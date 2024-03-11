廉頗老矣尚能飯否？看拜登咨文點兵

紐時民調發現，73%的選民(包括56%的民主黨選民)，認為拜登 「太老」，難以「有效」再做四年總統。所以共和黨 用太老作為競選攻擊基調，因此拜登7日發表國情咨文，最大目的就是向美國人(包括民主黨人)，證明他沒有人們想像那麼老，有足夠活力和智力再做四年。

在68分鐘的演講中，拜登卯足了勁，一反批評者所說的「暮氣沉沉」；更令人訝異的是，他竟然主動出擊，回應共和黨人現場對他的質疑。演講後的評論認為，拜登有力攻擊對手川普，以及列舉他第二任的政策。批評者試圖捕捉他的「失言」，但只抓到兩處「小錯」(例如提到處方藥價格時，把其中一個地名說成為莫斯科；又如把凶案現場的Laken Rilen說成Lincoln Riley)，除此以外，就再找不到錯誤。輿論基本認為，拜登成功證明他的精神和智力都沒有問題。

今年的選舉日是11月5日，拜登生日是11月20日，選後兩周他就82歲，若做滿四年，就是86歲。其實，如此高齡，要應付繁重的總統工作，確實是個問題；但大選只有拜登和川普兩人，沒得選擇，所以拜登的失言和智力問題，應該這樣看：批評者常說的拜登失言，往往指他說錯和記錯人名地名，這並不表示他的智力有問題，長達68分鐘的演講，儘管事先他花了大量時間練習，卻也顯示他所說事情的上下文十分連貫，邏輯沒有問題；況且總統有大批助理、幕僚和顧問，足以協助改正，不致影響工作。

總統的工作最著重判斷力，拜登從政半世紀，內政外交經驗豐富，這是判斷力的重要來源。在咨文中，他說：「當你到我這個年齡時，就會知道，很多事情都會很清楚明白」，事情變得清楚明白，就是判斷力；例如去年10月7日，哈瑪斯對以色列發動攻擊，拜登的即時反應就是「純綷邪惡」，這樣攻擊和綁架平民就是邪惡。又如他去年至少兩次稱習近平為「獨裁者」(dictator)，將習政權視為共產政權，與美國的民主政權作對比，這些判斷形成他的對中政策。這樣的判斷力，與記錯人名地名，沒有什麼關連。廉頗雖老，不影響報效國家之智。

除了年老的問題，拜登還提出不少第二任內的政策，例如美國南部邊境非法移民 湧現，拜登因此受到批評，他說他提出改革法案，但川普下令共和黨議員在參院阻擋有關法案，令法案無法通過，他呼籲共和黨通過有關法案，讓改革可以推行。關於移民問題，拜登最有力的一句話是，美國不會把移民「妖魔化」，美國是全球唯一對移民保持良心和靈魂的國家。

關於加薩平民的人道救援問題，拜登在演講中提到一項新措施，他將會下令，美軍在加薩的地中海沿岸，興建一個臨時碼頭，用來運輸大量藥物、食物和飲用水，供應給當地平民。拜登繼續支持以色列，但對以色列態度作出改變，要求總理內唐雅胡保護平民安全。

美國民意受物價影響最大，食物價格在三年疫情中飛漲，疫情過後卻未見回落；拜登在演講中說到，將設立一個專案打擊小組，由聯邦貿易委員會和司法部共同組成，專門打擊那些抬高物價的商人，以及那些以為改變包裝，就可以將產品縮水和減少份量的商店。

拜登最常被批評的是經濟，其實，經濟學家一致認為，拜登執政三年，經濟表現不錯，是G7當中最出色者，上季的GDP增長為3.2%；過去三年創造1480萬份工作，失業率長期低於4%；通膨2022年6月達9.1%，但現在已降至3.1%，效率甚高，1970年代時曾用了8年才降低至3%。但民調卻顯示，多數選民認為拜登不善處理經濟，成為拜登滿意度蓋洛普民調只有38%的主要原因。

選民對經濟的印象顯然與經濟學者所認為的相矛盾，為什麼會這樣？通膨和物價的影響最大，房價和租金也是原因，但更值得注意的是，當選民被問到對經濟的印象時，往往習慣地說「不好」，但當被問到個人經濟或家庭經濟時，卻回答說「不錯」，甚至「很好」。

拜登說，選民應拿他跟「他的前任」作比較，得到了解後，再決定把票投給誰。美國經濟今年可能軟著降，聯準會主席鮑爾7日在國會作證說，很快就會降息，股市因此出現新一輪漲勢。看來，隨著經濟進一步改善，選民對經濟的悲觀情緒可以減輕，而拜登當選的希望可望增加。