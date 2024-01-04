日本震災 南韓刺殺 新年亞洲震盪

新年伊始，俄羅斯飛彈大舉襲擊烏克蘭，以色列轟炸黎巴嫩真主黨根據地，兩場歐洲與中東的戰事，都沒有消弭跡象，同時亞洲這邊也不寧靜，日本 能登半島大地震 ，南韓反對黨黨魁李在明 被刺，而日本救難飛機又與客機相撞。

日韓的事件，雖屬突發，但與社會脈動息息相關，而且相互感染，值得大家警惕。

日本石川縣能登1月1日下午發生芮氏規模7.6大地震，多處路面毀損、房屋倒塌，深夜更再爆出規模4.6餘震，輪島市中心的河井町更同時發生大規模火警，燒毀至少200棟建築。在斷電與大火的包夾下，目前死亡人數已超過60人，輪島市也傳出不少高齡長者被困在倒塌建築內，仍等待救援人力挖掘。

由於這是非常淺層地震，大家擔心福島大地震後將連帶發生海嘯的災難，將會重演，一度傳出可能有高達四公尺的海嘯，日本氣象廳隨即也對日本海沿岸發出海嘯警報。其中，距離震央最近的石川縣輪島市，震後11分鐘就遭遇了1.2公尺高的海嘯侵襲。

第三重連帶災難則是核災，能登半島西部的志賀核能發電廠，以及新潟縣的柏崎刈羽核電廠，在地震後強烈搖晃，有部分用過燃料池的冷卻水溢出，但放射性物質對周邊沒有影響。此外，志賀電廠一度因為強震導致輸電設備故障，但40分鐘後，核電廠的冷卻系統已重新恢復運作，廠區安全無虞、一切都在控制之中。

日本列島位處太平洋板塊及亞歐板塊交界的地震帶上，十幾條斷層縱橫交錯，地震非常頻繁，日本的國民性對此逆來順受，但是311福島大地震，三重災難造成的教訓實在太深刻，日本行政體系開始再三演練災難應變機制，這時就派上了用場。

日本政府第一時間發動緊急通報系統，要民眾盡快避難，截至2日下午，石川縣內預計有超過3萬縣民被緊急撤出家園，住進由學校、社區中心所改裝的緊急避難區，日本首相岸田文雄已經成立內閣緊急災害對策本部，並指示防衛省調動1萬名自衛隊，並以「搶通災區救援道路」為第一優先任務。

日本自從阪神大震後即全面翻修建築法規的抗震要求，並對老舊建築補助重建，大大增加對地震的承受能力；海嘯預警除了增加環日本監測點，對海嘯抵達時間計算的超級電腦再升級，還加入以人工智慧(AI)來輔助計算，地震發生後短短三分鐘即知海嘯到達時間，大大增加了逃生時間。

由於這次震災的規模不大，加上日本政府應變得當，國際並未啟動緊急救援的機制，不過應變時忙中有亂，卻發生了第四重協調上的災難，一架日本航空客機2日飛抵東京羽田機場降落時，由於與塔台溝通出現問題，與一架日本海上保安廳飛機相撞，兩架飛機隨後陷入火海。所幸民航機上379名成員皆平安逃生，但運送物資的救難飛機，則有五名組員喪生。

無獨有偶，在鄰國南韓，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明2日在釜山參訪時遭人以利器刺傷頸部，傷及頸靜脈送醫急救，目前仍在加護病房觀察中，震驚南韓政壇。

現年59歲的李在明在2022年在南韓大選中輸給現任總統尹錫悅之後，就擔任最大反對黨共同民主黨黨主席，預備下次大選繼續挑戰總統大位。目前距離4月的議會選舉僅剩100天，朝野對立的氣氛越來越升高，雖然對尹錫悅政府施政表現的差評，高達60%左右，這次選舉也因此被視為對政府的信任投票，但由於李在明一連串的行賄瀆職醜聞，近日已經讓他的總統之路蒙上陰影，民主黨很有可能輸掉目前擁有的多數，黨內離心離德，即使李在明日前以絕食24天的方式明志，目前黨內已有人公開主張分裂，另組新黨。

李在明如今遇刺，將讓民眾對他轉為同情，有利於民主黨凝聚團結，不過尹錫悅總統已經公開表示界定為恐怖事件，稱恐怖主義是自由民主的敵人，換言之，將此行刺者轉化為共同的敵人，讓反對黨討不到便宜。

南韓雖然政治暗殺的前例不多，但是對付政敵的手段卻非常極端，卸任總統沒有嘗過牢獄之災的，只剩下前任總統文在寅一人，如今李在明遇襲，恐怕開了先例，前年安倍晉三遇刺，今年李在明遇襲，這都不是正常的民主政治，天災加上人禍，新年伊始，不可不警惕。