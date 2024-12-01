突破戰場紅線 烏戰談和前恐失控

隨著川普即將就任，國際也愈來愈關注他會如何處理烏克蘭 戰爭，雖然烏克蘭不情願，明年年初，勢必會有和局，但是在此之前，戰況可能更加激烈，甚至有可能失控。

烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，相信戰爭明年就會結束，正在等待美國新總統川普的「終戰方案」，他其實是無可奈何的，因為無論是在頓巴斯前線，或是在庫斯克州，烏軍節節敗退，都是處於劣勢，川普如要停戰談和，必然現地停火，烏克蘭肯定吃虧。

近日拜登總統同意，烏克蘭可以使用北約 提供的飛彈攻擊俄羅斯 內地，意在協助基輔扳回庫斯克的劣勢，但是普亭毫不退讓，以最新型十倍音速的洲際彈道飛彈「榛果樹」回擊，國際擔心這將使得戰事不斷升高，最後失控。

尤有甚者，根據紐約時報報導，美國國防部官員已經在討論，如何提升烏克蘭的核武威懾能力，作為最後的安全保障，包括讓烏克蘭恢復核武器提煉和生產，或是將蘇聯解體後奪走的核武歸還給烏克蘭。

當年蘇聯解體時，烏克蘭繼承的核武器就有3000多件，是世界第三核武大國，後來雖然經由核武大國的協議，烏克蘭自動放棄，核武器也陸續銷毀，但是烏克蘭有9座核反應爐，裡面有足夠造核彈的鈈，而且有過造核彈的經驗人才，如果西方不阻擋，烏克蘭距離造出核武器，只有幾個月的距離。

對於烏克蘭取得核武的可能，普亭是認真對待，他在28日記者會表示，俄國將動用所有可用的武器對付，甚至是核武器反擊，普亭還首度威脅要攻擊烏克蘭首都基輔的「決策中樞」，摧毀高防護力的地下設施，打擊溫度達攝氏4000度，將爆炸中心的一切化為灰燼。俄羅斯為了顯示決心，當晚還發起新一輪針對烏克蘭能源基礎設施的大規模攻擊，發射了超過90枚飛彈和大約100架無人機，針對能源基礎設施攻擊，導致數百萬戶在嚴寒中斷電。

烏克蘭總統澤倫斯基則趁勢譴責俄羅斯破壞國際社會的止戰努力。他呼籲盟友對俄方的「勒索行為」作出堅決回應，並批評普亭「不想結束戰爭」，換句話說，要把不肯停火和談的責任，甩鍋給俄羅斯。

相反的，澤倫斯基則丟出自己的和談條件稱，「如果想停止戰爭，應該將現有控制的烏克蘭領土納於北約的保護傘下。然後烏克蘭將透過外交方式，取回其他被俄羅斯控制的另一部分領土」，這意味願意以烏克蘭加入北約為條件，接受停火協議。但是這與俄羅斯的兩個和談前提之一：絕不會同意烏克蘭加入北約，相互牴觸，這構成了未來川普調停的第一個困難。

烏克蘭要加入北約，俄羅斯不准，其間的矛盾，也許可由時間來解決，就像是土耳其總統厄多安所提議的，烏克蘭承諾至少10年不加入北約，俄羅斯也許可以勉強接受，而讓烏克蘭仍存期待。

第二個困難在於俄羅斯現在所控制的領土，雙方仍然互不相讓；目前俄羅斯已經占有烏克蘭五分之一的領土，包括克里米亞、頓內次克與盧甘斯克，而且都在這些領土上舉行過公投，並且經過俄羅斯修憲，成為俄羅斯領土的一部份，俄羅斯的前提之二，就是不會在談判中還給烏克蘭。

可是澤倫斯基始終堅持烏克蘭對其這些領土有主權，根據烏克蘭憲法，這些地區的主權無法割讓，烏克蘭只承諾以外交方式爭取，並沒有承認這些領土已經是俄羅斯的一部分。

雖然俄烏從戰場到談判都相持不下，可是川普27日下午發表，由他第一任期的國家安全會議幕僚長、退役陸軍中將凱洛格出任俄烏特使，凱洛格曾建議告訴烏克蘭，不上談判桌就斷援助；同時也告知俄方必須讓步，否則將在戰場上「殲滅你們」，雖然美國有對兩國施壓的籌碼，但是能不能解決這兩個談判難題，還是成功的癥結。