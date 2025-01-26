「川普幣」變相斂財 污名化加密產業

川普 贏得總統大選後，許多加密貨幣 狂熱分子歡呼慶祝，因為川普承諾將放鬆管制並使加密貨幣企業合法化。在他就職典禮前的1月17日，加密貨幣產業巨頭更齊聚華盛頓舉行派對慶祝。

但在派對期間，川普在網路上推出「川普幣」（$TRUMP），震驚了整個會場。一天後，第一夫人梅蘭尼亞川普也推出自己的迷因幣「$MELANIA」。

這種新代幣是所謂的迷因幣（meme coin），是一種與網路笑話或名人吉祥物掛鉤的加密貨幣，本身沒有任何經濟或交易價值，通常被視為投機交易的手段，價格會隨著買賣而波動。川普的迷因幣引發人們對加密貨幣的關注，並吸引許多投資 人追逐。對某些人來說，這些代幣象徵川普對加密貨幣以及刺激其發展的承諾；但加密貨幣世界中更多人對此表示厭惡，認為這是一種川普直接從追隨者身上斂財的手法。

川普在競選期間承諾建立比特幣儲備，並制訂友善的產業規則，使加密貨幣產業更容易進入金融市場。他在上任後第二天就任命SEC委員烏耶達（Mark Uyeda）為該機構的代理負責人，烏耶達隨後宣布啟動一個新的加密貨幣工作組，讓SEC走上「合理的監管道路」。然而，「川普幣」的出現讓人擔心這會損害SEC改革的能力。

部分加密產業人士認為在即將放開加密貨幣監管之際，「川普幣」反而讓人對加密貨幣印象更差，認為「它只是迷因幣的賭場」，「川普幣」不但沒有合法化加密產業，反而讓它看起來更不正經。

川普在加密貨幣領域的死忠支持者，也指責推出這個迷因幣是一種掠奪性行為。加密貨幣本質是在倡導去中心化的理念；但總統團隊卻控制著至少80%的「川普幣」供應量。Coinbase主管格雷戈爾（Conor Gregor）寫道，在該迷因幣推出兩天內，川普團隊光靠交易費就賺進5800萬美元。

加密產業之外的批評者也提出道德指控，因為川普現在直接持有他負責監管的產業股份，「川普幣」賺進的意外之財，讓他失去監管該行業的動力。支持加密貨幣不遺餘力的加州民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）更主張「法律必須禁止民選官員擁有迷因幣」。

而且這些代幣將對國家安全構成威脅，因為這等同開放外國代理人購買大量代幣作為對川普政策決定的籌碼。這些代理人可以透過購買代幣來贏得川普的支持，或威脅出售代幣來逼迫川普就範。前川普白宮通訊主管史卡拉穆奇就表示：「現在世界上任何人只需點擊幾下滑鼠，就可以將錢存入美國總統的銀行帳戶。」

美國開國元勳在憲法中訂立薪資條款，禁止總統利用職務之便中飽私囊，就是在防止這種利益衝突。有些人認為，川普代幣的發行發生在他宣誓就職之前，這意味著他是以普通公民的身分所為。但只要川普本人擁有一定比例的代幣，就會存在重大的利益衝突。

川普迷因幣從根本上威脅了大眾對金錢的理解，隨著社交媒體和全球社交網絡的興起，利用個人地位和影響力來賺取新形式的金錢並使其合法化變得非常容易。對加密產業而言，最重要的是確保它們服務於民眾的共同利益，而不是只滿足精英階層的利益，而以犧牲其他所有人為代價。

「川普幣」的推出反映加密貨幣產業的真實面：迷因幣本身就是一個產業，是加密產業中真實、有形的代表。「川普幣」代表了川普更廣泛的政治吸引力；它原本就不是一種貨幣，而是另一張棒球卡。

加密世界正在融入華盛頓，不少業內人士準備排隊向川普宣誓效忠。在這些人接受川普給予的關注、認可和利益後，還會有誰想當揭開國王新衣的那個小孩？發行「川普幣」的網站提醒人們，他們購買的是支持表現和參與想法的方式，而不是投資。但這並不會阻止人們購買代幣來賺錢，同時它也無法阻止人們因而賠錢。