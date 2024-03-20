拜登有哪些牌 可扳回落後川普劣勢

距總統大選投票僅240天，全美多個民調顯示，拜登 落後川普 約5至10個百分點，強烈不滿拜登表現的選民達47%。在關鍵的六個決定勝負的搖擺州，拜登也落後川普。民主黨人擔憂大勢不妙，拜登還有哪些牌可扭轉局面？川普會不會遭遇自由派媒體和民調「捧殺」，開高走低？這齣被認為是2020年總統大選「重賽」的選戰，兩位老邁候選人未來七個月表現攸關成敗。

拜登和川普都已跨過黨內初選提名所需黨代表票，2024年大選被喻為「最難預測的選舉」。川普狂言，如果他再輸給拜登「全國將血流成河」，暗埋不服從選舉結果的地雷，聽來有點恐嚇意味。老牌民主國家竟這樣鼓動民粹，即使有利凝聚支持川普的選民也不能這麼說，它讓美國陷入危機，加劇厭惡他的選民反感，更危害美國民主。

川普去年底曾說，移民汙染美國的血液，16日在俄亥俄州集會上沒證據就說，其他國家將境內監獄清空，將年輕人送到美墨邊境，暗指非法移民 都是囚犯，「我不知你們是不是稱他們是『人』。在我看來，他們不是人，是動物」。他強調非法移民傷害非裔和西裔選民最深，想挖走拜登的少數族裔票源。

拜登老邁，說話遲慢、常說錯話，但川普半年來也有三次口誤，把拜登說成歐巴馬、把海理說成裴洛西。而拜登在國情咨文演說靠高亢聲調，近乎吶喊和即時反應，使逾六成選民認為有助改善他老弱的形象。兩黨可能都有「10月驚奇」，拜登還有哪些牌可打？

拜登有執政之便，可多方面對川普發動反攻，包括：一，收緊移民執法，整頓邊界。美墨邊界混亂已成拜登政績最大敗筆，他在國情咨文中提兩黨合作，要推動40年未見的收緊移民管制立法，邀共和黨一起努力。民主黨放棄本想八年內讓現有1100萬非法移民成為公民的立法，還須在邊界增加軍警部署、強化執法，包括大規模遣返，甚至停止夢想生計畫(DACA)，否則難以挽回頹勢。

拜登必須像川普對中國貨徵關稅一樣「川規拜隨」，對非法移民「零容忍」，即使黨內有反對聲音，得罪西裔，卻可拉回部分不滿拜登的中間選民，在人道關懷、顧慮法治與民意之間找到新平衡點。

二，妥善解決以巴戰爭和加薩難民問題。民主黨的初選面臨一成多傳統選民不表態(uncommitted)，他們質疑拜登處理以巴衝突立場。例如搖擺州密西根州不表態選民達13%，而拜登2020年在該州僅以15萬票擊敗川普，如無法挽回這些選民，拜登在該州就很危險。

白宮現極力促成以哈停火、運送物資援助加薩難民、公開表達不滿內唐亞胡的強硬政策，想逼他下台，在以巴之間尋求平衡，選前如能妥善解決以巴衝突，可能成拜登最大的「10月驚奇」。

三，很多婦女反感共和黨收緊墮胎政策，近日阿拉巴馬州高等法院裁定冷凍胚胎視同兒童，如毀壞胚胎可能被追究刑責，衝擊人工受孕，引發全美關注。共和黨人反墮胎「走火入魔」，連被強暴、染病都不准墮胎，剝奪婦女生育選擇權，因而流失婦女票。副總統賀錦麗近日造訪明尼蘇達州一家墮胎診所，政治用意明顯，川普被迫在墮胎態度上變得曖昧，民主黨可以在此占上風。

四，柯林頓競選名言「笨蛋，問題在經濟」依然是真理，美國經濟欣欣向榮、通膨年底前獲控並多次降息，都有利拜登。反觀川普除了反拜登、修正民主黨偏左路線、反中國等煽動攻擊，較缺乏系統性政見。川普近日說，將對所有中國貨加徵60%關稅、中國在墨西哥製造的電動車將徵100%關稅，當選就職當天就釋放500多名參與襲擊國會大廈入獄的「人質」，能否實施都待考驗。這些現象和川普擅長民粹煽動，其執政團隊眾叛親離，目前身邊缺乏有經驗的老將運籌有關。

五，中間選民與共和黨內支持海理的票歸何處。共和黨內有股不滿川普的勢力，11月如不投票或票投拜登，將影響大局；反觀拜登也流失近兩成西裔非裔選票，兩黨如何爭取這些游離票，攸關勝負。民調顯示，川普四大刑事案如有一宗被定罪，即使川普操作被司法迫害，仍會有選民棄他而去，有利拜登。

兩位超高齡的總統候選人、複雜的內外變數、最難預測結果的大選，結果會不會造成「血洗美國」，都讓人擔憂，也使今年大選不斷創造歷史新紀錄。