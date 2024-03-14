TikTok被禁 何以川普與共和黨不同調？

聯邦眾院13日以352票對65票，通過由眾院「美國與中共競爭特別委員會」起草的法案，要求中國公司「字節跳動」，在六個月內，自TikTok (抖音)撤資並完成切割，否則將禁止下載TikTok程式。

TikTok在美擁有1億7000多萬名用戶，眾院委員會才剛提案，TikTok隨即發動強力遊說，向用戶推送「國會正計畫全面封禁TikTok」的消息，還提供一個「通話」按鍵，讓他們直接聯絡向選區的國會議員抗議。但這反而起到負面效果，不少議員看到TikTok的動員後，本來由「傾向支持」，都變成了「一定支持」，最後眾院以壓倒性多數，通過這項限制TikTok的法案。

不過，接下來要過參院這一關，未必容易，民主黨籍的參院多數黨領袖舒默只表示此議題應該獲得關注，卻沒有明確表示，他會交由送參院全院表決。而多位主要民主、共和兩黨參議員都對法案不完全同意，一些人對法案直接點名TikTok和字節跳動有所保留，有些人則認為此法案原則上違反美國憲法第一修正案對言論自由的保障。

雖然此案尚未在參院通過成為法律，但是從目前各方反應，已經可以看出其意義重大，首先，這將是大選年首樁對中國強硬的法案；目前拜登總統與前總統川普 都已經在初選中，累積了足夠的代表數目，重演四年前兩人對決的戲碼，雖然美國選舉主要聚焦國內議題與經濟，但大家都預期，對中政策將上升成為主要議題之一。

本來拜登對禁抖音並不熱衷，他自己在展開連任之際，也開了一個TikTok帳號，以擴大針對年輕人的宣傳。但由於預期川普在大選期間，將猛烈批評拜登的中國政策軟弱，所以拜登已表示，如果國會兩院通過此法案，他就會簽署。

拜登其實有備而來，除了TikTok之外，美國貿易代表戴琪12日也放話，稱將對中國的造船業、海運、物流業的不公平競爭，考慮展開301調查。這都是基於選票的考慮，以一系列的對中國強硬的姿態，希望爭取反中國的勞工選票。

川普在任內2020年曾簽署行政命令試圖下架TikTok，如今他的態度卻180度轉變，反對強迫抖音切割，他的理由先是不能讓臉書因此得利，後來又表示「小孩沒TikTok會發瘋」，有人認為他是看TikTok如此受歡迎，見風使舵。

四年前川普要禁TikTok，其實就投鼠忌器；四年後，TikTok的用戶更多了，現在成為美國日常生活的一部分。從一般百姓來看，封殺TikTok只是華府政客的菁英議題，但反對封殺TikTok或不置可否的民意，卻是主流，精明的政客如川普者，當然知道不能違逆民意。

但外界也傳言紛紛，懷疑他是為了錢；眾所周知，川普現在因為官司賠償與法律費用，負債高達4億元，急於尋找金主，最近他與共和黨 大金主亞斯過從甚密，而亞斯的公司擁有TikTok母公司字節跳動股份，價值超過200億美元，占亞斯總資產的75%之多，強迫字節跳動剝離抖音，自然會傷害大金主的利益，難怪大家覺得川普愈來愈傾向根據自身經濟利益做決定。

政治人物的決定出於自利，並不稀奇，但川普尤其如此，常以此炫耀，這件事的第二重意義是，如果在抖音的事情上，川普願意做交易，在別的事情上又何嘗不可以，會使得美國的盟友愈發不敢相信川普，川普的第二任中，美國外交將毫無信譽可言。

第三層意義則是，這是首次川普無法讓國會共和黨聽其號令行事；共和黨現在越來越像是川普黨，違逆川普的議員常被迫放棄連任，否則在初選階段就會遭到川普支持對手的挑戰，蒙受丟臉的挫敗。

但這次川普對TikTok的立場，是與大部分共和黨議員的意見相反的，而且很可能以川普落敗收場，這給了共和黨人勇氣，讓他們可以在「支持川普」之外，有「對抗川普」的選擇，這除了令共和黨找回自己原來的方向，也讓外界開始懷疑所謂的「川普黨」是否言過其實。

TikTok被禁，雖然還沒有落幕，卻彰顯了大選年的中國議題、川普的政治交易，以及共和黨擺脫川普黨的三重意義，是值得關注的發展。