成長，今年再樂觀預測，也只是勉強超過1%。

歐洲更有類似美國的成熟經濟體問題，國內產業無法與國際競爭，原因除了老化的人口，生產力更是落後，極右派政黨則藉著經濟危機、批評外來移民，而快速壯大。

這正是歐洲與美國漸行漸遠的第三個問題；上周，美國副總統范斯 在慕尼黑安全會議上發表講話時發出了嚴厲警告:「當今歐洲面臨的最大威脅，不是俄羅斯，也不來自於其他大國，歐洲的威脅就在歐洲內部」。

范斯批評了歐洲政府為了要防堵極右翼政黨，而對言論自由與民主所設下的限制，這等於是顛覆了80年來支撐西方聯盟的自由民主理念和共同價值觀。川普政府將歐洲極右翼視為其盟友，甚至在慕尼黑，范斯抽出時間會見了德國另類選擇黨(AfD)的共同黨魁魏德爾，但沒有會見德國總理蕭茲。其團隊的成員更是對媒體露骨地表示：「我們沒必要見他(蕭茲)，他當總理的日子不長了」。

范斯的演講，其實並不是希望說服台下的歐洲顯要聽眾們，而是要對他們「宣戰」，歐洲普遍的感覺是：「這是對歐洲民主的直接攻擊」，許多歐洲人現在相信美國才是歐洲的威脅。

川普的第一任，歐洲國家多在觀望，認為他只是歷史的偶然，拜登當選，讓他們認為終於可以撥亂反正，可是現在川普回任，證明拜登才是偶然，MAGA的想法是美國政治主流，美國與歐洲的特殊關係，看起來將一去不返。