聯邦最高法院被錯誤定位 有害美國

聯邦最高法院4日裁決，推翻科羅拉多州高等法院的判例，即認定前總統川普 違反憲法第14修正案第3款參與叛亂條文，因此沒資格參選總統的裁決無效。這項裁決使伊利諾州、緬因州或其他可能引用憲法第14修正案，將川普排除出選票的做法違憲，被認為是川普的技術性勝利。川普立即盛讚最高法院，稱這有助團結，是美國的重大勝利。

有關最高法院的定位、這項裁決的實質影響與未來發展，外界有不少誤解，部分共和黨 人認為川普任命的三位保守派大法官 ，有義務維持保守派立場，川普今後將無往不利，其實存在重大誤解，必須澄清導正。

首先，這項裁決包括三個重要內涵：一，九位大法官一致認定，川普是否涉及觸犯憲法第14修正案，屬於國會權力，州政府或州高等法院無權裁定。這個論點在釐清聯邦和地方權力，符合憲法精神，裁決沒有爭議。部分川粉認為，最高法院裁決川普未涉國會騷亂，是扭曲解釋裁決內容，並不正確。

二，這項裁決並未提及2021年1月6日國會暴亂，更未談及川普是否因挑起民眾暴力滋擾國會而觸犯叛亂罪，因此，特別檢察官起訴川普參與或影響國會暴亂案的刑事訴訟，並不因此而停審，川普被起訴涉叛亂是有罪或無罪，最高法院未作判定，留給各級法院依職權審理。

三，但聯邦最高法院對憲法第14修正案第3款如何定奪，出現分歧。該款規定，任何人凡曾以國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州行政或司法官員宣誓擁護憲法，後來從事顛覆或反叛國家行為，均不得擔任參議員、眾議員、總統與副總統選舉人，或任何文職、軍職官員。

川普支持者認為，總統不屬於聯邦官員，因此不受本條款影響，但五位保守派大法官認為，有關本條款所指叛亂條文，須藉國會明確立法解決，大法官如在程序方面做指導，就踰越本分。川普提名的大法官巴瑞特(Amy Barrett)在意見書中說，「在我看來，現在不是尖銳地擴大分歧的時候」，明顯想迴避叛亂罪爭議。

這個裁決使川普保留參選資格，但並不代表他已豁免特檢官起訴他煽動國會暴亂案、扣押機密文件案、紐約州封口費詐欺案，以及在喬治亞州意圖推翻選舉結果等四宗刑事案的責任，也未影響法院繼續審判。

有專家認為，11月大選結束，國會明年1月確認選舉結果可能存在新變數。如民主黨掌握國會兩院多數，而川普當選，爭議可能從川普能否「競選」總統，變成能否「就任」總統，爭議最後仍須最高法院裁決。但如這樣發展，將使國家再陷入動盪和分裂對立，不利美國。

總之，保守派大法官既維護川普參選權，也避免最高法院捲入政治爭論漩渦，而把爭論焦點總統是否適用憲法第14修正案，推交給國會立法，或如果發生新訴訟再說，也等於把川普是否適任總統，交給選民用選票裁判。

包括川普和很多民眾對聯邦最高法院角色有誤解，就像當年國民黨中常委許水德說「法院是我們國民黨開的」，兩黨都有人想把聯邦最高法院納入政黨私囊。川普回應裁決時說，他任命的三位大法官，應該做出有利他的判決，否則就要不客氣批評他們。這種思維和誤導非常危險，尤其不利憲政發展。

美國憲法和憲政運作採三權分立，司法權是行政權、立法權之外的第三權，白宮、國會如分屬不同政黨，如意見相左或有重大爭議，最高法院可依憲法仲裁，成為行政權、立法權之外的第三大柱石，也是國家政治穩定的壓艙石。2000年小布希和高爾競選總統，佛州選票爭議和裁決，就是重大案例。

但現在最高法院反而成催生動盪的催化劑。2022年5月，最高法院以6：3推翻1973年施行迄今的墮胎合法化，使逾3600萬婦女失去生育自主權，法律秩序大地震，共和黨2022年期中選舉因此付代價，今年大選還會繼續流失婦女票，保守派大法官幫了共和黨倒忙。

最高法院似多少汲取教訓，不明顯迴護川普。巴瑞特說，九位大法官不是歐巴馬的法官或川普的法官，也不是民主黨法官或共和黨法官，他們都穿相同顏色的黑袍，而非紅袍與藍袍，但願最高法院真的能像她說的，永久保持政治中立，否則美國的分裂更難修復。