如何恭賀川普 各國大顯神通

川普 當選，全球震動，各國領導人從四年前打交道的經驗，知道他喜歡交易、好面子的個性，所以爭先恐後，要搭上川普的關係，活生生的一幅「官場現形記」，在大家眼前展開；各國領導人本來在自己的國家是至高無上的，可是世界政治中，國有大小，小國見大國，自然小了一截，面對全球超強的美國總統，雖然還不至於卑躬屈膝，但個個都俯首稱臣。

2016年日本首相安倍的身段之柔軟，被各國奉為教科書範本，當時川普還只是總統當選人，安倍以現任首相之尊，急飛紐約川普大廈，降貴紆尊與川普會晤，進行高爾夫球敘。

如今的首相石破茂與川普的初次對話，只聊了短短五分鐘，引發日本國內憂慮，有學者稱，由於石破茂僅是少數執政，政權基礎薄弱，川普可能懷疑他是否有能力執行承諾，而由於其權力基礎不穩，川普也有可能趁機提出貿易等過分的要求。

比起石破茂，南韓總統尹錫悅與川普通話時間，則足足有12分鐘，讓青瓦台發言人頗有底氣，尹錫悅最近還重拾八年前放下的球桿，勤加練球，以準備未來可能和川普的球敘。可是不巧的是，川普宣告「暫時不打高爾夫」，且將等到「國家重回正軌」才會重新拿起球桿。

最大的謎團發生在普亭與川普的通話，據華盛頓郵報與路透報導，10月7日川普在海湖莊園與俄羅斯總統普亭通了電話，內容絕大部分都是之前就報導過的，可是克里姆林宮發言人表示，普亭根本就沒與川普通話：「這完全不符合事實。純屬虛構，是假消息。」究竟這是俄國有意隱瞞？還是媒體著了川普陣營的道了？值得深究。

可是沒有人比得上以色列，總理內唐亞胡在川普勝選後的這幾天，就已經與他通了三次電話，川普向來力挺以色列，兩人水乳交融，談到伊朗對以色列的威脅，並重申以色列與美國的合作關係。

反觀另一個戰區，烏克蘭 總統澤倫斯基 則戰戰兢兢，川普選前一直在說，上任後立即就要安排俄烏停火，對烏克蘭是大禍臨頭；川普選後隔天就與澤倫斯基通話25分鐘，儘管澤倫斯基宣稱，初次通話「很棒」，但基輔希望新總統能夠接受烏克蘭的看法，否則川普1月就職後，美國就可能逐步減少軍事支援，逼烏克蘭就範。

要說服川普，必須先摸透他的心理，首先，烏克蘭不能成為美國的負擔，其次，烏克蘭不能拒絕美國提出的停火和談，最後，烏克蘭要讓川普成為全世界最偉大的和平締造者。

相對的，俄羅斯現在處於戰場上的優勢，不願意停火收手，違逆川普的意思，加上美國內部反俄羅斯的勢力依然很強，烏克蘭要讓美國介入調停的態勢，轉變為對烏克蘭有利。

在澤倫斯基「勝利計畫」中，有兩點專門為川普「量身訂做」的；一是將在戰後用烏軍替換部分駐歐美軍，二是建議跟西方合作夥伴分享烏克蘭鉅額的戰後重建機會以及其天然資源。

這兩點最初是由川普的盟友、共和黨籍聯邦參議員葛理漢想出，早在今年9月選前，就在澤倫斯基與川普見面時向他簡報，據說，川普對這兩點「有興趣」。

以烏軍替換美軍，是一石兩鳥的策略，一方面可以減少駐紮在歐洲的美軍數量，但另一方面則可以將烏克蘭逐步整合進入北約的戰備系統，即使目前還不能成為北約正式會員，但至少能夠把一隻腳擠入門內。

烏克蘭戰後重建，是非常好的投資機會，目前烏克蘭的基礎設施如電信等，很多都是中國的工程，未來美國可以有「投資篩選」的權力，基本上讓川普選擇「ABC—anybody but China」，即「除了中國之外的任何人」，基輔方面認為，可以打動川普。

川普作為美國總統，將對全球產生巨大的影響，建立起關係的指標，就是能與川普說上話，要怎麼做，大家各顯神通，烏克蘭要迎合川普所好，才能推銷自己的停戰計畫，也算是用心良苦。