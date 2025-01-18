「川普效應」即將成為川普主義

以色列與巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯交戰15個月後，達成暫時停火六周協議。以哈戰爭在拜登總統卸任，川普 即將上任之際休止，以國人質家屬安心，巴勒斯坦人民歡呼，全世界鬆一口氣。拜登總統雖稱川普爭功是「笑話」，但不少人會認為，是「川普效應」浮現。

川普當選後宣布要收回巴拿馬運河，將對加拿大 與墨西哥開徵25%關稅，及購買格陵蘭島；這些主張一出，各方猛批川普狂妄粗暴，帝國霸權擴張領土，絕不可能成功。

川普在大選時未提這三件大事，如今看來他確實躍躍欲試；但若去年大選提出，勢必對自己選情百害無一利，當選後挾強大民意，或有空間推動。

川普效應在就任前已經浮現。不少人嘲笑川普「外交暴走」、「調戲外交」，但世界各國主政者切不可掉以輕心，定要認真對待，審研對策。如有實力反擊，就迅速為之，否則被川普看穿，恐失談判先機。

丹麥總理16日與川普通話後表示，「我們正在盡一切努力，以最明智和最好的方式處理。」同時也說川普沒有撤回對丹麥徵加關稅的威脅，格陵蘭島民眾多認為先獨立再商量。加拿大為川普加徵關稅，竟然導致總理下台，已辭總理的杜魯多看守內閣到3月，誓言對美祭報復關稅，但內有雜音。加拿大亞伯達省產石油，對美日輸300萬桶，省長公開反對中斷向美賣油，還親飛海湖莊園會見川普。表面強硬的墨西哥已提經濟方案，減少進口中國的商品，川普尚未上任，墨西哥已遞出橄欖枝，對川普將墨西哥灣 改名為「美國灣」，也不再作聲。

新聞網站Politico日前刊出一篇地緣政治專家巴奈特(Thomas P.M. Barnett)專文，其中引用英國「經濟學人」呼籲歐盟應邀請加拿大加入其經濟聯盟時說，如果這項邀請加拿大的提議，對歐盟有意義，「那麼為什麼在涉及加拿大和格陵蘭的問題時，對美國來說，就沒有意義呢？」依巴奈特的邏輯，歐盟已在思考與加拿大合作的前景，川普想要收回巴拿馬運河，整併格陵蘭島和加拿大，為什麼不能說出來呢？

目前仍還沒有任何國家，在聯盟和夥伴關係的數量上，能與美國匹敵；也沒有任何國家用經濟和軍事政策，影響其他國家的能力，能與美國抗衡。曾有人高唱「東升西降」、「百年未有之變局」抬舉中國，卻已是昨日黃花。

川普第二任帶來的「川普主義」，在川普第一任就已提出「美國優先，美國第一」的「讓美國再偉大」，不再是單純的口號，已進入實踐階段；包括限制移民、貿易保護主義與國際孤立主義等。但「川普主義」與之前的最大不同是，川普畢竟當過四年總統，已非對華府運作所知有限的吳下阿蒙。

九一一恐襲後的反恐戰爭，讓美國人感到恐懼憤怒，阿富汗撤軍及俄烏戰爭的拖延，讓大家對國家發展方向和全球日益激烈競爭格局，有很深的不確定。美國有不少人期待一位強大且自信的領袖，教美國人如何才能再次偉大，而且最好不必承擔不應有、不必要的全球責任。

這是「川普主義」再次吸引選民的原因。反觀菁英領導的民主黨接不到地氣，在拜登卸任後，迄今還無法走出選後悲情，建立有別川普的新論述。最近洛杉磯世紀野火，顯示加州民主黨、甚至全美民主黨竟找不出如同九一一恐襲後，能領導紐約市重建信心的行政首長。接下來恐也難期盼民主黨，能在2026前發揮監督制衡作用，川普主義恐如野火，將更難阻擋。