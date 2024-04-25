強生議長縱橫捭闔 援助三案通過

繼聯邦眾院後，參院23日通過總金額950億美元的援助烏克蘭、以色列及台灣等的法案，這項歷時四個月的法案，將對烏克蘭挨打的逆勢，以及拜登想在11月大選前挺過烏克蘭危機，有很大的幫助。

其中最關鍵的人物，就是眾院議長強生；自去年10月，議長麥卡錫遭孤立主義的共和黨 籍同黨眾議員罷免後，強生從無名之輩躍升議長，原被認為不足以主持大局，這次卻挺住罷免壓力成為援烏案大推手，被美媒評為「意想不到的邱吉爾」。

援烏案卡關的這幾個月，強生顯得一籌莫展、優柔寡斷，民主黨 一直希望強生在試圖保住自己的位子和做正確的事情之間，做出正確的抉擇，但是最後強生採取了高明的政治手段，既保有了蛋糕(議長位子)，同時又吃了它(援烏案過關)。

強生的運氣很好，有兩個有利的契機，一是以色列遭到伊朗的飛彈與無人機直接襲擊，激起民主與共和兩黨的同仇敵愾，讓三案包裹表決，有了相當的動力；其次，共和黨在眾院的多數，在蓋拉格議員辭職後，僅剩下一席，這讓共和黨不敢隨意造反，罷免議長，而讓強生有了上下操縱的空間。

不過強生還是有幾個難關要過；其一是自己黨內的反對；黨內同僚已揚言若他敢變心，就把他拉下議長寶座，他心裡清楚，在黨內分裂的情況下，必須要得到民主黨的配合，才能通過，所以在伊朗襲擊以色列的第二日，強生便與眾院民主黨領袖傑佛瑞斯通電話。強生在電話中表示，他已準備好針對烏克蘭援助採取行動，並向傑佛瑞斯詢問，他可以派出多少民主黨人來支持對烏克蘭的援助。

這是一個大膽的決定，對強生而言，也是一個必須的決定，如果他始終受制於黨內的極端派，他的議長位子早晚不保，不如拋開一切，重新建立自己的支持基礎，結果造成眾院共和黨人分裂，101名共和黨議員支持，112名共和黨議員反對，大批共和黨人怒斥他為叛徒，但強生勇渡首關考驗。

其二是川普 的反對；眾所周知的，共和黨的激烈派往往以川普的意見馬首是瞻，而過去川普是強烈反對援助烏克蘭的，但為何這次卻相對沉默？

主要原因是共和黨參議員與議長強生，本月稍早曾赴佛州海湖莊園拜訪川普，說明未來當選後，川普雖可以24小時內促成俄烏戰爭和平，但如果在11月之前，俄羅斯已將烏克蘭吞併，川普與共和黨將成了眾矢之的禍首，如此才讓川普及其支持者不再反對繼續軍援烏國。

不過川普將對基輔金援，列為貸款而非補助的主意，強生也納入法案，換得川普誇讚「做得非常好」，烏克蘭援助案儼然得到川普默許，共和黨激烈派也只好不敢反對。

其三是得到民主黨的妥協；雖然烏克蘭援助案是民主黨要的，但強生也需要民主黨付出代價，而這個代價就是在抖音分割案的妥協。

過去眾院雖然通過抖音分割案，逼抖音要在半年內與北京母公司字節跳動切割，否則就要禁上社群網路，但是民主黨占多數的參院，並不以為然，擔心這有違反言論自由之嫌，如今強生反將民主黨一軍，把抖音分割案，放在這個法案包裹內，要通過，就得全過。

參院民主黨考慮到機會稍縱即逝，如果只通過三援助案，抖音案未過，全案告吹，可能未來再也沒有這個機會，所以後來是以79票贊成、18票反對的結果，通過抖音分割案，做出政治妥協，也付出了代價。

雖然強生的政治手段高明，縱橫捭闔，但他的危機仍在，眾院民主黨領袖傑福瑞斯不願表態，民主黨是否會在下次議長罷免案時，保護強生度過危機，而同時共和黨極端派對強生恨之入骨，正磨刀霍霍，等待時機罷免議長。

美國部分媒體把強生吹捧的很高，把他比擬為二戰時帶頭對抗納粹德國的前英相邱吉爾，目的其實在繼續推動他往左派靠攏；強生自己也強調，歷史根據人們的所作所為來評斷人們，身為虔誠基督徒的他，感受到自己未來的重擔，也知道歷史正注視著他，而現在正是關鍵時刻。

但是強生其實並沒有甚麼歷史使命，更遑稱現代邱吉爾，他只是個生在黨爭激烈年代、希望在政爭當中維持自己政治生存的政治人物而已。