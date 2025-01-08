拜登特赦毀三觀 民主黨為罪犯代言？

拜登總統卸任前連續行使特赦權，除了特赦自己的兒子杭特‧拜登 ，還特赦39名非暴力犯罪的美國人，並為1500名因疫情在家服刑的罪犯減刑。外界質疑之際，拜登在去年聖誕節前夕再特赦40名聯邦死刑犯中的37人，包括勒死同僚、並姦殺兩名女童的死刑犯，被受害人家屬質疑「為什麼正義沒得到伸張？」這些「毀三觀」的特赦，被川普 陣營發言人質疑，不過川普自己在就任後，會不會特赦四年前國會暴動現行犯，也是大家關切的焦點。

拜登特赦兒子引發爭議後，去年12月12日為1500名在獄外居家服刑囚犯減刑，並特赦39名因非暴力犯罪被判刑罪犯，已是美國現代史單日最大規模特赦行動。歐巴馬2017年卸任前也曾單日寬赦330人，是美國史上單日規模第二大特赦。拜登還「加碼」特赦37名死刑犯，改為不可假釋的終身監禁，引發更多批評。

兩位民主黨 總統大規模特赦，對罪犯網開一面，罔顧受害人或家屬感受，對照民主黨在加州寬縱犯罪，2014年引導選民通過47號提案，偷竊950美元以下犯罪免坐牢，提案通過後釋放數千名罪犯，導致各地治安惡化、偷竊猖獗，「零元購」盛行。

罪犯公然聚眾大搖大擺進入各大連鎖藥妝店和名牌皮包店「掃貨」，再拿到街頭擺攤變賣換現金，歪風蔓延全美。洛杉磯市發生搶掠運包裹的火車，恍如無政府狀態，引發選民反彈；去年11月6日通過公民複決案推翻47號提案，「零元購」成重罪，民主黨縱容也揹負放縱犯罪的駡名。

拜登被人權倡議和廢除死刑的團體施壓，要求他在川普1月就任前特赦眾多囚犯，包括聯邦死刑犯。他特赦的37名聯邦死刑犯，除了涉及恐怖攻擊或種族仇恨屠殺的波士頓馬拉松爆炸案兇手查納耶夫、南卡羅來納州非裔教堂槍擊案槍手魯夫，和匹茲堡猶太教堂大規模槍擊案兇手鮑爾斯三人，其餘37名死刑犯都獲赦免，改為不得假釋的終身監禁，有如變相廢除死刑，引發爭議。

白宮律師辯說，獲特赦者都涉毒品等非暴力犯罪，已改過自新，包括受勳退伍軍人、天災救援團隊護理師、攻讀分子生物學的博士生、在教會擔任毒癮的輔導員等。改過自新者固應被鼓勵，但1576名罪犯中這類身分的人是極少數，舉這些例子來粉飾大規模特赦，不顧受害者或家屬感受，只談人道和憐憫，無形中像在鼓勵犯罪，有違社會教他，給罪犯「第二次機會」，受害人和家屬卻沒有第二次機會，都是連串疑問。

民主黨為犯罪或不當行為背書的政策，包括對毒品寬容，部分民主黨主政的藍州或城市，政府用納稅人的錢買針筒，免費提供吸毒者更換，理由是避免有毒癮者重覆共用針筒傳染愛滋病等，造成公共衛生系統沉重負擔。其他如縱容遊民破壞市容、塗鴉，用政府預算照顧好吃懶做的人、濫發福利鼓勵懶惰，從不問納稅人是否贊同這樣做，還自認是人道寬容的仁政。

美國國際競爭力下降，政府赤字高漲，正是由於自由派政策走太遠、亂花錢，因寬容而抹煞法律界線、合法非法不分，造成邊界鬆弛、非法移民氾濫；縱容犯罪使各地治安惡化，民眾夜晚不敢出門；都會區遊民占街安營紥寨、帳篷和垃圾遍地，費城、舊金山、洛杉磯或紐約都有毒癮患者如喪屍滿街走，宛如科幻電影無政府狀態，和政府縱容、無視秩序和道德界線，一味追求自由有關。

很多人感慨美國不再是40、50多年前那樣奮發向上、人人充滿希望的國家，世人屢嘲笑美國走下坡、霸權可能像古羅馬帝國一樣崩壞，助長川普「讓美國再度偉大」保守民粹主義攫獲人心。拜登臨去秋波還特赦許多不該特赦的人，不像實踐理想主義的勇者，更像掌權最後一刻豁出去濫權特赦，徒增外人批評唾駡的口實。