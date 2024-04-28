中共當局長短期的兩面策略

美國國務卿布林肯26日在北京與習近平晤談，習對他說，中美兩國應合作不應對抗，還說兩國應言必信行必果，不應說一套做一套，「說一套做一套」是嚴重的指責。但美國政府採取這樣的策略，則是因應中共 政策調整，事出有因。

美中兩國之間關係，由1980年代起，一直至2020年川普上次執政的最後一年為止，美國一直奉行與中國「交往」的政策，因此兩國一直處於「合作」關係，而不是對抗。在40年交往中，美國一直支持中國的經濟發展，讓美國成為中國貨出口的最重要市場，也讓中國創造大量外匯，並將收入用於國內建設，中國也因此創造了經濟奇蹟，若無美國的合作，則中國難有所謂的崛起。

習2012年上台後，認定中國實力已足以與美國抗衡，因此放棄鄧小平的韜光養晦策略，不再隱藏實力，推行一連串展示中國強大的政策，包括所謂的「中國夢」和「民族復興」大計，這才導致兩國走向競爭和對抗。習在2017年10月的中共19大工作報告中甚至說，他要讓中國走向世界舞台中心，並且將中國的發展模式輸出給全世界。美國直到2020年7月，才宣布終止對中國交往政策，因此是在習連串政策之後才有的決定。

習上台後不久開始的南海造島計畫，更是中國對外政策的重大轉變，由於這項政策導致北京與南海各國、以及美國的緊張關係。開始時，北京否認在島礁上興建軍事設施，但後來卻證實，多個島礁都建成為軍事基地，軍機可以升降，戰艦可以取得補給，還設有先進雷達，用來偵察南海航道，北京目的是南海控制權，但這樣的發展卻威脅到每年貨運超過4兆美元的航道，成為國際爭端熱點。

俄國侵略烏克蘭，習近平支持俄國，則是另一項說一套做一套的政策。北京聲稱中立，卻一直以經貿支持普亭 ，俄烏之戰已打了兩年多，如果不是北京的支持，普亭根本沒錢打下去；除了經濟支持，英美偵查到，北京以大量無人機和晶片援俄。俄國侵略烏克蘭，威脅整個歐洲，造成歐俄之間的對立，也造成美國與中俄的對立。

北京援俄，讓全球連結到台灣；台灣已成為地緣政治衝突的熱點，俄國投桃報李，可能支持北京對台動武。普亭5月訪北京，屆時的「習普會」必談到台灣問題；2022年2月4日習普在北京簽署中俄協議，向全球宣布中俄友誼無上限，普亭取得習支持後，於同月24日，派兵入侵烏克蘭。習普5月會談時，會否就台灣問題達成協議？台灣已成美中可能爆發衝突的最大焦點，雙方一旦因此爆發戰爭，再牽動雙方的盟國，就可能釀成世界大戰。

習對香港 的政策，更讓全球看清楚中共所作所為。2014年，習上台之初，香港政府向示威學生猛射催淚彈，學生用雨傘抵擋，景象震驚全世界。2019年反送中運動的半年內，聽命於北京的香港警察，逮捕了1.2萬人，不少被控叛亂罪的人，至今仍在拘禁中和等候審訊。

北京官方稱，2020年在港實施的「國安法」，穩定了香港，讓香港由亂至治，但事實證明，北京的政策不但摧毀香港自由和法治，也摧毀了香港的房市和股市，使香港由習上台前的全球第三大國際金融中心，變成一個中國內地城市。台灣將香港的悲劇看在眼裡，反對中共統一之心也必然更堅定。

2020年疫情初爆後，全球數十個國家追究病毒起源，北京於是向全球發動「戰狼外交」，直到2023年暑假，中國經濟大幅減速，出口和消費大跌，房地產陷入危機，習政府才設法救亡，並調整對美政策，也因此才有去年11月的美中「舊金山峰會」，雙方敲定緩和關係的政策。

這個由「戰」到「和」的轉變能夠持續多久？沒有人知道，但從中卻讓人看到，北京的長期政策是與美競爭和對抗，至於因救經濟而暫時採取的和解政策，則是短期政策。北京的長短期的雙重政策，同時存在，也可以呈現說一套做一套的兩面策略。