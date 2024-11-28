中國看川普新政府 憂心但基本可控

川普 再次當選美國總統，對其他國家也許是個意外，但對中國來說，其實早在意料之中，目前的閣員名單，雖然有些是北京的頭痛人物，但最糟的人選幸好避免，未來戰略競爭雖不可免，但是關稅 對經濟影響，卻是首當其衝的。

中國的決策當局早在10月上旬，就預測川普將當選，對11月5日的結果並不驚訝，主要關切的是川普2.0的內閣人事與政策；川普在第一時間排除了前國務卿龐培歐進入內閣，前國安顧問歐布萊恩也對外透露不會參加政府，讓中國鬆了口氣，北京在意的是，這兩人都與台灣關係頗深，都被中國列在黑名單上。

可是川普宣布國務卿的人選，佛州參議員盧比歐也是在中國黑名單上，國安顧問沃茲向來主張對中國強硬，兩人都是對中鷹派，未來與中國的戰略競爭，比起拜登 政府，絕對會有過之無不及。

可是在中國視為「核心利益中的核心」的台灣問題上，北京的判斷倒是樂觀的，他們認為，雖然川普2.0與中國的競爭戰略不變，甚至還會變本加厲，但是對台灣問題，選前川普講話都有所保留，北京方面認為，川普上任後將有幾個月時間對現有台海政策進行評估，而且會往戰略模糊的方向拉回，而不會像拜登政府一樣，進一步往戰略清晰的方向推進。

是否真的如此，還言之過早，不過像川普1.0就任前，與蔡英文總統通電話的事情，應該不至於會發生，在八年的外交經歷後，川普應該領教了北京對台灣問題的敏感與重視。

川普的對中政策，應該還是會從經貿開始，尤其川普1.0時，經過艱苦談判，好不容易於2020年1月所簽訂的第一階段貿易協議，中國始終沒有全部履行，上任後，對中國的經貿壓力，將會從此開始，其次，美國將會開始要求各國必須減少對美的貿易逆差，其中中國所占金額最大，也將是首當其衝。

但是川普是難以預測的，甚至有些與經貿無涉的議題，也會以關稅來對付，譬如他在25日傍晚在社群平台「真實社群」上推文表示，他要對所有中國進口商品加徵10%的關稅，直到中方停止向美國輸入芬太尼等毒品。

對中國來說，加徵關稅會是雙方在談判過程中，相互施壓的工具，但是如果要取消對中國的永久最惠國待遇，就是晴天霹靂了；目前美國這種看法愈來愈盛行，主要是認為在1999年美國給中國「永久性正常貿易關係」(PNTR即永久最惠國待遇)，是被中國給騙了，現在中國藉此不斷擴大與美國的貿易逆差，甚至要趕上美國，是可忍，孰不可忍，如果真要取消，中國的貿易地位將降級到與朝鮮、古巴、俄羅斯等國家相同的水準。

美國會不會祭出超高關稅，甚至取消中國的最惠國待遇，這牽涉幾個基本問題；首先，這些是美國的籌碼？還是目的本身？如果目的本身，意味著川普政府要與中國經濟正式脫鉤，這樣的後果是嚴重的，因為不僅中國經濟受害，美國經濟也無法承受，全球經濟也會因此陷入動盪中，目前樂觀來看，加徵關稅僅是逐步的過程，而最惠國待遇可能改採一年一次給予的方式，美國還是投鼠忌器的。

其次，在2018年，川普發動貿易戰時，北京完全沒有準備，但此刻已經有了準備；除了已經通過反制裁法、對外國企業建立《不可靠實體清單》，中國可能的報復手段包括拋售美國財政部公債、對稀土等原料輸出控制，斷絕美國於供應鏈外。

最後，中國可不可以承受得了美國的關稅壓力？如果真的課60%關稅，據估計，中美貿易量因此減少70%，而中國經濟成長率也因此會縮減2.5%，真的會如瑞士銀行（UBS）分析所指出，中國的經濟增長將會腰斬。雖然中國可以讓人民幣大幅貶值，從而抵消一部分關稅產生的影響，但是此刻中國經濟能否經得起這樣的頓挫，是北京當局必須慎思的。