陰謀論盛行 網路和AI擴大危機

近年網路盛傳各種陰謀論，重大國際事件背後常有陰謀論貫穿其中。莫斯科近郊音樂廳恐怖攻擊逾143人死亡，案發前美國曾掌握情報，警告普亭 當局，但普亭不理會，在中國卻變成恐攻是美國自導自演策劃，不相信是呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)發動攻擊，中共黨媒帶風向，質疑美國與恐襲的關係。一艘新加坡籍貨輪26日撞垮美國巴爾的摩港的大橋，雖然美國政府已否認，國內外都有謠言指是戰略恐襲，懷疑以色列或俄羅斯想切斷全球供應鏈、破壞美國經濟。

網路時代訊息傳播更快，許多未經查證或刻意編造的謊言，都可透過自媒體或社交平台傳播，「假新聞」氾濫，真假難辨。川普前政治顧問巴農的「巴農戰情室」也引用信譽不佳的調查記者蘿根(Lara Logan)的話，指FBI認定輪船撞大橋是「內部人員所為」，是精心挑選的目標，目的在攻擊美國關鍵基礎設施。

值得擔憂的是，OpenAI 推出ChatGPT一年多後，兩個月前公布Sora軟體，只要給它一段文字描述，就能製作出以假亂真的影片，包括一個人的影像、聲音都百分之百仿真，專家也難辨真偽。今後網上如出現「習近平下令解放軍攻擊美國」，或「拜登宣布對中國開戰、支持台獨」等影片，都可做到和真人一樣難辨真假。幸好這個軟體尚未開放公眾使用，專家呼籲AI生成影片須加標注，提防以假亂真；如何管制AI假訊息，避免世界陷入混亂，也成迫切課題。

謠言和假訊息氾濫，和國家敵對或內部政治對立有很大關係。部分政府放任謊言傳播，遂行政治目標，例如莫斯科3月22日爆發音樂廳恐怖攻擊，盤踞阿富汗東部的ISIS-K第一時間即宣稱對襲擊負責，還公布槍手隨身攝影機在現場拍攝的血腥畫面，證明是自己幹的；美國比對情報後，也證實是ISIS-K所為。

但普亭為政治目的，堅稱烏克蘭參與攻擊，中國網民更鋪天蓋地將矛頭指向美國。環球時報帶風向，指「華盛頓口口聲聲說給俄羅斯相關預警情報，卻隻字不提情報關鍵信息。遲遲不對事件及時譴責，令國際社會錯愕，一些西方輿論也猜測華盛頓與事件和極端組織之間有何種關係」。

俄方聲稱，四名恐怖分子逃往俄烏邊界時被捕，證明烏方涉案，白俄羅斯 卻宣布該國在俄白邊境抓到四名恐怖分子，打臉莫斯科。也有西方媒體比對現場影片，懷疑多名俄羅斯特工在恐攻現場，統一穿藍毛衣、牛仔褲識別敵我，懷疑是普亭自導自演，同樣是陰謀論。

有網民說，德國北溪二號天然氣管被炸快兩年，都沒查出誰是公然攻擊民用能源基礎設施的恐怖組織，莫斯科恐襲不到四小時，美國就確認是ISIS幹的，顯然都是美國自導自演。美國駐中國大使館微博帳號聲援俄羅斯民眾，立即被中國網民「出征」洗板，指美國事先警告美國人離開俄羅斯，「此地無銀三百兩」就是證據。

向來持反美立場的學者金燦榮說「應該不是美國策劃」「美國直接操縱的可能性很小」，立即惹來怒罵，指他「枉吃數十年皇糧，國家給你這個那個，你的能耐都不如草根分析家」。中共御用學者引火上身，義和團愛國情緒和民粹裹脅輿論風向，號稱密不透風的中共網管卻未封殺這些留言，全球國家在關注人道和恐襲責任，中國卻用陰謀論大肆指責美國。

美中激烈競爭對峙，習近平全力討好美國企業，想拉外資救經濟，對內卻縱容反美仇美情緒蔓延，轉嫁內部矛盾。對照中國人「潤」美人數空前，美駐中國各使領館前排隊等候簽證面談的人龍更長，中國對美愛恨交織、官民立場矛盾，和世界的差距愈來愈大，價值觀扭曲正是陰謀論最富饒的土壤，對照2001年美國遇九一一恐襲，有中國民眾上街頭慶祝、教師在課堂上興高采烈向學生「報喜」，反映了文明的差距，AI盛行可能更助長歪風。

美國同樣也盛行陰謀論，政治兩極化、國家陷分裂，陰謀論者爭奪話語權，常將恐懼轉化為武器，新冠病毒、或美國被「深層國家」操控等，川普各種言行很多人深信不疑。媒體兩極化失去公眾信任，民眾更易從相對不可靠的社交平台獲取訊息，自尋「替代事實」，使陰謀論大行其道，致美國選民的辨識和判斷力，都面臨更嚴酷考驗。