拜登靠這些政策和現象追趕川普

美國總統大選逐漸升溫，最新民調顯示，川普全國支持率以46%領先拜登 的45%；在七個關鍵搖擺州，拜登也漸追上川普。但所有民調都有盲點，2016年川普大贏喜萊莉‧柯林頓，當時民調認為喜萊莉將大勝，結果卻大相逕庭。所謂隱藏式民意，包括川普的郊區選民支持率、拜登在少數族裔和新移民的支持率，都可能左右大選結果。拜登掌握執政權，近期連串政策極力想拉回悖離的民主黨 支持者，新公民增加也可能成民主黨的祕密武器。

川普指控四件刑事官司是民主黨政治迫害，號召支持者捐款和歸隊，隨著官司15日開庭，支持率可能繼續攀升，年輕選民更明顯。拜登不甘示弱，更推出多項有利民主黨續執政的政策，彼此拉鋸。

值得留意的事包括：一，加速移民和入籍審批。加州最近許多案例顯示，上午移民官面談通過、下午就宣誓入籍成公民，和過去常須等候數月的期限相比快太多，民主黨政府加速審批公民，明顯有政治用意。

據統計，2022財政年，移民及公民服務局收到78萬1000件公民入籍申請，包括消化積案共完成107萬6000件審核，當年有96萬7500新公民入籍，創15年新高；2023財年，也有87萬8500人入籍。每年如有近百萬新公民入籍，四年來就增加350萬至400萬新公民，參照新移民六、七成支持民主黨先例，四年來民主黨可能新增逾200萬新選民，雖然共和黨票源也增加，對民主黨卻更有利。

不過如果多數新公民落腳傾向民主黨的藍州，只能增加藍州的國會議員席數，藍州的總統選舉人票本來就歸拜登，新公民無助拜登連任。譬如2022年逾96萬新公民中，定居加州和紐約州者高達38萬多人，除非定居在關鍵搖擺州，且兩黨總統候選人得票差距僅數萬票時，新移民選民才可能發揮舉足輕重作用。

二，美國和西方都向左轉，有利民主黨。很多華裔選民看到子女從中學到大學教育，包括尊重多元、包容少數和關心弱勢、給婦女墮胎選擇權、讓少數族裔或貧窮族群獲平等權利等，都成主流價值，很多華裔家長們感嘆與子女理念格格不入。偏左很正常，但走偏鋒的極左理念，太強調非裔特權、校園男女同寢室共用衛浴、毒品除罪化、強調LGBTQ驕傲、縱容輕罪等，國家方向錯誤，中間選民也難接受。

三，從美國人口結構看，每過一個世代(10年)，人口結構都刷新。無論支持川普或拜登，每過10年就有大批人辭世，使白人為主體的人口結構劇變，白人生育率低於少數族裔，加上新移民不斷湧入和生育率較高，保守派白人群體快速縮小，連帶使共和黨基礎動搖，基層選民愈來愈少，形成共和黨與川普的危機；而民主黨卻壯大基層，未來贏取白宮或國會控制權都占優勢。

保守派難改變這種困境，正是川普「讓美國再度偉大」，指控「非法移民 (實際上連帶暗指合法移民)汙染美國血統」背後真正原因，和當年希特勒說法無異。

四，拜登政府疏於邊境安全，可能想藉此增加民主黨未來執政基礎，造成非法移民氾濫。非黨派國會預算辦公室(CBO)報告，去年有350萬非法移民進美國，坊間傳言人數更高達800萬，造成「美國史上最大規模入侵」，其中夾雜罪犯、外國間諜或恐怖分子，造成國安隱憂，眾院彈劾國安部長梅奧卡斯雖未通過，拜登卻流失不少支持者。

五，拜登政府去年6月想為4300萬人免除共達4000億元的學生貸款，被聯邦最高法院否決後，10月還是取消27.7萬人的90億元學貸債務；今年2月再宣布，為15萬人豁免120億元學貸，累計上任迄今已為430萬人豁免1530億元學貸。豁免理由冠冕堂皇，但不贊同者認為是公然「花納稅人的錢買票」，對拜登支持率雖有作用，爭議卻很大。

六，拜登加強施壓中國，日前財長葉倫訪中國，施壓北京停止輸出電動車、太陽能板和電池等過剩產能，否則將面臨嚴厲後果，似為大選前再推出遏制中國新政策留伏筆。美國駐北京大使伯恩斯也發表聲明，要中共減少對俄羅斯的支持，多方面展露對中國強硬姿態。

但國防部次長斯洛科姆率團訪北京，美中舉行第四輪防務會談，美方力圖防止南海、台海出現軍事危機，並強力約束伊朗和以色列擴大戰火，防止拖累拜登選情。川普封口費案15日在紐約開審，過程和結果都可能影響拜、川支持率，大選勝負還難定論。