汽車業「血流成河」抗中實情

川普 16日在俄亥俄州 共和黨造勢場合中的一段講話，被自由派主流媒體說成是，他若不能當選總統，全國就會「血流成河」，一時間全美各節目名嘴重砲譴責川普再次煽動暴力選舉，民主黨自白宮以下，紛紛譴責。這場政治操作的煙火瀰漫，遮掩了川普希望挑起美國汽車產業與中國競爭的存亡嚴肅議題。

原本是民主黨工會票倉的俄州，在這幾次選舉變成忽紅忽藍的搖擺州。川普2020年大選拿下俄州，勝過拜登八個百分點，但拜登最終贏得選舉人票而當選。俄州有本田福特飛雅特等巨型汽車裝配廠，然而拜登總統推動電動車 取代燃油車的綠能政策，讓俄州汽車工人如坐針氈，對工作前景憂心忡忡，汽車業工作機會成為選戰重大議題。

川普到俄州幫政治素人的汽車經銷商莫雷諾(Bernie Moreno)站台造勢，結果反中鷹派的莫雷諾，擊敗黨內三名溫和建制派對手，19日初選獲勝出線，成為共和黨參議員候選人，直接挑戰現任資深民主黨參議員布朗的四連霸；民調顯示布朗竟然與莫雷諾不相上下。這不僅再度肯定川普在俄州共和黨影響力，更讓民主黨選情拉響警報。布朗若11月連任敗北，就足以翻轉參院民主黨僅有一票的微弱多數。

川普在俄州造勢時提到汽車工業，直接點名中國領導人習近平。他說「你(習近平)現在正在墨西哥建造那些大型怪物汽車製造廠，你認為不雇美國人，就會得到這些(汽車)，你就會把汽車賣給我們，絕不。」他接著說「我們將對停車場內的每輛車徵收100%的關稅」。他在台上繼續說「現在要是我沒有選上，對整體將是血流成河(bloodbath)，這是至少的。這對整個國家來說會是場血洗。」「記住11月5日這個日子，我認為這將是我國歷史上最重要的日子。」

川普這句選舉用語「血流成河」立即成為網上即時熱搜字與文宣短視頻，自由派媒體斷章取義地展開對川普血洗式的批評，連罵三天，斥他是暴力威脅選民，綁架大選。但對自墨西哥進口的平價中國汽車，如何衝擊美國的汽車業，與汽車工人未來，鮮有人提；更沒有人批評拜登電動車政策與中國比亞迪電動車進軍美國市場的「滅頂式衝擊」。

就在川普到俄州助選的前兩周，共和民主兩黨參議員多人分別致函拜登政府，督促考慮提高美國對中國製造汽車的關稅。共和黨密蘇里州參議員霍利(Josh Hawley)提出拜登總統在川普時代的對中國進口貨27.5%關稅基礎上，再增加100%中國汽車關稅。

川普說他不擔心中國或其他國家採取報復措施，「你搞砸我們，我們也會搞砸你」，他說「這非常簡單，非常公平」川普在乎的是互惠(reciprocity)，美國優先，絕不吃虧，這是他藍領基本盤信念。

密西根州與俄州的民主黨參眾議員，對川普就中國汽車高關稅的言論，非常緊張。儘管大罵川普流血言論，不敢公開與川普同一陣線，私下裡不停施壓白宮，希望盡快拿出政策。

中國車商比亞迪早在墨西哥布局生產成本低廉電動車，符合美國市場的技術與勞工規定，透過川普時代重新簽訂的美墨加貿易協定，進口美國市場。美國除了加徵關稅外，無計可施。

美國製電動車售價超出5萬元，中國製電動車則約1萬多元，價格差太多，中國電動車將橫掃市場。底特律汽車業者說「即使課百分百關稅，也於事無補」。

電動車產業還包括鋼鐵業、電池業與AI智能消費產業等，一旦最後讓美國把汽車王國的祖產拱手讓出，俄州、密西根州汽車工人與相關上下游產業鏈工人，將大量失業，血流成河或是川普慣有誇張選舉之辭，但也離事實情況不遠。

中國發展電動車有政府全力津貼，目標是全球市場，這個雄心布局與成長是公開事實，拜登政府至今沒有拿出應對之道。就算以優惠稅率鼓勵美國車廠生產電動車，以津貼方式鼓勵消費者購買電動車，但仍無法在價格上，與中國比亞迪系列電動車競爭。

時間已經來不及，美國汽車業遊說組織目前唯一的要求就是保持川普時代對中國進口車的課徵現行關稅。美國汽車政策委員會主席布朗特(Matt Blunt)本月初表示，若非川普在2018年開始課徵中國關稅，早就看到中國進口車如潮水般湧進美國市場。值此美國汽車業的生死存亡關頭，只有川普為選票在公開呼喊。