影響7100萬退休族 社安金亟待改革

即將跨入2024年，社安署已宣布，明年社安金 調高3.2%，平均每人每月可多領59元，對耆老們不無小補。但更多退休族關切改革社安法迄今無著落，7100萬靠社安金過活的退休族，2032年起將面臨政府社安基金不足，距「大限」僅八年，屆時社安福利 金恐縮水20%至25%，白宮或國會卻仍在研擬階段，拜登政府曾表示要排入政治日程，迄今未見行動，影響逾五分之一美國人生活的社安改革停滯，快釀成真正的國安危機了。

國會上周通過8863億元的「國防授權法案」，較上年度增加3%，以應對中國、俄羅斯和伊朗、北韓等威脅，法案「重外輕內」，國會如不快採取行動，社安基金入不敷出的大洞將愈來愈大，日後需更強手段才能補平。白宮已把保護社安金，及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，定調為2024年大選民主黨重大訴求，但只聞樓梯響，未見實際的行動。絕大多數老人每月支領社安金是唯一收入，一旦減領兩成，恐將釀成社會動盪和危機。

目前研擬的改革方案和影響，約略可分：一，提高退休年齡至69歲。176位共和黨眾議員組成研究委員會在2024年預算案提議，2026年起，八年內將領取全額退休金 年齡從67歲提高到69歲，可削減13%支出。研究還提議，削減殘障福利，10年內減支7180億元。有專家認為，這是「雙重打擊」弱勢和殘障老人，國會和總統應予拒絕。

提高退休年齡是因民眾壽命延長，可工作更長時間，延後退休有助解決勞動力短缺。但反對者認為，延後領取年齡造成不公，許多人隨著年齡增長而健康衰退，無法工作的時間更長，受影響最嚴重的是中低收入老人，他們預期壽命不如高收入者高，非裔、西裔尤其如此，延長退休年齡對少數族裔最不利，財務安全更遙不可及。

二，提高退休年齡至70歲。無黨籍參議員金恩(Angus King)、共和黨籍參議員卡西迪(Bill Cassidy)領銜的跨黨派小組，正商議逐漸將領取全額社安金年齡調高到70歲，並計畫成立一個1.5兆元的主權財富基金，每年如能透過基金創造8%盈利，社安金能再支撐75年不破產。

三，直接提高社安稅。依目前法律，工薪階層薪水須徵收6.2%社安稅，雇主也需匹配繳6.2%，合計12.4%，社安稅收入成為社安基金。但社安稅有上限，2023年是16萬200元，超過上限的薪資毋須繳社安稅。據說兩黨約八成議員支持社安稅提高0.5%，即支薪勞工、雇主都須繳6.7%社安稅，研究指這可填補70%至80%社安金短缺，保證社安基金運作無虞。

議案一旦通過，估計一般工薪階層每人每月須多繳150至300元社安稅，但它也被批評拿中產階層開刀，為何不向資本家和高收入者徵稅，只動薪資階層的荷包？關鍵是國會必須行動，有人認為，議員們怕選民憤怒，影響連任，遲遲不敢動手立法。

四，為恐引發中產階層反彈，民主黨有折衷案，即所謂「甜甜圈洞」(Donut Hole)方案，即現有6.2%稅率不變，但年收入16萬200元至40萬元的人，超過16.02萬部分仍不徵稅，但超過40萬以上部分須徵收6.2%社安稅。有人認為，增加社安稅是向高收入富人徵收，有「劫富濟中產」意味，本案可保證收支平衡52年，但共和黨可能反對。

目前所有方案都是紙上談兵，未付諸立法。共和黨想削減政府開支雖有道理，卻忽略支領退休金年長者不分黨派，讓民眾延後退休，還削減其他福利，譬如2033年退休年齡達69歲時，所有後續退休者福利將削減約13%，直接砍福利；自2026年起退休年齡提高至69歲，目前59歲的人只有三年調整退休計畫時間，這些做法都動到民眾到口的蛋糕，顯得激進，毋怪乎迄今未排入議程。

社安改革涉及7100萬人，影響無數家庭，不改革2032年就入不敷出，只能支領八成，所有退休者都不願意，但向目前在職勞工加稅，工薪階層也不願意，這是政治上痛苦的兩難抉擇。至於挪用軍費挹注社安金常被提起，但眼下美中俄競爭互鬥激烈，不可能這樣做。拜登本任期已無法完成社安改革，下任總統和國會能否做到，同樣疑問重重。但願醉心於內鬥的兩黨能早日重回正軌，救救這個真正會動搖國本、也是美國本世紀重大的社安難題。