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23條立法 香港被困於中國陷阱中

社論

兩會期間，中央港澳工作領導小組組長丁薛祥7日對港區政協代表說，基本法第23條的立法工作必須加快完成。命令一下，特首李家超等連夜返港，8日即向立法會提出23條的法案，當天就進行首讀和二讀；8日至13日共六天39小時，完成了對法案181條條文的逐項審議；14日再審議40項修正；15日立法會主席向立法會內務委員會作了報告，預計下周恢復二讀，然後是三讀，最快可於月底前通過。

在北京主導下，加上「愛國人士」組成的立法會，23條火速立法，卻排除了民意的參與，完全喪失立法最重要的依據。這十足反映了，北京宣傳的「港人治港」和「高度自治」全是假的；謊言背後，一切都由黨指揮； 2014年雨傘運動和2019年反送中運動的反北京聲音全部銷聲匿跡，為了達到政治目的，所有立法程序都可犧牲。

香港輿論形容，23條「加辣」，比國安法更恐怖。例如，批評北京，可判煽動叛亂罪；唱衰香港也可判長期刑期。23條鼓吹舉報，比文革更恐怖，對「隱匿叛國」知情不報者，也可入罪。煽動叛亂最高可判10年，沒有煽動暴力意圖，也可入罪。23條可以用來取消人民的護照，不讓你出境。藏有「蘋果日報」舊報紙，也可入罪。歧視大陸人，也可入罪。

怎樣的政府會如此害怕人民的批評？會用這樣的立法，對付自己的人民？這樣的立法，只會讓北京留下歷史污點，因為這樣的立法，全面剝奪人民的言論自由權利，強制一切只能聽黨的指揮。

耶魯大學經濟學者羅奇上月在金融時報撰文說，「香港已經玩完」，他曾是投資銀行摩根史坦利中國經濟部門的主管，數十年一直唱好中國，現在終於忍不住，倒轉立場，直指「北京若不改變對港政策，香港就只能被困在的陷阱之中。」這是一個重要判斷，不但判定北京三年清零對大陸和香港經濟造成沉重打擊，更判定北京對港實施國安法所造成的巨大衝擊，以致現在的香港，股樓齊崩，政府財政更出現前所未見的赤字。

預計於4月15日實施的23條，勢必進一步毀港，將香港推向新的絕境。美國和歐盟讉責23條，另有32個國家將撤出香港，新一波的撤離潮，將在23條生效前爆發。新加坡現在流行一句笑話：「英國用了100年才在香港建成一個國際金融中心，北京只用五年就在新加坡建成一個新的國際金融中心。」

2022年北京繞過香港制訂港版國安法，當時大肆宣傳說，立法之後，香港將「由亂到治」，再「由治及興」。必須指出的是，實踐是檢驗真理的標準，國安法實施三年，香港未見治與興，見到的反而是清零和毀城，現在簡直是一潭死水，股樓全崩，經濟衰退，政府財政赤字；社會現在最流行的是30元港幣(不到4美元)的「兩餸飯」，倒退到30年前的「碟頭飯」價格。

現在力推23條，又宣傳說，立法之後，可全力拚經濟，經濟興盛可期。這又是不能兌現的謊言；上周人大開會，李強照例說，今年中國經濟增長5%，又說要經濟要轉型；習近平提出新口號「新質生產力」，又說要實現「中國式現代化」；究其核心，無非是追求科技創新，只要中國科技領先全球，經濟就可號令天下。但這樣的預言，能兌現嗎？

2022年12月，北京全面解封清零，以為解封後，經濟就會反彈，但這一廂情願的想法落空了，2023年第二季開始，經濟大幅下滑，到了下半年，出口和消費進一步萎縮、房價大跌，不少家庭成為負資產，還要償還房貸，陷入絕望，只能加入躺平行列。

北京說要經濟轉型和現代化，但對房地產、消費和地方債等嚴重危機，不設法化解，卻大喊新口號，能否成功，歐美輿論都感到懷疑；以新口號的科技現代化來說，人工智慧是當今科技最重要領域，但中國在這領域已經大幅落後。

羅奇的判斷是，只要北京對港政策不改變，香港就只能被困於中國陷阱之中。2013年北京提出中國夢和一帶一路計畫時，港府和「愛國人士」常說，香港只要「背靠祖國」，將可迎來興盛繁榮，但經過三年清零和三年國安法，才大夢初醒，「背靠祖國」原來只是神話。現在23條又殺到，香港退無可退，只能退入死胡同。

香港 新加坡 耶魯大學

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