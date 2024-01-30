愛國、蹭流量或搬石頭砸自己腳？

這幾天，英國倫敦地鐵站網紅鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)，和三名中國人的言詞糾紛，發展成國際網路熱點和評論。本是一場爭奪公共鋼琴使用權的口頭爭論，演變成「舉五星國旗的英籍中國人」咆哮怒吼，要求當地知名鋼琴家尊重個人肖像權，要求人家刪除拍攝他們的內容，卻被反嗆「這裡是英國，不是中國」。三名中國人指控被種族歧視，事件續在網路發酵，幾則視頻合計有逾1000萬人點閱，三個中國人搬石頭重砸自己腳，讓中共 跟著難堪。

這三名中國人身分特殊，網上披露他們的身分是倫敦一家專對華人 的招聘機構CEO、前孔子學院雇員，和在英國常主持華人活動的中國人。他們可能為央視拍攝春晚片段，不巧遇到有200萬粉絲的卡瓦納正在直播。他們舉五星旗 、用言詞威脅人家，甚至暗指卡瓦納性騷擾。過程被完整直播出去，西方觀眾譁然，風波續在網上延燒，讓海外無辜華人被捲入另一場「愛國」爭議中。

在X平台(前推特Twitter)上，西方讀者一面倒支持鋼琴家，稱視頻中三個圍紅圍巾的人是民族主義者，錯把英國當成共產中國(Communist China)。有華人批評矛頭直指一群共產黨小丑，把華人幾百年來在西方留下的勤勞誠實好印象都打破了，反正他們最終要回國，根本不在乎海外華人需要承擔後果。也有人說，幾個中國小粉紅自己出醜就算了，沒人在乎，但拿著五星旗幹這種丟臉的事，把中國的臉妥妥地在全世界面前丟光了。

這場爭論開始時，雙方交流還禮貌客氣，後來逐漸變質。起因在別人先占用鋼琴，自己走入人家現場直播中，卻反過來要求人家刪視頻(直播出去也刪不掉了)，還說拍攝他人「在中國不被允許」。西方國家公眾場合可拍攝人臉，鋼琴家因此用「這是英國，不是中國」反駁，那位女士用「我也是英國人」回應，但自稱英國人卻拿著五星旗。中國男子更怒吼指責伸手摸五星旗的鋼琴家「Don't touch her」，暗指人家要性騷擾，因此開啟「離岸愛國者」荒唐行徑。

如今網上英語讀者一面倒指責三名中國人，卡瓦納次日更帶著「小熊維尼」(習近平的外號之一)現場直播鋼琴演奏，侮辱用意明顯。有人說，一位原本不帶政治意識的知名鋼琴家被逼成反共，這三人功不可沒；英國人今後如何看待境內中國人，不言可喻。

回顧過程，若干現象頗值省思。一，中共用民族主義和反西方來教育人民，教科書和黨媒天天說，深入部分人的大腦。爭取平等權利、對抗種族歧視本來具正當性，但不知入境隨俗、不把西方社會文明規則(如公共鋼琴使用規則、公開場合隱私權保護等)放眼裡，過度膨脹自己，和中共推動戰狼外交，動不動厲聲嗆西方，認為中國崛起就可任性支配他人。北京如今嘗苦果，逐漸收斂起戰狼行徑。民間很多人卻煞不住車，「是不是認為倫敦也是中國的」？

二，2022年10月，中國駐英國曼徹斯特六名外交官，曾群毆香港民主示威者，輿情譁然。後來六人被調回國，類似張揚心態，引發西方國家團結遏制中國，讓中國陷入孤立；個人的盲目排外意識和義和團情緒，在人家國境內照樣張狂，入籍效忠他國卻手持五星旗囂張，國內扮順民、國外張揚，正是愛國五毛或小粉紅的通病，引發反感。

三，嗆外國、爭流量，後面可能有龐大金錢收益。有網友質疑，這三人盛氣凌人，可能有意引發國內愛國民族主義者追捧，漲粉和炒作都有金錢收入，哪怕引發國家敵視對立，只要達到目的就好，「愛國無罪」無限上綱，不怕回國被追責，甚至會被暗中獎勵。

四，中共近年干預外國選舉等內政，愈來愈明目張膽。加拿大調查記者山姆·庫珀批評此事說，「這些魯莽和鋼琴家衝突的中國民族主義者，和那些干涉加拿大選舉、干涉學術和媒體、用假抗議分裂我們社會的是同一幫人，中共統戰部和國安部就是這麼行動」。

五，中共在春晚或新聞都常強調「海外華僑熱愛祖國」。網友說，這幫小粉紅打算拍一個「我在英國，但祖國才是我唯一的媽」，不幸弄巧成拙，今後再有海外華人手持五星旗在西方招搖過市，必被人們唾棄，值得美歐的中國移民們反思和借鏡。