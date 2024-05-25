進入賴清德時代 兩岸被逼走向兩國

對台北賴清德 總統就職的「懲罰性」的「聯合利劍－2024A」環台軍演兩天後結束，這是中共 要懲罰台灣主流民意的決定，如此文攻武嚇，等於是中共保證，四年後依舊由民進黨執政。

中共對賴清德上台早有準備，過去八年都在為此計畫。今年1月賴清德勝選，中共有五個月的作業時間，因此，此番軍演乃至未來持續性規畫，各方都不致意外。中共訴諸文攻武嚇，也符合對台的一貫手法。

台灣各方對賴清德就職演說已多有評論，其中批評之一是賴清德全文沒有提到「兩岸人民關係條例」以及包括「九二共識」的密碼，但回看蔡英文在2016年總統就職演講中，明確提到「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實。」她還說，「新政府會依據中華民國 憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。」

早在1989年2月就制定的「兩岸人民關係條例」在第一章總則的第一條，就明確說出「國家統一前」，蔡英文2016年總統伊始，就是「國家統一前」的立場，這是百分百的善意，但中共無法接受蔡英文執政的事實，表示她沒有明確承認「九二共識」的互信基礎，稱演講是「一份沒有完成的答巻」，2020年蔡英文第二任就職演講，遂不再提1992年之事。

當時即有評論指出，蔡英文想與北京對話，但為何北京置之不理，不得而知，假定當時北京就抓住時間，打鐵趁熱，進一步對話，如今可以累續相當互信基礎。但因習近平當時正在建立「習核心」，清除江派，必須「敲打台獨」建立內外威望，鞏固權力，更由於中共從來就無視中華民國的存在。即使出現對話時機，中共也裝做看不懂。

過去八年，中共切斷所有兩岸官方交流，加大對台灣的壓力(尤其2022年裴洛西訪台)，並刻意拉攏在台灣的親中人士與黨派。「外交關係協會」中國戰略計畫主任杜如松(Rush Doshi)日前撰文分析就特別指出此事，由於北京以「沒有完成的考卷」為由拒絕蔡英文表述，並對賴清德的看法比蔡英文更悲觀，因此無論如何表達善意，都不能得到北京善意回應。

賴清德在五二○演講中表達比更蔡英文更遠離傳統中華民國(中國)的立場，例如，賴清德一開始就講到「1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代」，然後下一句就進到「1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民。」

這個表述徹底切斷與中華民國及中國國民黨的歷史傳統，直接從第一任(直接)民選總統做為紀元開始。美國國務卿布林肯在書面祝賀中稱賴清德是「台灣第五位民選總統」的說法，兩者呼應，不應是巧合。 賴清德進一步切割舊時代的中華民國，從辛亥革命到定都南京，乃至遷台到兩蔣，在此次五二○徹底去除，民主台灣自李登輝算起，包括馬英九等五總統。「無論是中華民國、中華民國臺灣，或是臺灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱」。

賴清德五二○演講另一切割中國的重要宣告是「台灣位居『第一島鏈』的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展」。這是美國及自由世界陣營的戰略思維，美國外交國防政策中圍堵中共的(西太平洋)第一道防線，台灣是「世界民主鏈的亮點」，遠離中國。

蔡英文遞出的善意，被習近平浪費，變成北京自己認為的「一份沒有完成的答巻」，賴清德當然不可能接筆答完，兩岸被逼走向「兩國」，更是中共要吞下的國際戰略大失誤。這篇五二○演說，除了中共外，台灣綠營民意都滿意，國際也滿意。賴清德正在甩掉中華民國的歷史包袱和中華民國總統對中國大陸的責任，海峽兩岸進入「賴清德時代」。

這次兩天聯合利劍軍演，雖然範圍廣泛，但主要目的還是政治性的，更是對「外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」，都在可控範圍內。美國國防部認定中共軍演「魯莾」；國務院更進一步表示，「美國自信現在美軍在區域的軍力部署與行動，能確保和平穩定」這說明美國在軍事安全上，已有所部署準備。美中各項對話都依然持續進行，中日韓峰會與七國集團峰會陸續舉行，但遲遲未開的中共20屆三中全會，恐怕還要推遲。