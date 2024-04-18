李顯龍卸任 新加坡李氏王朝告終

現年72歲的新加坡 總理李顯龍15日透過總理公署宣布，預定今年5月13日卸任總理，由副總理黃循財接任總理。李顯龍在2004年開始擔任總理，至今近20年，這也意味著，主導新加坡政壇長達半世紀的「李氏王朝」終於宣告結束。

新加坡在1959年脫離殖民宗主國英國而成為自治邦，「新加坡國父」李光耀便擔任總理，打造經濟自由、但政治嚴加管束的「新加坡模式」，李光耀雖然在1990年交棒副手吳作棟，但2004年仍交回到長子李顯龍接任總理，傳承並發揚光大其父一手打造的「新加坡奇蹟」。

不過「李氏王朝」卻是由李顯龍主動結束的，他之前一直提及將在60歲退休 ，他也逐步安排接班繼承計畫，並於2022年疫情 期間在臉書發文表示，「領導權不是自然繼承的，必須由每一代領導人重新爭取」，新加坡需要強而有力的團隊，且有一位能將大家團結在一起並讓團隊成員發揮所長的領導者。

李顯龍預計在5月13日向尚達曼總統遞交辭呈，整個內閣將總辭，並提議由黃循財接任總理組建政府。黃循財現年51歲，他的優點在於接地氣、有親和力；他曾是李顯龍的首席私人祕書，深得李顯龍的信任，在新冠疫情期間，展露領導才能；2020年3月，疫情如火如荼之際，黃循財在國會發言感謝前線抗疫人員時，忍不住哽咽、流下男兒淚，令許多人印象深刻。2022年4月並一致由星國第四代領導團隊，選為接班人，以副總理兼財長身分，擔任候任總理至今。

可以公平地說，新加坡國運現正處於順勢；新加坡的國際競爭位置，相對是較優勢的，尤其比起受到大陸管治的香港，許多國際資本與人才紛紛轉向新加坡，今年發布的《全球金融中心指數》，新加坡僅次於紐約與倫敦，比第四名的香港與第六名的上海都要高，不過由於資本流入，物價騰飛，貧富差距拉大，構成執政的挑戰。

新加坡雖然是東協十國中最小的成員，但傳統上是東協的代言人，也因此對於美中在印太的地緣競爭，特別的敏感，黃循財與李顯龍的政策類似，在對美、對中關係上，新加坡向來秉持「不選邊站」策略，維持與美中的等距關係，希望能左右逢源從中獲益。

但是黃循財也擔心，美中恐怕出現誤判，將會在台海或南海發生意外衝突；他還認為，近年來貿易、經濟和金融常被用作「地緣政治競賽工具」，美國對大陸發起貿易戰及限制晶片出口等行為，將會「把我們帶到一個更加分裂和危險的世界」。

李顯龍卸任、黃循財接任新加坡總理，拉長時距來看，我們可以發現有幾重意義；意義之一在於，新加坡的人治「李氏王朝」至此終止，黃循財是由部長們所共同推舉出的第四代領導人，吳作棟雖也曾短時間擔任總理，但當時李顯龍已經進入政府，大家都知道吳作棟僅是過渡，李家儲君已預備接位，但是現在無論是李顯龍，或是弟弟李顯揚的子女都對政治不感興趣，新加坡終於可以擺脫了李家王朝的惡評。

意義之二，但實際上，李顯龍就像他的父親李光耀一樣，仍然在幕後擁有極大的影響力；新加坡政治仍然有非常濃烈的中國傳統，老一輩的領導人總是不放心，要「扶上馬、送一程」，李光耀即使退休，都還保留內閣資政的名義，每周參加內閣會議，坐在李顯龍的對面，而黃循財也不例外，他16日表示，已經邀請李顯龍擔任內閣資政，「我很高興他答應了」，黃循財未來勢必還要在李顯龍的陰影下，好一陣子。

意義之三，黃循財還未經過選舉的考驗；還有一年多的時間，人民行動黨必須在2025年11月之前大選，如果不能維持目前的執政優勢，黃循財恐怕也坐不穩總理寶座。事實上，之前選定的第四代接班人王瑞傑，就曾因為2020年人民行動黨大輸，得票率降低8%，被迫以健康考慮辭職，將財長交給黃循財接任，黃循財雖然接下總理，前面的挑戰仍然不少。

不過無論黃循財能否通得過考驗，人民執政黨是否能維持執政黨的地位，但可以確定的是，新加坡已經擺脫了「李氏王朝」的惡名，追隨南韓與台灣之後，從「新加坡模式」，逐步轉變為正常民主國家。