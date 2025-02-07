以反共保台為名的台灣大罷免戰

春節假期結束後首日，台灣民間團體到中選會送出共18選區的第一階段連署書，開啟了對藍白立委的大罷免 行動。國民黨主席朱立倫表示，國民黨認為台灣需要和，不要鬥，但是也絕對不畏戰、不求戰，惟必要時以戰止戰，這是國民黨的決心。他希望賴清德 總統能以德服人，不要以力服人，要用智慧化解衝突。朱立倫也批評，去年綠營發動對基隆市長謝國樑罷免，就是打著「民團」的旗幟與民意，其實「民團」就是「民進黨 的側翼」「民進黨的團體」，不必用這種假造方式欺騙民眾。

陪同民間團體赴中選會的，還有聯電創辦人、反共護台志工聯盟「志工」曹興誠，他明白指控中共買通了部分不肖立委，操控台灣立法院，從內部顛覆中華民國，而罷免活動是「台灣公民意志的表現」，「今天的罷免不是藍綠對抗，真正的議題是選擇反共保台，還是投共賣台，所以今天的罷免是反共剿匪，清除內奸的聖戰，是民主對抗專制、自由對抗奴役的聖戰。」

雖然府院不願對罷免戰表態，賴清德總統在新春談話也一再表示希望朝野和諧、社會團結，但他在首次出席海基會台商聯誼時，即遭到台商當面嗆聲要「賴主席當家不鬧事」，反對大罷免行動。賴清德稍晚出席榮民團拜時，重申團結，但也要「共同守護國家安全，不被中國分化、滲透」。賴清德的團結論是要以「抗中保台」為前提，和曹興誠說法相呼應。

民進黨當局所以要祭出大罷免戰策略，主要是三黨不過半，在國民黨與民眾黨合作主控下，民進黨朝小野大，但賴清德當局不肯讓步，要用再選手段，扭轉國會少數劣勢。然而，綠營會祭出罷免手段，藍白陣營當然也不會坐以待斃，也鎖定了民進黨險勝選區祭出罷免牌，希望民進黨當局能知所節制。

台灣行政當局以「尊重民意說」看待罷免戰，但民進黨立院總召柯建銘則是帶頭衝鋒，甚至揚言今年9月可完成罷免，促成國會議長改選。但並激不起基本支持者的熱情，民進黨必須要對罷免戰祭出聲討「大義」，就得要把朝野國會鬥爭，上綱到國家大義，把在野黨的監督反對作為解釋為「向中南海表態」，是「裡應外合」的內奸作為，所以才有曹興誠反共保台的罷免論出現。

綠營這套戰術，擺明了是想重祭蔡英文時代的反送中經驗，因蔡英文「今日香港，明日台灣」的抗中保台論，讓她能得到高票順利連任；有了蔡英文經驗為底，賴清德當然也想要「蔡規賴隨」，期能打開他施政無力的窘況，破解預算遭砍、法令不行的困境，「反共保台」幾乎成為民進黨護衛政權的必殺技。

然而，和總統大選不同的是，立委選區相對小，要把全國性選區主張套用在個別立委表現的罷免理由上，只有鞏固基本盤的自我防衛效應，卻很難落實在基本實力雄厚的立委身上，一旦激起藍營反彈，可能拉下綠委的席次，未必少於藍委，但民進黨需要用這戰法，來掩飾賴清德施政不力，並維繫綠營支持者的熱情，好作為明年縣市長選舉的籌碼，「抗中保台」絕對是民進黨最好用的催票機。

民進黨雖打著如意算盤，但朝野惡鬥的結果，立委們一方面要顧及選區罷免票威脅，又要因應立院內政黨對決，勢必讓情勢更加複雜難以掌控，執政只會更艱辛，再加上國際情勢劇變，賴清德政府內外挑戰將更甚往昔，這開年大罷免戰野火燒起，台灣上半年將難有寧日，反而更陷國家於危局。

對賴清德來說，放任罷免戰情勢就是對藍營恐嚇，但傷人必傷己，立法院不會因罷免戰起而止步，要讓國家能和解前行，還是得看賴清德有沒有治國的智慧與格局，能跳出朝野惡鬥漩渦，只是當下情勢看來很難，台灣這一年不會好過。