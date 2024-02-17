兩場哭笑不得的法庭肥皂劇

前總統川普 面對的四項刑事案，本周都有重大進展。其中兩項是聯邦控罪，已進入聯邦最高法院，大法官已開庭審理，隨時都可能裁定川普究竟能否選總統；紐約州 與喬治亞州的兩州控罪15日也有關鍵突破。

川普不但是前總統，更是共和黨2024準總統候選人，極可能以待罪之身，當選總統。川普所涉的聯邦控罪涉及國會暴動、挪動機密文件與妨礙調查。紐約州控罪是「豔星遮羞費」涉及偽造商業文書，喬州 控罪是川普等19人被控試圖翻喬州2020年大選結果的連坐案。

聯邦罪確定上訴到最高院，有待大法官裁定。而紐約州法官15日裁定3月25日為遮羞費案開審日，這是川普面臨的四件刑事案中最先開審的案件，成為史上第一位因刑事罪成為被告受審的卸任總統。但這件案子被視為案情最輕，也是曼哈頓地區檢察官白艾榮被批評本末倒置的起訴案，因為本案涉及挪用競選資金作為遮羞封口費，背景是挪用競選資金是聯邦罪，儘管聯邦早已不予起訴，但白艾榮仍以偽造商業文書的州罪，要讓川普入獄，被認為法理基礎太弱。

此案的最大爭議是，共和黨多州初選「超級星期二」在3月5日，目前看來川普黨內無敵手，應可搶下足夠黨代表票數，而20天後的25日川普以共和黨2024準總統候選人的身分在紐約市受審，這將是前所未有的事。陪審團能否做出公正裁決，更受到無比關切；若陪審團裁定川普34項罪名有罪，面臨四年徒刑，上訴中的川普將以被定罪之身繼續參選，讓選民決定，更是史上首見。

決定封口費庭審當天，川普律師不斷與法官發生爭執，爭辯3月底開始至少六周的審理，讓川普無法競選行程，但法官不予理會，多次出聲「不要打斷我講話」，而川普則安靜坐在被告席，未發一語，神情嚴肅。

更戲劇化的發展，則在同一天的喬治亞州富頓郡法庭，州檢系統的低能貪腐，透過法庭YouTube直播，與全美各大媒體的現場報導與解說，一覽無遺地的展示出來，長達數小時的作證讓人看到喬州富頓郡檢察官芬妮‧威利斯的蠻橫自大，強辭奪理，從各媒體平台上萬則留言，看出對她的反感。

2020大選結束後，川普不服，12月施壓，電話逼迫喬州選務官員為他重新點票計票，「找出足夠票數」讓他當選。此事曝光，威利斯檢察官2021年2月正式啟動調查川普要推翻喬州大選的指控，並在2023年8月以連坐同罪方式，高調起訴川普等19人，還包括川普的前白宮幕僚長梅杜斯、前市長朱利安尼等，轟動一時。

威利斯起訴團隊中，包括她特別外聘的首席特別檢察官韋德，在2021年11月加入辦案。結果今年1月被其中一名被告踢爆，威利斯與韋德兩人之間有未公開的戀情，威利斯被指利益衝突，雇用男友，並且奢華度假。但兩人強烈否認，指兩人是2022年3月才有戀情，2022年、2023年兩人度假旅遊花費都是兩人分帳，各自埋單。喬州法官裁定公開聽證，雙方傳訊證人，當面對質。

威利斯檢察官高調出庭作證，力辯兩人關係2022年初才開始，但威利斯閨蜜作證，兩人在2019年就公開摟抱親吻，關係密切。在眾目睽睽的直播下，威利斯說法當場被戳破。威利斯與韋德兩人庭上作證，與被告多人的代表律師激烈交鋒，迫使法官當場喊停，警告雙方。這也是少見的檢察官被迫坐上證人席替自己辯護的例子。

作證過程中，大眾驚見威利斯花費公帑豪華出遊，消費高檔魚子醬伏特加酒，儘管她稱事後有補款給韋德，但卻提不出收據證明，而韋德工作不到數月，自喬州檢方獲得超過65萬元工作費用。種種內情，攤在庭上，給人觀感奇差，全國民眾有如觀看日間肥皂劇，難以置信。喬州法官必須決定威利斯檢察官與韋德之間的戀情及出遊金錢來往，是否涉及利益輸送，進而裁定威利斯是否應退出起訴川普案，喪失資格。

無論法官最後如何裁定，這場聽證已讓威利斯在未來陪審團前，完全喪失可信度，說服不了陪審團，現在只有兩個選擇，一是撤換檢察官，另找檢察官接手；二是全案推翻，撤銷所有控罪，或者重新再來。不換新檢察官或撤銷控罪另起爐灶，意謂著喬州案今年不可能開審，減少干擾川普競選；更證明全案根本就是子虛烏有的政治追殺。無論那一條，選民看在眼裡，川普都是暫時贏家。