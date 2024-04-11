體育博彩醜聞連爆 利益難防人性

自從2018年美國最高法院確認體育博彩合法化之後，反對論者就一再警告，合法和非法投注的激增，將無可避免地給體育界帶來簽賭醜聞，過去一個月來，這證明是對的。

從今年三月初開始，與博彩相關的爭議席捲整個體育界，美國國家職業足球 聯盟傑克遜維爾美洲虎隊的一名前員工承認從球隊盜竊2200萬美元，用來在FanDuel和DraftKings上下注，被判處6.5年監禁。

日前職棒大聯盟洛杉磯道奇隊解雇了大谷翔平 的翻譯水原一平，原因是他將大谷銀行帳戶450萬美元電匯至南加州一家正接受聯邦調查的博彩公司。大谷指責水原偷竊，並否認參與體育博彩。

NBA 多倫多暴龍隊前鋒波特(Jontay Porter)也因過去幾個月發生多起「主題投注」(prop bet)違規行為，正在接受NBA調查。主題投注就像大賭盤中的小型盤口，讓賭徒針對某項體育賽事中的事件下注，例如整支球隊的特定行動、個別球員的表現等等，而不僅僅是哪個隊伍獲勝。在美式足球中，甚至還可以賭哪一隊贏得拋硬幣開球權。

不僅是職業選手，大學體育界也頻傳醜聞。天普大學本月表示，將調查有關該校男子籃球隊比賽被賭博監管公司「美國誠信」標記為異常投注的活動。去年5月，愛阿華大學和愛阿華州立大學調查數十名涉嫌違反NCAA投注規則的運動員。其中大約有24名運動員因使用不同名稱在線上體育博彩註冊帳戶，而面臨刑事指控。

自2018年以來，博彩業呈爆炸式成長。美國博彩協會表示，2023年總博彩收入(GGR)攀升至109億美元，較上年增加45%。可是根據公平賭博運動的報告，即使體育博彩合法化，非法體育博彩業者2023年的美國博彩總收入達到409億美元，遠遠超過合法業者。

於3月11日剛開放體育博彩的北卡羅來納州表示，開放第一周的下注金額就接近2億美元，在扣除獲獎者的獎金和下注站業者的抽成後，估計可收到770萬美元的稅收。預計合法化第一個月內投注金額上看6億美元。

由於體育博彩在北美快速合法化，再加上透過智慧型手機非常方便地進行下注，為聯盟接受巨額贊助資金打開了大門。大多數聯盟和球隊都願意出售任何東西，包括球場上的廣告位置和球員的球衣和頭盔，當然球場大型電子螢幕更是所費不貲。而博彩業就是最大廣告主。

在2018年最高法院做出裁決後幾個月內，NBA、MLB和NHL分別與體育博彩公司合作。體育媒體也好不到哪裡去，賭博廣告資金讓這個陷入困境的產業得以繼續維持下去。球迷在觀看比賽時，一再被博彩應用程式廣告、螢幕底部跑馬燈的贊助商文案，以及賽事轉播中的博彩內容大肆轟炸。

北美大型體育聯盟近來擁抱利潤豐厚的博彩夥伴，可是賭博的日益盛行，已經使職業運動選手，受到很大的汙染；NBA很幸運，波特是至今為止涉及的最有名的球員；但MLB就不是這樣了，聯盟主席曼弗瑞德現在只想摀住眼睛和耳朵，希望大谷翔平風波很快就會過去。大谷或波特案件的真相如何，我們還不得而知，但重要的是它們都很糟，而且這樣的故事可能開始愈頻繁的定期出現。

體育博彩醜聞並不是新鮮事。1919年的「黑襪」事件，就是因八名芝加哥白襪隊球員涉嫌操縱當年世界大賽而被終生禁賽；1989年，前辛辛那提紅人隊球員兼總教練羅斯因投注比賽而被逐出大聯盟。但賭博和遊戲產業代表認為，將博彩市場合法化，可以幫助發現和阻止不良行為者。

然而現在這些簽賭事件畢竟破壞了職業運動的基礎，這就是棒球或曲棍球與太陽馬戲團的區別。如果人們開始懷疑所看到的東西是被操控的，即使只有一點點，體育博彩業就會開始分崩離析。

由於職業體育聯盟與賭博業的緊密相連，一方的任何崩潰都會波及另一方。如果體育運動想要保護自己免受賭博業的影響，那麼最好一切都必須停止。因為如果球迷或賭徒，不能確定是不是在打假球，不能相信場上的表現代表著公平、誠實的競爭，那就會對賽事失去信心，聯盟和球員們都會損失慘重。