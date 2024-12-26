重占運河 購買格陵蘭 川普再惹議

川普 的發言向來有爭議，在選舉期間，川普也說會派海軍封鎖墨西哥的販毒組織，並且用特種部隊到墨西哥刺殺毒梟首領，稍早之前，川普在會見加拿大 總理時，竟然嘲加拿大不如成為美國第51州，還公開譏諷杜魯道為「加拿大州州長」。

川普在聖誕假期重複上述言論，除再提出要拿回巴拿馬運河及買下格陵蘭 ，又稱要將加拿大納為美國第51州，並點名加國前職業冰球選手格雷茨基(Wayne Gretzky)應擔任加國新任總理。這些涉及領土主權發言，引發國際關注。

川普21日發文，繼之在一場保守派會議上公開說，巴拿馬運河向通行的美國海軍和商業船隻徵收不公平的費用，要求對方降低收費，否則巴拿馬應將該運河歸還給美國。

巴拿馬運河占全球海運貿易的4%，每年有1萬4000艘船隻通過，美國是巴拿馬運河最大客戶，占每年通過該運河貨物的四分之三。川普說，只有巴拿馬能管控該運河，不是中國或任何其他國家，也絕不容許該運河落入錯誤的人手上；若巴拿馬無法確保該運河營運安全、效率高又可靠，「我們(美國)會要求巴拿馬運河回到我們手中」。

中國是巴拿馬運河第二大客戶，香港的和記黃埔公司控制分別坐落運河兩端的兩個港口，但說中國會戰略性的控制巴拿馬運河，不讓美國通行，這未免太誇張了。其實川普就是認定巴拿馬運河所課的費用太高，所以才藉口要收回運河，想要與巴拿馬做成削減通行費的交易。

巴拿馬總統穆里諾穆里諾(Jose Raul Mulino)則在社群平台Ｘ發表聲明稱：巴拿馬擁有這條運河完全控制權，不受中國、歐洲或美國影響，而巴拿馬的主權和獨立不容談判，通行費是根據營運成本和市場狀況訂定，「巴拿馬尊重其他國家，也要求被尊重」。

就在23日同一天，川普還在宣布提名線上交易支付平台PayPal共同創辦人霍爾里(Ken Howery)出任駐丹麥大使時，特別聲明指出，為了國安和世界自由的目標，美國覺得擁有與控制格陵蘭(Greenland)絕對有必要。

格陵蘭是世界最大島，是丹麥的自治區，坐落大西洋和北冰洋之間，島上80%被冰覆蓋。川普聲稱，要購買格陵蘭島的原因是「國家安全」，勉強國家安全扯上邊的是，美國太空軍有座軍事基地駐紮，目的是為了飛彈防禦系統，以及太空監視任務。

這不是川普第一次表明想擁有並控制格陵蘭。2019年川普在第一任總統任內就曾說，美國和丹麥是非常好的盟友，但美國對格陵蘭會感興趣，會與丹麥談能否購買，當時的丹麥總理直斥川普的想法「很荒謬」，川普原訂前往丹麥國是訪問隨即取消。

根據川普好友柯頓(Tom Cotton)參議員在當時透露，這是因為中國在2016年曾經想購買格陵蘭島上一處舊美國海軍基地，後來還試圖在島上建造機場，中國之所以對格陵蘭感興趣，除了其戰略位置之外，島上的稀土資源，也是中國覬覦的目標。

現在川普再度表明對格陵蘭的興趣，丹麥總理辦公室聲明「我們不賣，但開放做生意」，而格陵蘭總理也回嗆：「格陵蘭是我們的，我們不賣，我們未來也永遠不賣。」

川普代表舊式美國霸權主義，緬懷美國影響力式微，就像是有人對當初卡特總統交還巴拿買運河主權，一直不滿，同時想要仿效路易斯安納購地與阿拉斯加的前例，經由購買無主荒地，擴大美國國土的想法，也一直都存在。

但現在已經進入21世紀，各國的領土都已經固定，主權更是不容侵犯的，尤其是格陵蘭屬於丹麥的自治區領土，而巴拿馬運河雖然由美國興建，長久以來也由美國管理，但已在20世紀末將運河營運管理移交巴國政府，現在要更改主權，是不可能的。

川普向來口無遮攔，講這些話，一般美國人聽起來是很爽，但是川普成為總統當選人後，無需再用選舉語言取悅選民，作為美國總統，一言一行都會影響到其他國家主權尊嚴，不能約束自己謹言慎行，只會替自己找來麻煩。