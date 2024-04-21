動盪不安大選年 雙恨選民沒選擇

伊朗14日發射300枚飛彈和無人機，首次襲擊以色列本土；以色列於19日清晨作「有限度」的反擊，伊朗媒體報導，三架以色列無人機在伊朗境內城市被擊落。全球都關注，以伊戰爭會否擴大，在中東地區造成更大衝突，甚至引起世界大戰？

戰爭使世界變得動盪。同在19日，科技股的泡沫終於爆破，以科技股為主的那斯達克指數跌了超過300點，美股一年多以來的「寶貝」輝達 ，竟跌了10%，市值減少2120億。今年股價漲幅超過輝達的超微電腦(SMCI)，跌幅更高達23%，簡直如同股災。其他AI 股，也全面報跌，安謀(ARM)跌16%，超微(AMD)5%，臉書(Meta)4%，台積電也跌了3.46%。

自輝達去年5月股價大漲以來，美股一直被泡沫化之說所糾纏，但相信AI革命的人，沒有把泡沫當回事，輝達下周一開市時，會否繼續被拋售？有分析師說，市場可能在大跌後反彈，但也有分析師指出，輝達股價可能要跌至去年5月底市值破兆時的500元水平，才能止跌回升。

當前急速發展的AI，是社會動盪不安的原因。AI開始威脅到所有人的工作，這不限於特斯拉宣布，機器人計程車(robotaxi)將於今年8月上路，全美計程車司機因此受到威脅；AI的革命性技術也開始應用到不同行業，無數白領受到威脅，銀行、會計和健保業，將無可避免受到洗禮。數據蒐集工作，將由「Edge AI」模型取代；連被視為「21世紀最重要技能」的編碼(coding)，也正在被AI取代。教育也因此被連根拔起，20年來大中學生，不分男女生，都要學編碼，但這項技能正在被AI取代。今年的大學畢業生，仍找不到工作的，唯一出路就是，趕修一兩門AI課程，才有望找到工作。

今年又是大選年，選民更顯得無奈，因為他們有「雙恨」，即不喜歡拜登 ，也不喜歡川普。選民雖可在拜川之間作出選擇，但既然對兩人都不喜歡，那根本就不是選擇。在美國兩黨政治運作下，兩黨各自爭取選民，輿論也照常平衡報導，將社會分為兩極，因此看不到同時對兩黨候選人的質疑，沒有注意到今年情況的不一樣。

拜登最大問題在於他好像不知道自己實在「太老」，不適合再做四年。他走路步步為營，生怕跌倒，公開說話時必小心翼翼，生怕說錯或忘事。美國人不應該只能得到這樣的人做總統，試想如果美國有一個年輕的總統，例如2009年上任時只有48歲的歐巴馬，天天可飛中東，斡旋以伊衝突。

拜登要連任，是對國家和人民的不負責任。難道民主黨沒有人可以勝任？非他不可？過去三年多，拜登政府的經濟政策出力最多的是財政部長葉倫，國安政策最得力者應是蘇利文，這兩人中隨便一人都可取總統之位而代之。拜登要連任，是將管理國家的最重要工作置於不利之地，也是對民主黨的不負責任。

川普的最大問題則是，美國出了任何問題，他總是怪責別人，把責任推給別人，他自己永遠沒有錯誤。他像一個「憤怒的白人老頭」，就業出問題，就怪責移民和外國，所以他反移民，反中國甚至反美國盟友，對這些國家大徵關稅；反移民又使他走向族裔分化的政策，撕裂左右兩派的文化，將媒體視為「人民敵人」；他聲稱要「讓美國再度偉大」，但他推動的所謂民粹政策，只是「假民粹」，執政四年，美國並不見怎樣偉大，反而國際影響力大幅下降。

川普的反對者最恨他滿口謊言，明明2020年大選輸了，卻一直說謊，說選舉舞弊，導致他的選舉被拜登偷走；這樣的話說了四年，現在仍以這樣的謊言，作為競選策略。2021年1月6日當天，他在白宮門外，明白地煽動支持者去暴動，因此而被聯邦政府和喬治亞州起訴煽動暴動罪，他一直不承認錯，還在法庭上說，1月6日那天是「美麗的一天」。

過去一周，川普在紐約市曼哈頓法院面對法律，被迫在庭上聆聽大量對他的指責，這些平時他可能都聽不到，也不肯承認，但是如果美國自建國以來就一直堅持的司法獨立傳統，繼續讓他沒有任何證據的情況下仍信口開河，滿口謊言，那麼美國就不再是美國，那真是美國的墮落。