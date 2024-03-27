機艦繞台、美軍駐台 兩岸各自切香腸

距離5月20日賴清德就任中華民國總統愈來愈近，中共解放軍 機艦繞台、戰機穿越台海中線頻率陡增，北京宣稱台海從來沒有中線，加大威懾台灣力度卻可能換來反效果；台灣則透露更多美軍協訓訊息，連外島金門都有美軍特種部隊「綠扁帽」進駐協訓，美軍在台人數從十餘人增至100至120人，是「常駐」或「長駐」，各方咬文嚼字。兩岸都在玩「切香腸」戰術，「你愈逼我，我就做更多你不喜歡的事」，彼此升高敵意，未必符合兩岸民眾利益。

賴清德近日造訪南部防空導彈基地、訪視嘉義縣AI創新中心和無人機工廠，都在凸顯台灣防衛武力，台灣借鑑烏克蘭無人載具，屢擊沉俄羅斯多艘戰艦和坦克，大力發展無人機等「不對稱戰術」，配合自製雄風二型、三型反艦導彈，已成解放軍渡海犯台的最大顧忌之一。

自1月台灣大選揭曉後，共軍 就開始軍演，增加機艦迫近台灣頻率，戰機集體在海峽中線東側活動增加，單日高峰曾有40多架戰機飛近台灣空域。譬如3月21日就有36架次戰機，13架飛過海峽中線、進入台灣北部及西南防空識別區，或在台灣東部空域活動；6艘共軍戰艦也進入台灣周邊，共軍南京艦駛入宜蘭外海，與國軍拉法葉艦對峙。

中共藉故不斷升高對台施壓，尤其2月14日金門近海有艘大陸「三無漁船」越界在金門海域捕魚，台灣海巡署盤查時漁船逃逸船被撞翻，導致四人落海，兩人被救起，兩人送醫不治身亡。事發後中共發動輿論撻伐蔡政府，後來台灣態度轉變致歉，雙方正協商賠償事宜，中共卻趁機讓海警船駛入金門海域，聲稱將永久巡航該區。

這樣你來我往、步步進逼，台灣民眾更反感，媒體此時披露美軍「綠扁帽」特種部隊進駐台灣協訓，從蔡英文總統2020年10月巡視新竹樂山鋪路爪長程雷達站，背景出現穿便服的洋面孔，似有意證實基地有美軍駐守、美台合作監控大陸軍情動態，到近日澎湖三名美軍在酒吧外和三名醉漢衝突，美軍被打傷但未提告訴匆匆離開，說明美軍確實在台，卻保持低調。

美軍依「2023年國防授權法」(NDAA)駐台協訓，人數從十餘人增至120人，雖屬流動性，美方避免刺激中方，也在測試北京底線；中方相對克制，過去環球時報總編輯胡錫進曾發文，指美軍駐台之日，就是解放軍動武之時，如今被打臉。北京不想或無法藉此挑戰美方，美國援台愈來愈公開化，白宮編製預算援台1億美元就是新例。

美中台都在漸進玩切香腸戰術，測試對方底線。今年大陸兩會，總理李強報告有關台灣部分，把和平統一的「和平」兩字刪除，暗喻放棄和平手段。美國國會領袖和議員頻繁訪台，依「台灣旅行法」，內閣官員也可訪台，未來美中關係如續惡化，美方擴大在台軍事部署、派駐更多軍人赴台永久部署，甚至美軍將領公開訪台等，都可能成事實，或為北京對美軍駐台協訓低調的主因。

各方切香腸何時逼近底線？解放軍機艦離台灣愈來愈近，假如進入12浬台灣領海或領空，台方是否發射導彈警告或擊落？後果如何？兩岸有無管道通報對方，避免擦槍走火引發戰爭，將美軍拖入戰局？連串風險都缺乏安全機制溝通，兩岸嚴重缺乏互信，無疑提升了戰爭風險。

華府智庫大西洋理事會國際安全中心副主席Matthew Kroenig近日主張，美國需要說服中國，攻打台灣將失敗，美國應不排除首先動用核武，阻止中國侵犯台灣。解放軍2027年或2035年攻台的猜測繼續傳播，但如真的對台動武，將逼近戰火臨界點，可能觸發美軍加派戰鬥部隊駐台、美歐承認台灣主權獨立，或刺激台灣發展核武自保、永久脫離中國，都是北京無法承擔的風險。

近年國際輿論普遍同情台灣，國際間一個中國政策鬆動，中共步步進逼更失台灣民心，支持統一的民意屢創新低，北京如不明真相就太愚昧。或許中共需利用反台獨軍事活動來轉移焦點、疏解內部矛盾，從鐵鏈女、唐山燒烤店事件，到近日放縱愛國粉紅網爆農夫山泉，鼓動仇美反日情緒，都像輿論操作轉移民眾對經濟低迷、收入減少和房地產危機等的不滿，武力犯台更有同樣效果，其真假只能待發展證明，美台卻不能不防備。