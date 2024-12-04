中國對抗川普 兵來將擋水來土掩

川普 11月30日威脅說，如果金磚國家採取推翻美元的行動，包括推行「金磚貨幣」，或支持其他貨幣，他將會向這些國家輸美產品徵收100%的關稅 ；這是川普開的關稅第二槍，11月25日他已向中國、加拿大和墨西哥開了第一槍，包括要向中國產品徵收額外的10%關稅。對於「川普觀察者」來說，這樣的開槍舉動，無非想逼使中國回到談判桌。中國會如何回應?

既然關稅是談判策略, 那麼川普可能還有後著，不可能只會是10%，他不是揚言要向中國徵稅60%嗎？那麼他要用談判來交換什麼？按照2018至2019的兩年談判，最後達成的「第一階段協議」，中國在協議中承諾，購買2000億元的美國產品(主要是大豆)，但中國一直沒有兌現；當年的談判，的確附有徵稅措施，到2020年1月達成協議時，美國向一半的中國產品(總值約2500億)徵收11%至25%的關稅。中國既然沒有兌現協議的購買承諾，現在雙方重新談判，談判起點應該就是該協議。

北京不可能避免與川普對抗；雖然經濟學者對於徵稅所收的稅款，由誰承擔的問題有爭議 (美國消費者、中國出口商、抑或美國進口商？)，但也有研究指出，在2018和2019美國向中國徵收的關稅中，中國承擔了75%至81%的稅款。另外，2017年中國對美國的貿易逆差高達4100億，但徵稅後，到2023年，逆差減至2800億，期間徵稅的確產生了作用。習近平在秘魯出席APEC峰會聲稱中國是自由貿易的捍衛者，並指責美國的保護主義破壞全球貿易。這當然是向川普發出挑戰，顯示中國不會從川普的威脅中退縮。

習在APEC峰會上罕見地向拜登發出「四條紅線」的警告，這四條紅線 (台灣、民主人權、途徑和制度、以及發展權) 其實是向即將上台的川普所發，換言之，如果川普敢踩踏紅線，中國必將作出回應。其實，只要稍作思考，就可明白，所謂紅線，就是對川普上台後的可能攻勢作出的防衛，例如被視為首要紅線的台灣問題，北京向來揚言，必將統一台灣，且不排除動用武力，川普和任何美國總統在台灣問題上，只能在介入或不介入之間作選擇，如果美國不能不介入，那麼中國也就必然對美作出對抗。

川普2.0的重要政策，除了關稅，還包括減稅，大規模驅逐非法移民 等，但仔細觀之，川普揚言的減稅，所減的稅收高達10兆美元，數額之大，就算共和黨控制了參院，也難保部分共和黨人持有異議；再說大規模驅逐非法移民，真要推行，現實難容，因此也多半是雷聲大雨點小。其實，解除法規管制和改革政府，可能才是川普「讓美國再偉大」的最重要一招。

試想，如果由馬斯克領導的政府改革和削減預算2兆美元的行動，能夠解除對人工智慧的法規管制，勢必對這項當前最重要的技術造成積極推動作用，可能大幅促進美國工業的生產力；解除管制還可能對石油生產、氣候、能源等有積極意義，有助於推動美國經濟增長。

更重要的是，推動美國尖端科技的發展，將有助美國對抗「最大威脅國」的中國。中國正全力推動科技現代化，要超越美國；川普挑選的鷹派國安顧問沃茲和國務卿魯比歐，向來主張在這方面遏制中國；對於川普政府的這種態度，北京不可能不對抗。

在發展科技的考慮下，川普不可能不繼續對中國禁售先進的人工智慧晶片，不可能不保護台積電，不可能任由北京攻台而沒有行動。這已不是經濟的問題，而是涉及到沃茲等強調的國安問題。習近平強調，中國有權發展尖端科技，在APEC 峰會上也說，人工智慧不應只是富國的遊戲，這話也間接點出中國在先進AI晶片技術上落後於美國的事實。