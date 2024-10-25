蟒蛇圍島軍演 催化台灣備戰應處

中共 發動聯合利劍B軍演後，展示隨時能「由演轉戰」，蟒蛇圍台戰略越繞越緊。演習成為常態，雖然並未驚動台灣社會輿情，股市也紋風不動，但確實加速了賴清德 政府全社會防衛韌性的備戰應處，農委會調整法定存糧由三個月倍增，外島更要確保戰備存量到百日，各部會也強化防衛盤點，包括經濟部、數位部、衛福部等單位都擬定計畫，並配合舉行實兵演訓，務求「毋恃敵之不來，恃我有以待之」。

以往類似計畫都由國防部單挑大梁動員整備，但賴清德上任後，對全社會防衛韌性準備緊盯，不但在總統府成立委員會，透過宗教團體和零售系統，動員相關民力做戰備物資盤點和運送，把民間據點直接轉化為戰時或災情的轉換節點，有效利用民力，以確保社會電力、資訊、基本生存物資不短缺。賴政府已經沒有時間等待全盤戰略作業部署，直接要求各部會依其職責清點演訓，包括調查高中生戰時服勤意願，將廢校用地由社宅直接變為演訓基地，種種作為，都是直接要把備戰整備立馬上路，國安人士也透露，賴清德親自督軍，對這些政策盯得很緊，讓各部會不敢大意。

雖然中共在演習中喊出「要港封控」姿態，展現共軍有實際封港圍台能力，事實上，不待演習，台海軍司令唐華早就對外媒表示，解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，解放軍已準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」，台灣並不懷疑解放軍的能力，但自我克制，避免衝突，避免給北京有藉口實施封鎖或衝突。

台國防部長顧立雄說，聯合利劍是操演性質，如果中共採取國際法上的封鎖行為，禁止任何國家機艦進入台灣港口、機場，就是戰爭行為，國軍將進入緊急作戰階段，國軍對反封鎖有具體規畫。他強調，台海運輸產值要占全球五分之一，中共要實施封鎖，國際不可能坐視不管。

國際當然不會袖手，美軍第七艦隊和加拿大軍艦在20日穿越台海，第七艦隊並發表聲明強調是符合國際法的作為，類似的動作，在前年美國時任國會眾院議長裴洛西訪台後也做過一次，中共當時也批反對任何國家以航行自由為名，挑釁中國主權，而美國和日本也在23日實施大規模「利劍」軍演，日本防衛省統合幕僚長吉田圭秀在長崎美軍基地舉行記者會，強調要展現強烈意志，絕不容印太地區「以武力片面改變現狀」，日本周邊也可能像烏克蘭、中東那樣嚴峻事態，日美有必要加強合作，提升嚇阻力。字字句句，都是暗指中共而來。

即便國際相挺，台灣仍然必須展現有能力因應封鎖圍台的自衛能耐，相關資源盤點準備是基本功，但台灣仍做得不夠。諸如能源供應，台灣能源政策要提高天然氣 供電配比，一旦封台，天然氣就是斷源，目前存量有八天左右，連顧立雄也承認，天然氣是能源供給裡最弱的一環，台灣必須要拉長安全存量到18天，但那是三年後的目標，目前做不到，真有極端狀況發生，就必須重啟除役的燃煤電廠，畢竟存煤要比存天然氣容易得多。

戰備物資盤點檢討還容易，比較困難的是，台灣軍方面對挑戰的現實與社會應戰的心理準備。中共屢屢施壓，當然是壓力備增，但台灣軍方備戰能力是不是真正如宣傳般的精良，兵源和訓練是否足夠，外界仍有疑慮。賴政府雖然為了備戰，提高一定機艦武器建造採購預算，卻未能相應提升精實人力，能否有效發揮自衛戰力，仍待考驗，而軍方最近一再發生情資外洩等烏龍事件，也說明軍紀和反情報訓練都有待提升，國防部要一面因應中共施壓，一面立馬內部整頓，雙重壓力，也考驗其應戰實力。

賴清德當然很急，擺在目前的態勢是台海難回和平，所有整備和改革方案都需要時間落實，但中共謀台動作越來越大，一旦真有戰事，現實不會等人，這也是何以賴要急推全社會防衛韌性改革，要讓台灣社會從威脅無感的麻木重新警覺起來，其實也不是很容易，但如果民心未動，光靠軍隊也難動，備戰還是要軍民齊心，但台灣內部自己天天內訌，齊心目標談何容易，這才是賴清德的大難題。