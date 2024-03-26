用電動車賭國運？中國遇美歐反制

習近平主席日前在兩會提出「新質生產力」，把電動車 、太陽能板和鋰電池外銷，視為挽救中國經濟下滑、房地產危機，和完成產業升級、解決產能過剩的法寶。外界認為，中國用電動車「賭國運」，砸大錢補貼發展新能源車，美國朝野因此政策轉彎，有意延緩嚴格排放標準實施、加大油電混合車生產，提防中國電動車傾銷美國和世界；歐盟 也對中國補貼電動車展開調查，反制中國的大舉傾銷，電動車貿易戰山雨欲來。

中國電動車發展領先世界，去年全球最暢銷20款電動車，16款是中國製造，只有四款是特斯拉 和大眾(VW)生產；中國2021年迄今連三年整車出口(包括非電動車)分別是200萬輛、332萬輛、491萬輛，成長率驚人，取代日本成全球最大汽車出口國。中國電動車銷售去年占世界40%，幾乎快主宰全球市場。

特斯拉投資中國、開放部分技術專利後，中國電車業門檻降低、遍地開花，有上萬家電動車產業創設、倒閉，高峰時有上百個電動車品牌，如今淘汰只剩20家，未來兩年還會有多家倒閉，只剩比亞廸(BYD)等少數車廠存活。

這種「大幹快上」，傾國家之力發展特定產業的一窩蜂現象，造成生產過剩、殺價競爭，不斷出現割喉戰，比亞廸月前再把旗下定價10萬人民幣的車型，再降價2萬元，逼得特斯拉、吉利、五菱、長安、合眾、北京現代、哪吒等廠牌分別降價1至3萬元，許多業者撐不下去倒閉，存活的也須向海外開拓市場求存。

平心而論，中國勞工成本低廉、整體產業鏈包括電池等產業分工完整，兩大有利因素使電動車發展具巨大優勢。中國電動車低端車型售價僅1.1萬美元，特斯拉在中國的最低款售價3.4萬美元，除非考量品牌、品質和安全性，否則特斯拉和日、德、韓、美等國車廠，都無法面對中國低價傾銷競爭。

比亞廸為外銷，特別打造汽車運輸船「比亞迪探索者1號」，今年2月首度載運3000輛車抵達德國布萊梅港，估計至2026年中國將建造200艘類似貨船，使中國汽車銷售全球。習近平因此提出「新質生產力」新詞，寄望電動車能站穩全球腳步，凌駕美歐。

外界形容這是用三大產業賭上國運，如能成功產業升級、脫胎換骨，支配世界市場，也可挽救房地產危機，解決許多經濟難題。但中國能否賭贏？拿國運押注少數產業，風險是否太高？頗有爭論。

首先，全球新一波產業革命如火如荼，美歐同步在封堵中國電動車。中國電動車壓境歐洲，歐盟半年前即展開中國政府補貼電動車、違反WTO不公平貿易競爭的調查，發現大量證據，今夏前後將對中國電動車課徵回溯性關稅；而美國迄今阻擋中國電動車進口，否則特斯拉等業者將面臨嚴酷競爭。

其次，日本長期忽視電動車發展，豐田等企業專注氫能源汽車研發，用氫能源賭國運，未來氫能異軍突起，日後可能顛覆電動車發展。

或許美國看到中國用電動車產業賭國運，因此調整步伐，打擊中國。拜登總統簽行政命令，調查中國電動車產業鏈，指示商務部調查中國電動車是否危害國家安全。商務部長雷蒙多日前警告說，中國電動車有如掛上輪胎的iPhone，所有行車資訊都可能被中共搜集運用，必要時可遠程遙控讓所有電動車都熄火，嚴重危害個人和國家安全(就像中國禁公務員使用iPhone，禁止特斯拉開進政府機關一樣)。

拜登誓言阻止中國電動車進美國，討好汽車工人，爭取選票。而美國電動車銷售出現疲軟，車廠加強生產油電混合動力車，整個電動車政策像在急轉彎。對比亞廸在墨西哥設廠準備進軍美國和中南美洲，川普說，如當選總統將對中國在墨西哥製造的電動車課徵100%關稅，兩黨競比誰對中國更強硬。

歐盟可能放棄2035年全部生產電動車的計畫，美國也在檢討2035年減排時程，都不利中國電動車外銷，美歐日韓像似合作在新能源車賽道上一起封堵中國，有人認為「打不過中國就翻桌」，不過這也是現實上的考驗。

中國如真的用電動車賭國運，現遭遇美歐封堵，加上新電池研發很快可能取代中國產鋰電池，使中國「新質生產力」如意算盤遇嚴峻挑戰，僅靠內需無法解決產能過剩等難題，這場國運之爭充滿更多不確定變數。