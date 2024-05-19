今年最重要財報 輝達非比尋常

輝達 (Nvidia)將於22日公布財報，雖比其他「七巨頭」晚了一個月，卻被視為「今年最重要的財報」，財報顯示的盈收，不但是最重要AI產業的營運績效，更反映出AI工業革命的走向。到底輝達這次財報的收入和獲利能否超過華爾街的預期，導致股價在財報後上漲？這是投資 者最關心的問題。

輝達今年2月21日公布的上季收入(去年11月至今年1月)為221億元，比上年同期增265%，獲利則為每股5.16元，同比增486%，收入和獲利都極為可觀，雙雙超過預期。事實上，輝達已連續四季的收入超過上年同期20.18%，投資者對輝達這一季(2至4月)的收入和獲利，都抱著極高期待。

輝達曾預期2至4月的收入為240億元(比221億增8.5%)，但不少華爾街分析師都不滿足於這個數字，瑞銀分析師阿庫里(Timonthy Arcuri)指出，如輝達這次報收入只有240億，將不被市場接受，導致股價波動，因此須提高至260億，才能安撫投資者；至於下季(5至8月)的收入預測，也要水漲船高，至少提高至280億。

換言之，輝達這次財報收入和獲利都不能只是剛好超過預期的「小超」(small beat)，而必須是遠超預期的「大超」(big beat)。事實上，輝達的競爭對手的超微(AMD)上月財報顯示，收入和獲利雖些微超過預期，加上CEO蘇姿丰對新晶片 MI300今年創造的收入預估，只有從35億增至40億，市場認為至少要50億至60億，因此財報後，股價急挫7%。

華爾街對輝達這次財報的盈收預期極高，反映出這次財報必須事事完美，稍一不順，股價就可能出現波動。Oppenheimer證券的分析師史查佛(Rich Schafer)認為，輝達這次財報就算是「小超」，股價也可能出現「大跌」，所以非「大超」不可。

不過多數分析師仍相信，輝達仍可不失眾望，盈收仍可遠超預期，像去年5月財報後股價大漲超過20%，公司市值因此「破兆」，以及像今年2月財報後股價大漲超過10%，股價升破2兆。如果真是如此，這麼巨額的收入從何而來？

輝達去年11月至今年1月的季度收入中，數據中心晶片和軟件的銷售收入占了全部收入的83%，所以預計這季大部分收入仍來自數據中心的收入。據Key Banc銀行分析師約翰‧溫(John Vinh)的報告所示，輝達今年數據中心的收入可達2000億，比2023年增加321%。這是一個非比尋常的增幅，是矽谷科技公司歷來最大的增幅。

紀錄顯示，特斯拉2013年的銷售收入比上年同期增加387%(實質收入為20億)，以及亞瑪遜1998年的銷售收入比上年同期增加313%(實質收入為6.1億)，兩者都是矽谷歷來最大增幅；現在輝達2024年的數據中心收入大增321%，比例雖不及特斯拉2013年的387%，但實增收入為2000億，遠達超特斯拉當年的實增收入20億。

如此巨額的2000億收入，從何而來？這當然是輝達出售AI晶片和軟件所致。但什麼人或公司會作如此巨大的投資？其他「七巨頭」上月財報時，透露了重要的信息。微軟、谷歌、Meta和亞瑪遜在財報視訊會議中表示，今明兩年將對AI基礎設施作重要投資。這四家正全力投入AI競爭之中，因此總共作出超過2000億元的投資，Meta今年就投資400億，包括今年底前購入35萬片輝達的H100晶片(每片售價2.5萬至3萬)，讓Meta年底前的H100總數達到60萬片。輝達的AI晶片市占率達80%，所以四大公司的投資大部分都成為輝達的收入。

市場對輝達晶片有著「無法滿足的需求」，去年等候送貨的時間，長達14、15月，目前仍要等10周。既有如此巨大需求，華爾街對輝達財報還會有什麼擔心？一些分析師認為，輝達將推出新一代Blackwell晶片，預計可於今年第四季付運，可能與目前仍控制市場的H100晶片，出現一個過渡期，形成空檔，並造成銷量損失；據一些分析師的估計，減損率可能達7%至8%。

但瑞銀分析師阿庫里研究過這個問題，他認為，市場上對H100的需求，在今年底之前，都不會完全滿足需求，而新一代的Blackwell晶片，則在第四季，最遲可於12月開始付運，因此不會出現空檔期。他還預計，Blackwell晶片一旦開始交運，需求將會十分強勁，可完全取代H100對市場的壟斷地位。