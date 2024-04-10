香港沉淪上海難取代 新加坡撿便宜

香港 立法會3月23日以89票全票通過俗稱23條的「維護國家安全條例」，特首李家超稱這是「等待26年8個月零19日的歷史時刻」，境外評論卻一面倒認定，這是香港沉淪，一國兩制正式宣告死亡，香港從此和大陸沒兩樣。有人呼籲別再去香港旅遊投資，因為風險太高。香港結局如此有很多內外因素，北京認定上海將取代香港的金融中心地位未如願，新加坡 反而撿便宜，大舉吸納中國資金、企業和人才，取代香港的窗口角色。

英國「經濟學人」報導，中國經濟前景黯淡，與西方關係惡化，獨裁政府反覆無常，金融環境每況愈下，外資加速撤離中國，中資跟著落跑。中國模糊的國際收支數據中，高達5000億美元資金流向新加坡、杜拜等地。而香港轉口貿易運輸中心地位也下跌，被新加坡取代。

新加坡2021年吸引3315億美元資金流入，比2020年增加59％，是2008年有紀錄以來新高。新加坡大舉吸收從香港撤出的外資，國際金融中心地位陡升，2022年有逾500家中國企業將總部遷往新加坡，包括近年來美國壯大的時尚服裝Shein、抖音(TikTok)、蔚來電動車等，以規避美中貿易戰帶來的地緣政治風險，被國際間稱為「洗星籍」(Singapore-washing)。

中國和新加坡今年2月9日相互開放免簽入境30日，更推波助瀾，今年春節中國旅客前往新加坡人數比去年同期增長逾960%，都顯示新加坡取代香港，成為中國資金、企業的對外跳板。

新加坡是彈丸小國，但地緣戰略地位特殊，政治軍事依附美國、經濟依靠中國，兩邊不得罪。總理李顯龍常發表親西方自由民主體制的談話，但也對中國經濟的韌性抱堅定信心；無實權的新加坡總統尚達曼、前外長楊榮文近期都盛讚中國經濟好，質疑美國靠美元和美軍維持強大難持久，不同於西方看衰中國論調，以討好中國。

反觀香港，經過前幾年反國安法、反送中和雨傘運動後，如今蘋果日報創辦人黎智英等判刑坐牢，民運中堅骨幹逃亡國外，香港淡出國際視野。大陸杯葛下，如今香港金融角色萎縮、經濟低迷，有辦法的人移民 國外，香港從董建華90年代末想建數碼港、矽港，後來又有發展中藥港、生物科研等計畫，都因資本短視沒搞成；民間爭取特首普選和充分自治，都被中共高壓擊潰，如今徹底內地化，「香港已經玩完了」，淪為和中國內地無異的城市。

北京冀望上海能取代香港，成為中國新金融中心和唯一對外窗口，但美中貿易戰後，外資外企撤離中國。國家外匯管理局2月間公布，去年流入中國的直接投資只有330億美元，比2022年1833億3000萬美元崩跌82％，創1993年來最低，不到2021年高峰時期3440億美元的10％。

新加坡華語可通行，沒有太大語言、文化等障礙，中星開啟互免簽證，使新加坡吸引大量中國客，吸引富豪移民，企業熱中前往新加坡註冊。據統計，新加坡所謂家族理財辦公室(很多中國有錢人開設小規模企業或掛牌公司)，從2020年底約400家，2021年增至700家，2023年已達1400多家。

新加坡生育率低，連續12年未超過1.29，與國際公認的人口平衡標準的2.1生育率差很遠，人口急速老化將影響經濟發展，新加坡大力吸納移民入籍，填補人口空缺。去年約2萬3100人獲公民權、3萬4500名外籍人士成永久居民，中國有錢人占大宗。

但星國也付一些代價，國際媒體認為中國企業涉及網路兒童性剝削、貪官和非法貿易洗錢等，成為「中國杜鵑事件」，像杜鵑鳥把蛋下到其他鳥的巢中，讓其他鳥類代為孵蛋一樣。國際透明組織指新加坡吸收外資對貪腐和犯罪分子具吸引力，美中關係緊張和中國環境惡化，錢存中國和美國都不放心，上海難取代香港，新加坡因此受惠。

新加坡藉地利和文化，分食瑞士、開曼群島等金融和稅務避風港的利益。新加坡有美海軍基地，軍備防衛靠美國，經濟實用主義靠中國，想維持政治中立的國際形象從美中之間獲利，發展成全球首屈一指的金融中心。新加坡過去曾扮演台海兩岸的「和平使者」，它的彈性柔軟應變，台灣不無可借鏡之處。香港沉淪後很難再起，「一國兩制」夭折，成為台灣的極負面借鏡，新加坡藉機壯大，上海未受益，北京該高興或扼腕，真讓人始料未及。