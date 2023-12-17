美國經濟四年轉折 拜登表現將轉好

由2020年初大疫爆發算起，直到2023年底，至今四年，期間美國飽受經濟困擾。先是2020年4月，疫情造成14.7%的特高失業率，失業大軍高達2300萬；接著，2021年夏天通膨開始升高，2022年6月升至創40年新高的9%，聯準會 於2022年3月開始，連續升息11次；到今年9月，開始停止升息。

這四年，美國一直備受疫情衍生的經濟問題所困擾，直到本月13日聯準會進行今年最後一次會議，情況才開始出現根本性的轉變，會議決定：通膨大勢大好，可以開始降息 ，明年將降息三次。這是一個歷史性的決定，不但表示四年亂局結束，而且表示美國經濟將進入一個嶄新時期。

當然，理論上通膨還有再起的可能，但從客觀形勢證實，通膨快速下降，經濟則保持成長，因此聯準會才會停止升息和準備降息。現在剩下的問題，就只看明年何時開始第一次降息。

這次歷史性的決定將會帶來什麼影響？首先是對股市的影響，在預期降息的刺激下，美股13日至15日連漲三天，道指首次升破3萬7000點，15日創3萬7347點新高；以科技股為主的那指，15日創2021年11月以來的1萬6623點收市新高。

蘋果15日收市197.57元，市值3.073兆，與世銀公布的全球2022年國家GDP排名，只輸給五個國家，即：美25.5兆、中18兆、日4.2兆、德4.07兆、印3.4兆；排第六的英國是3.07兆，與蘋果的市值相若。蘋果由年初至今，股價上漲55%，雖比不上輝達的241%，但市值全球第一。

華爾街知名投資人亞德尼(Ed Yardeni)預測，未來兩年，美股進入牛市，2025年底史坦普500指數將破6000點(15日收市4719點，換言之，未來兩年升幅可達27%)。亞德尼認為，未來兩年將收復2022年熊市的失地，加上明年中將首次降息，有助大市升勢；還有人工智慧熱潮明年繼續擴大，每家企業勢將納入AI，以提升生產力，牛市可期。

至於對經濟的影響，過去兩年一直擔心的經濟衰退，基本上可以排除，因為聯準會成功將經濟導向軟著陸。所謂「軟著陸」，指在聯準會的高利率(聯邦基金利率5.25%至5%)的控制下，經濟一方面保持韌性擴張，一方面又減少活動，經濟因此得以保持在所謂的「不太熱和不太冷的狀態」(Goldilock economy)，剛好可讓經濟達到軟著陸；如果太熱，通膨必難以下降，如果太冷，則經濟可能陷入衰退。

聯準會今年9月將利率維持在5.25%至5%的高水平，聯準會主席鮑爾在13日會議後表示，過去數月(9至12月)，高利率發揮作用，一方面明顯減少經濟活動(第三季GDP增長5.2%，第四季減至1.3%)，一方面則使通膨快速下降(11月物價指數3.1%)；更幸運的是，經濟保持韌力，就業未受影響(11月新增工作19萬9000個)，全年GDP仍有2.5%增長，這是理想的軟著陸狀況。聯準會奮戰通膨，升息11次，再維持高利率半年，終於擊退通膨；有經濟學家認為，這是數十年來聯準會的一次罕見成就，華爾街因此有人為鮑爾祝捷。

值得留意的是，經濟起變化，可能影響到拜登 選情，不斷的民調顯示，拜登的滿意度跌破40%；歷史顯示，在任總統滿意度跌破40%，沒有贏的機會。可是經濟學家卻普遍認為，拜登的經濟政策(Bidenomics)方向正確，給予高分；在大疫期間，一直維持就業強勁，消費者一直保持消費，讓經濟處於不墮；到了最後，竟能戰勝通膨，讓經濟軟著陸，將是通膨史上的一次重要勝利。但美國人民眾卻不如此認為，他們對「拜登經濟學」不賣帳，超過60%的選民認為他不善於處理經濟，在30歲以下的年輕選民中，只有11%認為他的經濟政策正確。

進入2024年，按聯準會的步伐，可能於3月，5月或6月開始降息；開始降息，即表示通膨已回降至聯準會認為可降息的低水平，屆時美國整個經濟狀況的變化，可能比現在更能讓選民接受，國內責怪拜登的人可能會減少，只要通膨能在明年9月勞工節前，下降至選民能夠接受的情況，將會有助於拜登的選情。