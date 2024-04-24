美國種族衝突 民族大熔爐挑戰多

美國被稱為世界種族大熔爐，如今遭遇挑戰更多。黑白種族紛爭無日無之，以色列 和哈瑪斯戰爭蔓延進美國，反猶太 復國主義、聲援巴勒斯坦 的示威從街頭延燒進哥倫比亞大學校園、谷歌(Google)加州總部和紐約辦公室。近200名學生占據哥大校園，校長召來紐約市警察逮捕百餘人，哥大已通知這些學生停課，遷出宿舍；谷歌在矽谷和紐約辦公室也發生反對谷歌與以色列政府簽約接生意，已兩度共開除近50名員工，爭議續在各城市或校園延燒。

有人認為，這是美國猶太人勢力太大，聲援巴勒斯坦人的示威才遇強力反制；也有人認為，這是美國種族問題複雜的體現，美國接納全球各族移民，平日相安無事，但遇到國家或種族激烈衝突時，民眾各挺其主，爭議摩擦便延燒美國。

更有人認為，這是穆斯林勢力全球擴散的旁證，全球有16億穆斯林信徒，信仰強勢排他性強的穆斯林教義，如今穆斯林藉歐美收容難民或移民，在美歐國家擴散，人口和勢力愈來愈大。美國為例，過去全美支持猶太人、力挺以色列可謂天經地義一面倒，很少人異議。如今穆斯林在各地有各類團體，穆斯林難民歐瑪(Ilhan Omar)、特萊布(Rashida Tlaib)還當選國會眾議員，是民主黨進步派「四人幫」(The Squad)的成員，常與川普口水戰。歐瑪曾發表反猶太言論，被眾院逐出外交委員會，但也意味穆斯林不再是沉默的少數族群。

哈瑪斯去年10月突襲以色列，引發中東戰火，如今擴大成伊朗、以色列的戰爭。美國政府力挺以色列，國會眾院日前通過援以264億美元法案，美國累計已援助以色列數百億元軍備，民間出現挺巴勒斯坦聲音或示威，是近年罕見。

以軍在加薩悍然清鄉，許多巴勒斯坦平民婦孺受害，出現人道危機，聯合國都表關切，美國民間反猶太聲浪高漲，許多城市出現反猶援巴的示威，美國不再一面倒挺以色列。歐洲近年不斷遇恐襲，社會不平靜，也有人認為是接受穆斯林移民後遺症，是否如此，見仁見智。

美國社會民心在變，正如部分美媒指出，美國猶太人的黃金時代可能結束了，聲援巴勒斯坦、同情阿拉伯國家的聲音日益升高，間接助長美國社會的種族摩擦和衝突。

美國黑白種族紛爭已延燒200多年，近年警民衝突激增，「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)風起雲湧，種族衝突常因一件小事就蔓延擴大，大選年中川普言論也在提醒或助長保守派白人危機意識，民主黨則力挺非裔，無形中都在擴大種族分野和社會裂痕。挺猶或聲援巴人不過是新加入的種族衝突案例，它反映美國先天的人口社會結構，難以真正達成社會融合，形成21世紀美國的新挑戰之一。

美國官方承認國民包含六大種族：白人、印地安人、阿拉斯加人、亞裔、非裔和夏威夷及太平洋島嶼原住民。但美國實際上是典型移民國家，世界各國多數種族都有人移民美國，美國人平日使用逾350種語言，紐約人通行逾192種語言、洛杉磯都會區人口也使用逾185種語言，許多美國人的原籍母國是敵對國家，以色列和阿拉伯人就是最典型代表。

人們常認定，美國猶太人勢力龐大，支配或壟斷政治、經濟、金融、教育等各領域，反映「深層國家」現象，如今情況似乎變了。美國政府指控，以哈戰爭爆發後，無論是外國政府幕後操縱或民間自發反應，抖音(TikTok)等社群平台助長反猶太主義蔓延，向美國人大舉推送親巴勒斯坦內容。去年底某星期，TikTok支持以色列言論視頻僅有200萬人閱讀，但親巴勒斯坦言論視頻高達8200萬人閱讀。抖音演算法可操控輿論，助長美國種族衝突，正是美國政府要逼抖音脫離中共控制的主因。

美國多元種族現象，吸引各國菁英人才和資本，壯大了美國；美國也成全球移民中心，磁吸效應吸收外國人才。但種族問題不像中國雖有56個種族，卻靠語言、文字統一和文化融合或高壓與懷柔並用，能降低種族衝突或矛盾；美國這個世界種族最大融爐如今很像壓力鍋，因小矛盾而引爆種族衝突，平等、包容就格外重要。

人口出生率偏低的歐洲國家正步美國後塵，接受大量穆斯林移民，能否取其長、避其短。化解不同宗教、種族和文化間的衝突，美國卻和歐洲都面對共同的難題。