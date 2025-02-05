川普就是要讓人怕 美國不讓外國靠

川普 上任半個多月，內外全方位開砲，讓人目不暇給。他改變美國長期國策和對外關係，用軍力作後盾、拿關稅 當武器，對內抓捕非法移民 、整肅官場，對外下令美軍對索馬利亞的ISIS恐怖組織空襲，再對中國、加拿大和墨西哥開徵或提高關稅，敵友一視同仁。哥倫比亞拒絕美軍遣返非法移民，川普貼文震懾，數小時內就讓該國總統，從拒絕美機降落，到派專機來聖地牙哥乖乖接走偷渡客，美國殺雞儆猴，擺明就是要「讓外國人害怕，不想讓盟邦依靠，我們真的不一樣」，內外政策都反映這種思維。

川普治理下的美國只有美國利益，不再考慮盟友關係或利益，為「讓美國再度偉大」作新詮釋。北京悄悄調整方向，黨媒減低批美力度、北京配合美國遣返非法移民、央視春晚節目多年來罕見訪問美國人，討好川普意圖明顯，想緩和中美關係。但隨著中國貨增加10%關稅2月起實施，「美中貿易戰2.0」形同開打。

78歲的川普上任後充滿幹勁，不像個老人。兩周來，他和執政團隊虎虎生風，開除軍方將領和17位部會督察長、凍結聯邦招聘、下令數萬名DEI(多元、平等、包容聘用政策)聯邦雇員帶薪休假後離職、派遣1500名陸戰隊員戍守邊境，彷彿戰爭爆發。芝加哥、紐約、洛杉磯等地已逮捕逾4000名有犯罪前科者，震懾1100萬非法移民，還計畫在古巴關達那摩美軍基地建集中營關押，宣布投資5000億元建星際之門、擴大AI產業，宣示美國不再是過去那個美國。

大量逮捕遣返非法移民，獲逾半數選民支持，會成共和黨重要政績，凸顯民主黨輕視法治、只想擴大選民基數的私心。不過川普政府無預警對民間非營利團體停發各種聯邦補助款給，擬凍結3兆元支出，被法官下令暫緩實施，白宮收回成命，川普各方面都在顛覆，寧可矯枉過正也要調整偏左政策。

美國48小時內接連兩起空難，中國愛國粉紅嘲諷是川普執政的凶兆，川普歸咎於DEI雇用政策招聘不合格空管員才肇禍，卻被知情者駁斥。對照中國近期試飛所謂六代戰機，DeepSeek宣布只用ChapGPT 20分之一的成本，無美方高階晶片照樣能發展出比美國優越的AI模型，想挫殺川普威風。但川普稱這是對美國的警示刺激，與黃仁勳密談AI和晶片發展對策，將對中國或新加坡轉運晶片給中國的企業祭出制裁和更嚴格管制。

川普下令空襲伊斯蘭國，本來可打可不打，向來反戰的川普此舉目的在立威，尤其震懾巴拿馬政府拒絕交出運河營運權。對加墨開徵25%關稅、對中國再增10%關稅，加拿大反擊徵美國貨25%關稅，必然再引發通膨，除非油價大幅下跌抵消通膨，否則川普無異先開火再瞄準目標，即使叫價屬談判策略，對美國股市、經濟和通膨都是不穩定因素，川普想讓政敵或對手國家都害怕，凸顯美國恢復偉大，全民卻須付代價。

川普並不依戀盟邦協力防衛中俄，放棄「美墨加協議」對加拿大開刀，警告北約各國快增加軍費，可能離間美國為首的各個聯盟，讓中俄得利。川普多次聲稱台灣偷走美國晶片製造、威脅對半導體徵關稅，胡言亂語脫離事實，顯示川普只看重美國利益，不想再讓任何盟邦依賴，更值得烏克蘭、台灣和北約警惕。

對墨加開徵關稅，理由是墨加未阻止芬太尼輸美，還針對中國外移墨西哥的龐大產業產品輸入美國免稅，堵中國鑽空子。中國可能以稀土禁運、人民幣劇貶等反擊，貿易戰2.0山雨欲來，將考驗美中誰經濟體質較好、承受力較強。而美國三大車廠在墨西哥生產零組件怎麼辦？特斯拉在加拿大的研發和電池廠怎麼辦？是否殺敵一千，自損八百？川普執政蜜月期太熱鬧，但美國經濟外交風險都升高，最後如被逼收回成命，川普將灰頭土臉。