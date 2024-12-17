2025年世局迎來巨變 美中都是焦點

川普 再次當選總統，執掌全球最具影響力超級大國，未等他上台，世界已迎來巨變。敘利亞阿塞德 政權意外倒台，俄羅斯無力挽救，中東版圖可能重劃，讓川普搭上順風車；2025年也可能是中國崛起畫上休止符的年度，川普推動美國新政，是讓美國脫胎換骨，抑或政治兩極化更尖銳、更分裂，直接影響美國能否再度偉大。美國的挑戰眾多，各方面卻充滿新希望，美中兩大國2025年的成敗，也成世界焦點。

2025年可能是世局大變之年，經濟走向、俄烏戰爭和美中、美俄關係，都步步驚心。距2025年結束僅15天，當年從金門泅水叛逃大陸的經濟學家林毅夫預測，中國最晚在2025年進入高收入國家，再15天就跳票了。如今美歐政學界或海內外華人最熱門話題，是中國各方面難題湧現，2025年可能是不得不承認中國崛起終止的一年，中國重蹈日本失落的10年或失落20年、30年覆轍，想在2035年超越美國已是神話。

世局變幻難測，誰會料到始於2011年的敘利亞內戰，「阿拉伯之春」沒有搞垮阿塞德政權，趁著以色列和哈瑪斯、真主黨和伊朗的戰火，敘利亞反抗軍進軍大馬士革，僅12天就讓執政24年的阿塞德辭職，逃亡俄羅斯尋求庇護，結束其父子延續半個多世紀的獨裁統治。

俄羅斯完全無力援助中東主要代理人，俄軍在敘利亞基地可能不保，普亭因俄烏戰爭外強中乾，讓烏克蘭看到2025年終戰新希望。而中共在敘利亞撒錢投資，習近平2023年超規格接待訪問中國的阿塞德，一帶一路在敘利亞投資數百億美元，如今跟著打水漂，中共在中東布局面臨另一挫敗。

川普未上任，俄中都鎩羽使美國更增優勢，川普上台後強硬政策將瞄準伊朗。華爾街日報報導，川普團隊部分成員正嚴肅考慮對伊朗核設施軍事打擊，一舉清除隱患。而敘利亞群雄並起，最終是反抗軍取得政權，或伊斯蘭國捲土重來，美國不可能袖手旁觀，拜登和川普政權交接期間依然會強力介入，重劃美國設定的中東版圖。

共和黨即將完全執政，川普第二任期將大膽改革美國，繼續減稅、縮減政府規模、減少聯邦開支、提高政府效率、對中國貨提高10%關稅，或加徵20%至60%關稅；北京也宣布多種稀土管制出口，反制美國科技和尖端武器製造，美中對抗已然加劇。

川普各種顛覆性改革如奏效，美國積壓上百年積弊獲結構性糾正，將比羅斯福總統1933年新政(New Deal)影響更深廣，如獲成功，「強大的美國2.0版」將站上世界巔峰，再難有國家能挑戰。反之，企業和富人減稅使聯邦收入減少，增加關稅雖可挹注部分，通膨可能再起，2025年美國經濟仍有變數。改革如激發黨爭衝突，美國分裂擴大，應不致像紐時說的「讓中國再次偉大」，因為中國已自陷泥淖，愈來愈難掩飾其經濟危機。

北京推6萬億元刺激經濟方案，目標首重「化債」，但地方政府上百兆(萬億)人民幣債務黑洞，6萬億付利息都不夠，如何刺激民眾增加消費、拉動經濟？房地產低迷、上海股市徘徊3300點上下、資金續外逃，內外都不看好中國經濟。金磚集團聯手企圖削弱美元，川普揚言將強烈報復，2025年國際經濟爭戰可能加劇。

川普將推動AI科技「曼哈坦計畫」，像二戰期間公私部門合作造原子彈，可能重創中國人工智能和晶片產業，「中國製造2025」銷聲匿跡，第四次工業革命中國的前途充滿坎坷。

川普改革將帶來數十年來最激烈震盪，美國在分裂徬徨中卻夾雜樂觀情緒。敘利亞巨變瞬間星火燎原，同屬專制的中俄同樣面臨不確定的未來，2025年的發展可能成為美國和中俄競爭的分水嶺，情勢對誰有利，答案也不辯自明。