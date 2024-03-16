不賣就禁 TikTok成為北京燙手山芋

國會眾院 本周以352比65的壓倒性多數，要求北京的「字節跳動」(ByteDance)半年內出售「抖音」海外版TikTok 美國公司，否則TikTok在美面臨下架禁令。此案現移送到參院審議，參院或修改補充、原案通過或是擱置不動，目前說法不一，如果通過，將交由拜登總統簽字生效。

TikTok對美國政經走向與民意的影響，不只來自其本身演算法能力，更是因為TikTok始終擺脫不了可能遭到中共 操控的陰影。這項法案只有一個目的，迫使TikTok脫離母公司「字節跳動」，不會及於保障言論自由的憲法第一修正案，美方已有前財政部長米努勤在內的多個財團，正密集籌資接手，說明此事勢在必行。

北京對此密切關注，批評美國做法是「強取豪奪」，「完全是強盜邏輯」，但如同美國駐中國大使伯恩斯指出，中國封殺美國X、臉書、谷歌等數位平台，不讓自己14億中國人使用，反來指責美國如何處理一個應用程式，相當「諷刺」。

TikTok在美國發展迅速，成為第一大社媒平台，據統計，按年齡劃分，TikTok用戶的最大比率(25%)年齡在10到19歲間，隨年齡層增長，TikTok用戶的比率下降。絕大多數用戶不知道TikTok的母公司是「字節跳動」，更不知道「字節跳動」2014年10月在總部成立中共黨支部，2017年4月再成立中共黨委。而按照「國家情報法」「數據安全法」「網路安全法」等，在中國境內的公司，依法有配合國家情報工作的義務。

川普總統任上已意識到數位科技正被武器化，一度要禁TikTok等在內的中國社媒應用程式，終因聯邦法官以違憲而終止，川普當時未竟全功，但讓各方開始認識到中共的社媒武器化的攻勢，而且迫使TikTok採取行動，把主要伺服器自中方分離，移置到德州，並建立防火牆，聲稱能保護美國用戶數據免受「未經授權」的外國進入。

這次是由國會眾院操刀，也是因為美中關係變質的大背景，眾院兩黨對中共威脅共識極大，突然發動TikTok法案，事先高度保密，立法精準，目的單一，確保不再受憲法糾纏，遂讓TikTok措手不及。

在眾院能源及商業委員會以50票對零票，全票通過法案前，錯估形勢的TikTok經理團隊還親赴新加坡總部匯報，樂觀稱美國並無打壓動靜，理由之一是連拜登總統連任競選總部都開設TikTok帳號，以吸引更多青年選票，沒有料到蓋拉格已然發動。

除了保護用戶個資隱私已上升到國家安全層次外，有兩件事顯示TikTok經由特殊演算法，涉及到影響國家安全，牴觸美國外交國家利益，更加深分化美國政經與文化價值的矛盾。

其一是去年10月7日爆發以哈衝突，TikTok利用演算法，向美國年輕族群推送支持哈馬斯與巴勒斯坦的內容，遠超過推送支持以色列的比例。呼應美國校園內及都會街頭爆發反以仇猶抗議運動的激增，關鍵搖擺州密西根州民主黨初選「未承諾」票激增，造成拜登連任危機。

其二是一位Z世代、有近70萬追隨者的TikTok網紅環保積極人士Alex Haraus與環保團體，去年11月起在TikTok平台大量推送宣揚使用天然氣對氣候的傷害，超過使用化石燃料，竟成功讓拜登政府臨時剎車，在1月底宣布暫停核准液化天然氣新出口措施，舉世大驚。拜登外交國安政策竟然深受TikTok內容綁架，拜登連任之勢，已無法承受再闢新戰線，流失Z世代票源。

尤其是當眾院即將就TikTok法案投票時，TikTok使用手機定位緊急推送訊息給用戶，利用自填郵遞區號，甚至附上「一鍵撥通」按鈕，呼籲用戶打給當地議員，要求不要支持該法案。這個作法，讓國會眾院電話系統幾乎當機，成為TikTok在美國干政明確證據。

目前參院猶疑不決主要原是在眾院法案通過太快，參院根本還沒有來得及弄清楚眾院版法案內容。但參院情報委員會兩黨參議員共和黨的副主席魯比歐與民主黨的主席華納都已經公開表示支持TikTok「不賣就禁」法案，顯示TikTok法案在參院的通過不是沒有可能的。

最後一關是「字節跳動」出售還要經過中共官方批准，中共官方至今出言謹慎，但依美中目前關係及中共當下政經困難，最好結果就是北京及早表態，趕快脫手此燙手山芋，解決雙方困境。