川普帶全球向右轉 企業廢多元雇用政策

習近平對普亭說，中俄要共迎「百年未有大變局」，如今大變局真的來了，隨著川普 再就職，全球政治風潮向右轉，馬斯克揚言支助英國右翼民粹政黨改革黨1億美元，加拿大自由黨總理杜魯多下台，南韓總統尹錫悅宣布戒嚴被趕下台，歐洲議會及法國、奧地利、羅馬尼亞、葡萄牙、德國或印度、印尼等大選，右翼政黨都成勝利者，左翼政黨版圖萎縮，右翼抬頭將領導世界，讓中俄面對更窘迫局面。

美國大選前，美國各大學如哈佛、耶魯和哥倫比亞等名校，都被反對平權招生運動和訴訟搞得焦頭爛額，紛紛廢除因種族配額而降低非裔、西裔錄取標準的政策。川普乘著這股向右轉旋風勝選後，著名企業同時也體察風向、順勢廢除DEI招聘政策，不再考量多元、平等和包容(Diversity, Equity, and Inclusion)，而以優化企業競爭力為優先。

加州矽谷向來是DEI政策奉行者，如今臉書母公司Meta宣布，今年將裁員約5%，涉及3600名員工，美國豐田、沃爾瑪、福特、亞馬遜、麥當勞、Lowe's等大公司集體拋棄DEI，競相表態，先裁員再聘用更具競爭力員工。美國經濟向好，企業趁機換體質，迎接人工智能競爭大時代到來，工會無能為力、職場面臨新局，底層勞工成為非法移民 之外受衝擊最大的群體。

加州山火肆虐，燒出民主黨 治理無能和政策偏誤，反映政府以種族、性別、性向等優先，而非專業特長為標準的全美公務員系統通病。有人舉民主黨主政城市，警察局長經常是非裔、工務局長是女性、教育局長是西裔，刻板任用政策使白人和華裔被邊緣化。

拜登提拔的聯邦特勤局長是女性，政治正確壓過專長，保護川普嚴重失誤，險些讓川普被暗殺。彌補美國歷史上歧視非裔和少數民族的DEI政策，如今成為降低政府效能、傷害企業競爭力的禍首。有人認為，川普代表一場「美式文革」，將從政治、經濟和社會各方面顛覆美國。

右翼勢力主張反移民、反全球化、強調貿易保護主義、懷疑綠能減碳等，川普將領導世界轉變。政治上反左傾、反共抗中或遏制中俄的力量將強化，美歐都對中國貨加關稅、提防中國一帶一路擴張，中國經濟步入嚴冬、外資撤離、內需市場不振，外國新關稅對電動車、外貿等打擊加重，世界情勢不利中俄等國家。

川普執政將改變許多美國價值觀，有人指美國將重回19世紀。川普簽署上百個行政命令，把總統權力極大化，幾近個人獨裁、繞過國會實施新政、大量鬆綁法規，優先遣返有犯罪前科逾百萬非法移民、打擊犯罪；川普也將改變烏克蘭和中東情勢，是中俄的新機會或考驗，就等著川普翻牌，一切都充滿變數。

川普第一任期退出多個國際組織，影響美國國際威信、造成盟友不信任，內閣人事更迭快速，和許多幕僚反目成仇。民主黨死忠支持者認為，美國將再墜入深淵，共和黨支持者卻慶幸美國的春天來了，將迎來真正的再度偉大。

川普第二任期用人更強調「個人忠誠」，與效忠憲法的民主憲政原則背道而馳。川普的第二任期準備較第一任期充分，閣員相對年輕，但缺行政經驗者多，未來是忠心順著川普意志行事，或遵循共和黨政策，將是川普2.0的勝敗指標。

但川普飄移、不確定性格將帶給美國和世界和平穩定，或帶來更多紛爭，從他上個任期美墨邊境牆跳票，到打擊或挽救TikTok反覆不定，川粉、外國盟友和對手國家都面對猜不透、後勢難測的總統。

坊間已有「誰將是川普內閣最先去職閣員」的賭注，馬斯克雖非傳統內閣的閣員，但已頻被點名。川馬如長期合作，將影響全球向右轉幅度，右翼勢力和傳統中左派的全球主義路線之爭勝負已定，全球化已死，美國將先照顧自身利益，中俄面對更嚴峻挑戰。