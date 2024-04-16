從中東戰火看習普催生的世局

美國上周末警告以色列 ，伊朗 48小時內將攻擊以色列本土，以報復以軍用F-35i戰機精準斬首在伊朗駐敘利亞大使館開會的兩位伊朗軍方高級將領。伊朗果然在13日晚發射逾300枚導彈和無人機，空襲以色列，證實美國情報準確，但以色列靠美英法協助攔截，和自製的「鐵穹」防衛系統發力，攔截絕大多數導彈或無人機，以色列軍事基地、人員受損極小。拜登警告內唐亞胡，不支持反擊伊朗，以防中東戰火擴大，伊朗也表達「報復到此為止」態度，就看以色列是否收斂。

伊朗這場反擊戰效果似有限，很可能把反擊行動定性為對內交代的下台階。如果以色列適可而止，戰火就此打住，世界會鬆一口氣；反之，以色列如藉機反報復，想一舉殲滅伊朗核武設施、無人機工廠和石油生產設施，戰火升高導致世界油價上揚，破壞全球經濟，非美國或世界樂見。強硬的內唐亞胡若不聽美國勸告，將可能刺激中俄介入戰局，甚至引發世界大戰。

美國兩黨強力聲援以色列，2018年10月1日至2028年9月30日，10年內軍援以色列達380億美元，目前參院通過、等待眾院投票的950億法案中，援以部分達140億元。拜登和內唐亞胡關係緊張，以軍肆意在加薩清除哈瑪斯，巴勒斯坦人道危機不斷升級，已成拜登競選連任燙手山芋，引發全球反猶太、聲援巴勒斯坦運動。

中東戰雲密布，對美國形成多頭牽制和資源分散壓力。俄烏戰爭因西方援助烏克蘭武器遲未到位，烏軍反攻受阻，俄軍迭有斬獲；中東如再陷入持續戰火，美國雖稱毫未影響美軍在東亞遏制中國的努力，卻面臨三面作戰，無形中對習近平、普亭想型塑的世界新格局有利。

美國近期的國際部署，都在破解習普的戰略盤算；美日菲元首上周在華盛頓齊聚，美日菲抗中軍事聯盟成形，除了美日澳印四方安全對話(QUAD)，美英澳安全夥伴關係(AUKUS)，三國聯手為澳洲打造核潛艦，現在再增美日菲同盟，「亞洲版北約 」愈來愈成形。

英國金融時報報導，AUKUS正考量納入日本，以強化水下軍備和高超音速武器等技術合作，日本未來可能參與研發核潛艦甚至核武；加拿大也可能加入AUKUS，日澳軍艦將加入南海巡弋，成為對抗中國的一線國家，以確保台海、南海和平，習近平催生亞洲版北約「功不可沒」。

反觀歐洲，普亭堅稱北約東擴，入侵烏克蘭，開戰使維持百年中立的芬蘭去年4月加入北約，瑞典歷經土耳其、匈牙利反對等波折後，也在今年3月7日加入北約，使北約成員達32國。芬蘭加入使北約與俄羅斯接壤增加近倍，達2000多公里，俄羅斯西進的海陸通道遭遇更大遏制；烏俄戰爭陷膠著，一旦結束無論誰勝誰敗，烏克蘭加入北約、歐盟勢不可擋，俄羅斯只剩小輸或大輸的差別，面臨比前蘇聯更嚴峻的敵意包圍，普亭一樣「功不可沒」。

歷史發展經常很具諷刺性。有評論說，中共在南海主權爭端為自己施加了不可承受的魔咒，讓美國領導的西方國家藉機拉攏南海周邊的菲律賓、越南、印尼等國家對抗中國，中國頻繁用強力水柱阻擋菲律賓補給坐攤在仁愛礁的報廢軍艦，更讓美菲軍事同盟復活。

菲律賓總統小馬可仕上任未滿兩年，已兩度訪美，他改變杜特蒂政策，強化履行菲美協防條約，美軍使用菲國基地從五個增為九個，中共做法使菲律賓反美民族主義情緒消褪，美軍重返菲律賓駐軍和軍備都在遞增，還擴建距台灣不到200公里的巴丹島基地，用意不言可喻。

有人用陰謀論解釋，指伊朗對以色列動武，可能是美國和以色列的「連環計」，將帶給以軍夢寐以求的機會，對伊朗發動大規模空襲，如能一舉消滅伊朗核武、無人機和軍備設施，消除美以在中東隱患。但箇中風險太大，美國重申不願與伊朗開戰，中俄不會坐視伊朗潰敗，因為中東戰火埋藏大危機，美國因此極力勸阻以色列反報復伊朗。

川普抨擊拜登政策軟弱，伊朗才敢空襲以色列。但如衡量美國結合盟邦對抗中俄，拜登無論是有心籌畫或借勢使力，美國對中俄的遏制包圍都達到冷戰後新高度。習、普都完成鞏固權力，卻面臨內外空前壓力，而美國在經濟、金融、軍事和國際結盟等優勢，未來幾年可能重塑世界新格局。