王毅訪問澳洲 意在分化美澳

中國外交部長王毅 訪問澳洲 ，是中澳關係低迷七年以來，最高階層的訪問，意味著中澳關係的改善，更可視為中國外交的突破，意圖攻陷西方聯盟的橋頭堡。

這七、八年以來，隨著西方整體對中國的防範，中澳關係也開始惡化，尤其在2020年澳洲呼籲對新冠起源開啟國際調查之後，北京更為火大，因為從中國的觀點來看，中澳貿易始終是逆差，換句話說，只有澳洲賺中國的錢，中國不斷給澳洲好處，現在竟然恩將仇報，這樣對中國。

首當其衝的，就是對澳洲紅酒加徵100%以上的懲罰性關稅，當時澳洲紅酒出口市場的40%在中國，這當然是個重擊，接著還對牛肉與龍蝦，以檢疫為理由，禁止進口，雖然中國從來沒有明說，但是大家都心知肚明，這是對澳洲的政治懲罰。

工黨政府前年上台，雖然在安全方面，繼續維持與西方國家合作的態勢，但是在經貿方面，開始與中國關係轉暖，雙方先是在國際場合接觸，接著澳洲外交部長黃英賢與總理艾班尼斯去年相繼到北京訪問，現在王毅來訪，以及籌畫總理李強 6月來訪，將完成恢復雙邊關係的最後一環。

澳洲與中國的和解，也被視為去年以來中國笑臉攻勢的一部分，西方國家都在注意澳洲的立場，尤其在基本的人權與安全立場上，是否有動搖？特別是王毅訪問前，發生前國安部官員、澳籍中國作家楊恆鈞被判決死緩案，等於是成蕾案的翻版，澳洲國內反應強烈。

在會談中，黃英賢對王毅表示「震驚」於中國對楊恆均的判決，她提出澳洲政府對於包括新疆、西藏、香港人權的擔憂，以及表達對台灣海峽及區域和平及穩定的盼望，她還強調南海受國際法規範，特別是「聯合國海洋法公約(UNCLOS)」的重要性。

黃英賢這些強烈的言詞，贏得澳洲輿論界的喝彩，認為堅持了澳洲外交的原則，與過去工黨政府模糊、含蓄的表態，非常不同，甚至有些刻意為說而說，因為這既讓西方盟友放心，也讓國內放心，工黨政府並沒有因為「討好」中國而失去立場，尤其是這次王毅訪問澳洲是有求而來，希望能夠促成與安排李強的訪問，所以雖然不受用，也只有忍耐。

但是中方也是有所期待，王毅則對黃英賢強調，他相信獨立應該是澳方對外政策的重要原則，中澳關係的發展不針對任何第三方，也不應受第三方的影響或干擾；這就在暗示澳洲被AUKUS所綁架了。

所謂AUKUS，是指2021年9月，由美英澳三國共同宣布的「三邊安全夥伴關係協議」，由美國和英國將向澳洲提供核潛艇技術，幫助澳方組建核潛艇編隊，被外界認為是針對中國的軍事聯盟。

工黨政府上台後，並沒有廢棄這項由保守黨前政府所簽訂的軍事協議，但王毅呼籲澳洲要秉持「獨立」外交政策，也並不是期待工黨改弦易轍，廢除軍事同盟，而是像現在中國期待歐洲國家的，至少能夠從與美國聯盟關係中抽離開來。

王毅的訪問帶來的是取消制裁，中方將在3月底取消對澳洲紅酒的懲罰性關稅，對龍蝦與牛肉的限制，也在積極檢討中。不過中國要分化美澳關係，不純然是以經貿誘惑，而是訴諸澳洲自己的判斷，尤其是美國的承諾，如果川普上台，是否還能夠維持？我們看到接下來，習近平5月訪問法國，以及李強6月訪問澳洲，中國的外交正展開新的攻勢，希望法國與澳洲能夠從避險的角度考慮，往中間中立的位置挪移。

澳洲的外交政策，現在面臨兩方面的拉扯與夾擊，一方面我們看到川普批評工黨政府駐美大使陸克文：「我聽說他不太聰明」，並且暗示等他再度當選後，會視他為不受歡迎人物，「如果他一直有敵意，就不該留在這裡。」

但另一方面，前工黨總理基亭則是批評目前澳洲政府政策最多的人，他尤其反對AUKUS協議，認為是「沒有頭腦的親美立場」，中國當然會逮住機會，王毅在澳洲的短短行程中，還特別會見基亭，可見其希望擴大工黨內部的分歧，爭取統戰對象。

王毅對艾班尼斯總理強調，中澳關係既然回到正確軌道，就要不猶豫，不偏航，不走回頭路，可是澳洲恐怕還是會瞻前顧後，在美國與中國之間游移。