體育博彩醜聞連爆 利益難防人性
自從2018年美國最高法院確認體育博彩合法化之後，反對論者就一再警告，合法和非法投注的激增，將無可避免地給體育界帶來簽賭醜聞，過去一個月來，這證明是對的。
從今年三月初開始，與博彩相關的爭議席捲整個體育界，美國國家職業足球聯盟傑克遜維爾美洲虎隊的一名前員工承認從球隊盜竊2200萬美元，用來在FanDuel和DraftKings上下注，被判處6.5年監禁。
日前職棒大聯盟洛杉磯道奇隊解雇了大谷翔平的翻譯水原一平，原因是他將大谷銀行帳戶450萬美元電匯至南加州一家正接受聯邦調查的博彩公司。大谷指責水原偷竊，並否認參與體育博彩。
NBA多倫多暴龍隊前鋒波特(Jontay Porter)也因過去幾個月發生多起「主題投注」(prop bet)違規行為，正在接受NBA調查。主題投注就像大賭盤中的小型盤口，讓賭徒針對某項體育賽事中的事件下注，例如整支球隊的特定行動、個別球員的表現等等，而不僅僅是哪個隊伍獲勝。在美式足球中，甚至還可以賭哪一隊贏得拋硬幣開球權。
不僅是職業選手，大學體育界也頻傳醜聞。天普大學本月表示，將調查有關該校男子籃球隊比賽被賭博監管公司「美國誠信」標記為異常投注的活動。去年5月，愛阿華大學和愛阿華州立大學調查數十名涉嫌違反NCAA投注規則的運動員。其中大約有24名運動員因使用不同名稱在線上體育博彩註冊帳戶，而面臨刑事指控。
自2018年以來，博彩業呈爆炸式成長。美國博彩協會表示，2023年總博彩收入(GGR)攀升至109億美元，較上年增加45%。可是根據公平賭博運動的報告，即使體育博彩合法化，非法體育博彩業者2023年的美國博彩總收入達到409億美元，遠遠超過合法業者。
於3月11日剛開放體育博彩的北卡羅來納州表示，開放第一周的下注金額就接近2億美元，在扣除獲獎者的獎金和下注站業者的抽成後，估計可收到770萬美元的稅收。預計合法化第一個月內投注金額上看6億美元。
由於體育博彩在北美快速合法化，再加上透過智慧型手機非常方便地進行下注，為聯盟接受巨額贊助資金打開了大門。大多數聯盟和球隊都願意出售任何東西，包括球場上的廣告位置和球員的球衣和頭盔，當然球場大型電子螢幕更是所費不貲。而博彩業就是最大廣告主。
在2018年最高法院做出裁決後幾個月內，NBA、MLB和NHL分別與體育博彩公司合作。體育媒體也好不到哪裡去，賭博廣告資金讓這個陷入困境的產業得以繼續維持下去。球迷在觀看比賽時，一再被博彩應用程式廣告、螢幕底部跑馬燈的贊助商文案，以及賽事轉播中的博彩內容大肆轟炸。
北美大型體育聯盟近來擁抱利潤豐厚的博彩夥伴，可是賭博的日益盛行，已經使職業運動選手，受到很大的汙染；NBA很幸運，波特是至今為止涉及的最有名的球員；但MLB就不是這樣了，聯盟主席曼弗瑞德現在只想摀住眼睛和耳朵，希望大谷翔平風波很快就會過去。大谷或波特案件的真相如何，我們還不得而知，但重要的是它們都很糟，而且這樣的故事可能開始愈頻繁的定期出現。
體育博彩醜聞並不是新鮮事。1919年的「黑襪」事件，就是因八名芝加哥白襪隊球員涉嫌操縱當年世界大賽而被終生禁賽；1989年，前辛辛那提紅人隊球員兼總教練羅斯因投注比賽而被逐出大聯盟。但賭博和遊戲產業代表認為，將博彩市場合法化，可以幫助發現和阻止不良行為者。
然而現在這些簽賭事件畢竟破壞了職業運動的基礎，這就是棒球或曲棍球與太陽馬戲團的區別。如果人們開始懷疑所看到的東西是被操控的，即使只有一點點，體育博彩業就會開始分崩離析。
由於職業體育聯盟與賭博業的緊密相連，一方的任何崩潰都會波及另一方。如果體育運動想要保護自己免受賭博業的影響，那麼最好一切都必須停止。因為如果球迷或賭徒，不能確定是不是在打假球，不能相信場上的表現代表著公平、誠實的競爭，那就會對賽事失去信心，聯盟和球員們都會損失慘重。
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