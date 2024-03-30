三總統齊聚紐約 去打敗另一總統

四位前後任總統28日同天聚集紐約，十分罕見。歐巴馬 與柯林頓兩人為拜登 政治募款，三人聯袂，冀保住白宮，擊敗川普 ，而川普則在紐約長島出席一位值勤殉職的年輕紐約市警員的喪禮，收買人心。2024總統大選，進入最高級別動員。

前後任總統同一場合出現，極為少見，通常只有在國葬、總統紀念圖書館啟用或新總統就職典禮；民主黨三總統是在曼哈頓無線電城音樂廳，為現任總統拜登連任募款，這場號稱是世紀級的政治募款活動，有從250元到5萬元的大小5000金主與會，捐款10萬者以上可與三位總統合照；另有會前為小額捐款者舉行與三位總統的線上會面，共為拜登帶來單晚2500萬元的破紀錄獻金。

這場三位總統合體的募款造勢大會，一方面說明民主黨認為，即使川普官司纏身，但對民主黨的威脅已到存亡之際，另方面顯示拜登選情陷入困局，必須重新布局，所以三位總統同時亮相，不計前仇，展示團結，集中力量。柯林頓與歐巴馬都是兩任總統，全力要促成拜登也是兩任總統的歷史地位。

由此可見，即使在各方全力打壓下，川普仍有頑抗不倒的選民實力，歐巴馬與柯林頓這兩位前任總統非常擔心拜登選情，柯林頓的競選操盤軍師卡維爾(James Carville)多次公開呼籲拜登放棄連任，最近更透過紐約時報專欄作家陶德專訪直指拜登民調滑落，令人難堪，有如「撞見裸體祖母」，比譬尖酸傳神，傳誦一時；歐巴馬選戰軍師艾哲洛(David Axelrod)多次公開指出拜登年紀太大，去年11月稱是民主黨應該換人的最後關頭，但拜登不為所動，堅持要選，也無人敢當面勸退。

從三人聯手登台之勢，證明拜登團隊面對頹勢，接受歐巴馬建議。拜登的白宮團隊不少要員原本就是歐巴馬白宮班底，例如現任與前任的白宮幕僚長齊安茲與布連恩原本都是歐巴馬團隊成員，現在等於是與歐巴馬合作重新再打選戰，歐巴馬與柯林頓將全力衝刺拜登目前岌岌可危的票源：因為以哈戰爭而流失的年輕族群，與因為治安與無證客問題而日漸疏遠的非裔社區。

歐巴馬是當今民主黨內的搖滾巨星，是大學校園吸票機；柯林頓則對傳統非裔選票仍有號召力。這三位民主黨總統在左傾的施政上都有延續接棒傳承，要貫徹施政，拜登必須要連任。

民主黨如此傾巢而出救拜登，說明面對川普仍不敢掉以輕心；川普在同一天稍早到紐約長島參加警員喪禮，探視慰問遺屬，獲得全美基層警消讚美。川普表示這種仇警殺警的犯罪絕不容許再發生，直批拜登任內治安敗壞。

拜登團隊與民主黨總部有現金9750萬元之多，春天開始在電視和數位廣告投入3000萬元資金，全力攻擊川普，宣傳拜登政績。相對之下，川普團隊與共和黨總部僅有4480萬元，川普在訟訴費上開銷已出現捉襟見肘之相。川普團隊計畫在4月6日在佛州造勢募款，但川普封口費刑案馬上4月15日開審，三周內身繫法庭，無法競選。

大選的第三個選擇，小羅伯甘迺迪日前宣布副手搭檔半華裔妮可‧夏納翰，參選決心已定。雖無人看好小羅伯甘迺迪獲勝，但卻有攪局破壞能力，吸走拜登選票，對拜登的衝擊最大。

最新民調顯示，兩人在誤差範圍內，川普略為領先拜登半個百分點；如果小羅伯甘迺迪加入，川普領先拜登擴大到有2%。例如，上個月關鍵州之一的密西根州，艾默生學院民調顯示，如沒有小甘迺迪，川普支持率領先2%，但加入小羅伯甘迺迪名字，川普支持率則領先4%；在另一關鍵州威斯康辛州，川普領先優勢從小羅伯甘迺迪出現時的3%擴大到4%。

小羅伯甘迺迪目前仍要耗費巨資，雇用上萬人手收集聯署，好取得參選資格，這也是他挑選財力雄厚的夏納翰的主要原因。民主黨總部已組建「摧毀第三勢力」專案組專門對付小羅伯甘迺迪組合，川普則「歡迎小甘迺迪參選」。

拜登自月初「國情咨文」精彩演出後，提振民主黨士氣，民調微揚，幾個關鍵州超越川普，或打成平手，現在挾著巨額資金，歐巴馬柯林頓鼎力相助，配合下半年經濟情況進一步好轉，對照競選資金與律師費用雙雙消耗，募款一再停滯，困在法庭審判的川普，拜登後勢的確非常樂觀。