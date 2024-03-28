回到原點看馬習二會 掌握和平契機

中華民國前總統馬英九 將於4月1日至11日率領青年學子，赴大陸廣東、陝西與北京參訪，在廣東是瞻仰黃花崗烈士墓，在陝西則將祭拜黃帝陵，前者彰顯中華民國的存在，後者則是追溯中華文化的源流。

至於到北京，大家最關心的，則是會不會與習近平 見面，馬辦表示，2015年馬習新加坡會晤後，一別近九年，「我們希望能再與老朋友碰面，但一切尊重陸方安排」，而且這次訪問是「應中國大陸方面的邀請」，擺出被動的態勢，但實際上，促成馬習二會，才應該是這次馬英九訪問最重要的目的。

馬習會後，習與臺灣的APEC特使蕭萬長見面，談到他與馬英九曾有後會有期之約，「不是說說而已」；甚至可以合理地懷疑，以這幾個月習近平外事活動如此之多，應該是反過來，先確定了習的時間空檔，才安排馬的行程，所以馬習二會必然會有。

但是我們看到這個消息宣布後，有許多雜音，有認為民進黨政府不會理會馬與習達成的協議，也有批評習近平不會守信，還有人把馬的北京行認為是過氣政客尋找舞台，我們覺得雖可能如此，但是馬習二會，卻有背後的深意。

首先，認為馬英九這趟白去了的最強理由，就是馬英九與習近平達成任何的協議，或者是諒解，民進黨政府不可能照做。然而政治是不可能的藝術，蔡英文執政八年，由於不肯接受九二共識，中國拒不與台灣來往，現在兩岸急需找下台階；賴清德與蕭美琴選上，雖然北京稱之為雙重台獨，卻是全新的開始，只要找到雙方可以接受的說法，就可以對接。

賴清德的問題是苦無對岸可以接受的管道，雖然有洪奇昌等人與大陸關係密切，但是沒有信任關係，而賴身邊的人與大陸接觸的層級也非常有限。馬英九則不同，大陸信任他，而他可以直接與習近平見到面，大陸政治的慣例是，見面三分情，事情就等於成了一半，雖然這並不意味著一定會有新協議，卻是個可能的溝通機會。

民進黨目前的反應，不能從立委或名嘴的批評來看，必須從總統府的反應來理解，總統府發言人表示，已經收到了馬的出訪申報，總統府尊重馬前總統個人行程的規畫，後續將洽相關單位，就馬前總統此行的安全等事宜，給予必要協助。這個反應是正面的，也反映出蔡與賴的看法是「樂見其成」，即使甚麼事都做不成，至少在「520」前後的危險時刻，馬英九替民進黨拆炸彈，當然歡迎還來不及。

另外一個反對馬訪問北京的理由是，無論習近平承諾甚麼，台灣豈能輕信？這正好是馬英九在選前接受德國之音訪問最被人所詬病的一段話：「我們只能相信習近平」。

但老實說，習近平的承諾，就像是習近平的恫嚇，都只能將信將疑，必須由事實來做檢證；譬如習近平要求解放軍 2027年要準備好有犯台的能力，許多人因此認定台海會在2027年衝突，但殊不知並非只有解放軍在準備，台灣與美國也在準備，現在解放軍與美軍的軍事科技的差距，不是在縮小，而是在擴大中，台灣的整體防禦能力也在提升，習近平雖要解放軍在2027準備好，但是目標卻越來越不可即。

台灣的總統選舉結束之後，習應該會對台灣有些善意的表態，所以才要藉馬英九這個平台，對台灣發言，但不管他說甚麼，我們同樣也應該「信任，但要查證」(Trust but verify)，推敲他為何此刻對台灣釋出善意？是要統戰國民黨？還是國內目前困難太多了，無法對美國攤牌？從事實上去理解習近平講話的前提限制在何處，才能幫助我們要如何因應。

有人更譏諷，馬是過氣政治人物，是為了留在政治舞台上所用的手段；也許是如此，但是退休的政治人物，無法忘情政治，本來就不甘寂寞，這是人之常情，可是只要能夠對大局有益，發揮餘熱，也算是件好事。

更有些人，認為馬英九去年第一次到大陸訪問，就應該到北京會見習近平，可以起到影響選情、反敗為勝的目的；可是當時不確定因素太多，馬英九即使未到北京，沒有見習，都被黨內認為是弄壞選情的禍首，這頂大帽子，馬英九擔不起，所以謹慎再三，等選完之後，才到北京。

我們必須回到原點，來看馬習二會，掌握一切可能使兩岸和平的契機，對習的說法「信任，但要查證」，台海衝突的代價太大，任何人都揮霍不起。