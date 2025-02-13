中美關稅大戰 一波接著一波

2月4日，美國政府以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅 措施生效，中方立即宣布了關稅反制措施；這讓全世界開始擔心，川普 第一任時的美中關稅大戰，即將再度爆發。

川普第一任的關稅戰，中國最後是敗下陣來的，因為中國對美國順差太大，手中沒有足夠的籌碼，只要中國反制，美國可以用更大的金額反反制，最後導致中方嘴上雖然沒有認輸，但實際上卻對美求和，在2020年年初，簽訂了第一階段貿易協議。

如今川普再度回任，中國對關稅戰的經驗與能力都有提升，而且美國市場在中國的總出口中的比例越來越下降，現在只占15%，這次的關稅戰的打法略有不同。

首先，相對於美國對所有中國進口貨施加10%關稅，中方是針對特定種類：原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原產於美國的原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅，總值約140億美元。

換句話說，對美加徵關稅的商品主要集中在能源和汽車兩項，汽車類中國可有可無，至於能源，目前中國主要從俄羅斯和伊朗與中東等其他國家進口，也很輕易找到替代來源。

經過六、七年後，中國的經濟結構已經做了戰略調整，以防止再度關稅戰時，被美國所箝制，這次如果美方執意升級貿易摩擦，要打關稅戰，在中方尋求替代來源、堅決反制之下，希望可以立於不敗之地。

其二則是，中國的反制相對溫和，不把臉撕破，以備將來的談判，金融時報就表示，中方在創造談判的空間，以避免全面的貿易衝突，甚至可以作為未來川習高峰會所需籌碼。

最近川普要與習近平通電話，外界預期可能就像對加拿大與墨西哥 一樣，先宣布25%關稅，然後在兩國元首通話後，宣布暫緩一個月，但在中方宣布報復關稅後，川普不通話了，也沒有宣布對中關稅暫緩。

中方所不滿的是川普對中國的10%關稅，從宣布到實施，只有兩天的時間，中方認為這是「城下之盟」，逼中方要投降，所以才不願意屈服，而且中方認為川普不只是要中方在阻止毒品上合作，還要中方在烏戰停火上，幫美國施壓俄羅斯，還有中方要同意出售抖音控制權。

這些夾雜的問題，都讓中國不同於加拿大與墨西哥般的「問題單純」，所以中國要邊談邊打，長期抗戰。

但10%僅是關稅戰的開始，未來至少還有兩波，關稅戰的第二波是鋼鋁關稅；美國總統川普10日宣布，他將在3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，雖然這項措施是針對所有國家，沒有豁免與例外，但主要是針對中國而來。

中國所產鋼鋁，由於設備新穎，無論產量超過全球其他國家所生產鋼鋁的總和，價格也是全球最低，美國對中國的鋼鋁已增加了許多關稅，導致沒有中國鋼鋁進口。

但近來中國經濟減緩，鋼鋁國內需求量減少，巨大產能開始往國際輸出，或者是輸出到墨加，間接到美國，或是到發展中國家，如越南，經過再製後，將鋼鐵製品輸出到美國，這對美國鋼鐵業形成莫大的威脅，所以川普才對全球開徵鋼鋁關稅。

關稅戰的第三波將在4月1日，屆時貿易代表署要向白宮報告，中國是否履行2020年1月的美中貿易協議，由於中方在協議中承諾，在2017年貿易額的基礎上，在未來兩年內額外購買至少2000億美元的美國產品和服務，但是遠遠未達到此目標，屆時川普將依據此，再度祭出增加的關稅。

川普在競選期間，曾經提及對中國的關稅，可能會高至60%，美國經濟學家估計，美國關稅每升高20%，中國GDP成長就會減少0.7%，北京再如何補救，最多也只有緩和0.2%，這對中國經濟的傷害還是實質的。