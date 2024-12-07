總統先發制人特赦 毀憲毀民主

拜登 總統卸任前特赦兒子杭特，自毀不特赦的承諾；特赦內容與回溯時間之長，更引起軒然大波。部分批評者認為，破壞美國民主法治，這項特赦尤甚。

有柯林頓總統特赦其弟先例，雖然民調半數反對，但拜登護子心切，冒著名節受損罵名，執行憲法賦予總統的特赦權利；雖是人之常情，但難看的是，拜登總統之前受訪一再聲明法律前人人平等，寧可特赦火雞也不會特赦杭特，終究自食其言。

最令各界詬病的，則是承審法官尚未宣判杭特刑期前，拜登以總統之尊就先特赦，這是行政凌駕司法，公然踐踏陪審團的決定，以一己之私，率先破壞體制。尤其拜登全面特赦杭特的時間自2014年1月1日到2024年12月1日，對杭特在期間所有已知、未知、可能構成或參與的犯罪行為，全部不予追究。

歷任總統在卸任之前一日，通常會特赦已被定罪且服刑的犯人。德拉瓦州加州 兩承審法官排定12月才要宣判，拜登本當在杭特被判刑後，才可予以特赦，但他跳過此程序，杭特即刻逍遙法外，坐實了總統家人凌駕法律。

杭特特赦時間長達11年，竟然包括尚未被告發的可能犯行，這被視為開脫杭特任何涉及非法之事。杭特涉及不法所得來源，如依法循線追查，可能追出杭特非法充當外國代理人，收取大量佣金，以及涉及中國烏克蘭等交易，甚至牽涉拜登擔任副總統時，有無包庇甚至涉案。

拜登特赦其子，消滅了重啟調查的所有機制，也保護自己免被揭發的可能。但多位保守派法律學者認為，未來仍有法理依據，重啟這段時間的調查。

拜登特赦杭特，同時讓川普 明年上任後，更可肆無忌憚地利用這項總統特權，特赦包括參與國會暴亂的諸多川粉現行犯。川普一再聲稱，這些效忠於他的人，都遭到「法律構陷」。川普過去兩年來所有被起訴與定罪的刑案，都說是政治報復，現在拜登也不遑多讓，為了保護兒子與自己，竟然指控自己司法部的特別檢察官與法官「選擇性起訴」。無怪乎審理杭特逃稅案的加州法官，在特赦宣布後批評拜登總統，「憲法並沒有賦予總統改寫歷史的權力」。

共和黨對拜登此舉，全力譏諷撻伐，民主黨內對拜登特赦，也是砲火連連。自由派加州州長紐森本是拜登盟友，為2028大選民主黨爭雄，決定切割，「我感到失望，不能支持決定。」

拜登訪問非洲，被標識為對抗中國「一帶一路」，也是拜登總統任內唯一出訪非洲的外交成績，但在國內卻未引起重視。非但如此，白宮還放話給媒體，指拜登還考慮特赦幾位川普已放話要追殺的政敵，擔心他們遭到川普殘酷報復。

這種先發制人的特赦，史無前例。華盛頓郵報報導，此事由白宮幕僚長齊安茲主持討論，非空穴來風。被考慮特赦的四位政軍人物包括前共和黨國會眾議員麗茲．錢尼、剛當選未就職的加州國會參議員謝安達、前國家過敏及傳染病研究院院長佛奇，及前參謀長聯席會議主席密利將軍。

民主黨即將交出政權，拜登已自毀諾言特赦兒子，若再先發制人特赦一批政治同謀者，只會讓美國引以為傲的民主憲政制度蒙羞。也說明兩黨鬥爭，凶狠慘烈，刀刀見骨。但拜登作為總統，置司法於不顧，無視憲法三權分立，這四年執政就算有什麼功績(legacy)，人們未來提到拜登，恐怕也只會記得他特赦自己兒子這樁，這是拜登的悲哀。