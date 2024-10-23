烏俄戰爭或台海緊張 是美國的錯？

川普17日再次將俄烏戰爭歸咎烏克蘭 總統澤倫斯基 ，稱他未能善盡職責，阻止戰爭發生。中國大陸、台灣也常把俄烏戰爭責任，歸罪美國煽動烏克蘭加入北約，才導致普亭發兵侵略烏克蘭。中共認知作戰更和普亭口徑一致，稱俄軍入侵是特別軍事行動，而迴避侵略字眼。兩岸很多人相信俄烏戰爭是美國挑起，以推銷軍火，讓國際天然氣、石油、糧食價格暴漲，美國坐收漁利，這種推論其實頗具爭議。

美國是保障言論自由的國家，俄烏戰爭中批評美國戰略錯誤的學者不少，但他們認為美國「間接導致」戰爭，而不是「直接挑起」戰爭。戰略學者米爾斯海默就認為，美國推動北約東擴和與烏克蘭建立關係過程，增加核武大國發生戰爭機會，為普亭侵略烏克蘭奠定基礎。

他認為，2014年俄羅斯 吞併克里米亞，美國及盟友對危機須負大部分責任。美國編造俄羅斯一心想侵略東歐的故事，但普亭不會占領整個烏克蘭，只想扶植親俄或中立政府；俄羅斯也不會進攻北約成員國 (實際上也打不贏)，美俄中三大國關係，美國本應拉攏俄國對抗中共，但烏克蘭戰爭中，美國的愚蠢政策，把俄羅斯推進中共懷抱，是一大戰略錯誤。

這類看法並非全無道理，但它忽略普亭想恢復俄羅斯昔日榮光的野心，忽視前蘇聯加盟共和國立陶宛等因俄羅斯曾出兵攻打車臣、喬治亞(又譯格魯吉亞)共和國而爭相自願加入北約，尋求保護，俄羅斯更侵占中國逾588萬平方公里土地，是前科累累的擴張領土侵略者。

中共宣傳或愛國粉紅，和台灣部分民眾持類似看法，斷章取義認為美國居間挑唆，北約東擴想吸收烏克蘭加入，俄羅斯受威脅不得不發兵教訓澤倫斯基，普亭是自衛，不是他主動挑起戰爭，這種扭曲說法難逃史家批判。

川普說，「不是我不想幫澤倫斯基，而是我為雙方人民感到難過。他根本不應讓戰爭開打」，用避戰作前提沒錯，但只片面怪罪澤倫斯基，不譴責普亭侵略，好比一位善良的人路上被流氓打了，卻怪罪他怎麼不好好待家裡，或乖乖聽流氓的話就不會挨打，身為美國總統或總統候選人，這種邏輯不知正義標準何在？

川普完全用商業利益衡量國際競爭，忽視國家利益，難怪反川普的共和黨遊說團體在社群平台X貼文，指川普是「多麼卑鄙的叛徒」；保守派智庫大西洋理事會資深研究員John Sipher更指責「他是個白痴，全世界都不解何以這麼多美國人看不清這點」。

台灣很多人也高度警惕台灣不能變成另一個烏克蘭，倡議台海和平、不挑釁、避免兩岸發生戰爭，但指控70多年來力挺中華民國台灣的美國，教唆兩岸敵對、要把戰爭引進台灣，因此衍生出各種「疑美論」，認定兩岸可自行處理統一問題，卻落入中共的統戰和分化圈套。

台灣社交平台近日有則「總統再選就有，何必打仗」的訊息流傳，指澤倫斯基光輝形象的代價，是烏克蘭4000萬人中近1000萬人做了難民、40萬人流落街頭做乞丐，斷垣殘壁的烏克蘭重建，需要20年才能恢復到戰前水平，烏克蘭的小孩成難民孤兒、女人成了寡婦、美麗城樓成了廢墟。戰後烏克蘭人要去哪裡工作、睡覺、如何重建？如何生存？誰會幫助他們？

訊息說，澤倫斯基用4000萬人民的苦難塑造自己的光輝形象，贏得美、英、日國會熱烈掌聲，成為西方的反俄英雄，但不願選擇戰爭的人被迫跟著一起陪葬。台灣人想成烏克蘭第二嗎？萊豬都吃了，美國為台灣做了什麼？世衛進不了、印太沒有份，也許只讓掮客賺了不少台灣人的血汗錢，台灣人要為後代子孫謀求基本安全，不要像選擇澤倫斯基成為美國的傀儡。說法從反戰變反美，明顯在影射賴清德。

這則訊息落入中共認知作戰陷阱，論調和中共相似。台灣應努力杜絕戰爭，不要做美國的馬前卒，但該追究的是誰在破壞台海和平穩定？誰在恐嚇台灣，時刻強調絕不排除使用武力？