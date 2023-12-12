美國高鐵蹣跚跛行 與中國差異大

白宮5日宣布，將為美國西部修建兩條高速鐵路，提供60多億美元聯邦補助。拜登總統說，美國第一條高鐵將在2028年在洛杉磯 、拉斯維加斯之間通車，以趕上2028年洛杉磯奧運。美國基建高喊多年，高鐵造價昂貴、進度緩慢，與中國高鐵興建速度和效率，被視為美中國力和基建實力比拚指標，但只拿高鐵比較失準，因為兩國需求和國情天差地別，才是美國落後的主因。

中國官民都以高鐵為傲，高鐵成為中美兩國的「面子工程」，但是否有迫切需要、建成後的營運、養護和效益能否維持盈餘，不淪為「錢坑」，同樣很重要。中國流行把高鐵、網購、行動支付、共享單車稱為中國「新四大發明」，用此炫耀國力；但中國高鐵技術主要靠逆向仿製德、法和日本技術，如今至少3%關鍵零組件還掌握外國手中，如果斷供，高鐵將停擺，成為晶片之外中國另一被卡脖子的科技。

不過中國也有值得驕傲的成就，譬如高鐵網絡達4.4萬公里，全世界最長也最密集，能聯結31個省和行政區，時速300公里路段占1.5萬公里，占全球三分之二，成為中國的驕傲。

只是中國高鐵也成錢坑，18條路線有12條虧損，連載客率最高、最賺錢的京滬線去年也虧本，如今每年總虧損近2000億人民幣，高鐵負債總額已突破6萬億人民幣，利息都付不起，全靠國家財政和貸款支撐；偏遠地區高鐵乘客稀少，車站淪為「蚊子館」，是好大喜功、勞民傷財的基建「白象」，也成各國建設高鐵負面案例。

高鐵有其附帶效益，譬如平衡城鄉和地方經濟發展、戰爭動員時快速運輸物資、兵員和武器等，但高鐵通過橋樑、高架等路段，可輕易用導彈摧毀，是它的脆弱隱憂。

美國基建落後，被嘲笑沒有高鐵，如今想急起直追，很多專家認為沒必要。主因之一美國人口密度不像中國高，依賴公共運輸系統遠低於中國。美國汽車文化發達，家庭擁多部車是常態，想到哪裡隨心所欲，駕車跨州遠行司空見慣，加上航空業發達，航班密、票價低，只有東北各州人口較密集區，譬如東岸從紐約至佛州可能對高鐵有較高需求，從波士頓、紐約、華府這條東岸走廊最需要高鐵，其他地區建高鐵的效益不高。

今年9月，佛羅里達州高鐵「光明線」(Brightline)往返邁阿密、奧蘭多之間通車了，時速200公里，被中國媒體嘲笑是「慢鐵」，因為不符國際定義高鐵時速須200公里以上。

加州 討論了幾十年，終於有兩條高鐵規畫或興建中。一條是完成規畫的私營「西部光明線」(Brightline West)，從洛杉磯東邊聖伯納汀諾市至拉斯維加斯，全長約218哩，時速可達200哩(320公里)，從聖伯納汀諾至賭城只需135分鐘，是汽車所需時間一半，估計每年將運送1100萬乘客，它獲得聯邦30億元補助。

另一條從洛杉磯、經佛瑞斯諾到舊金山，將來延長至聖地牙哥，全長約422哩，動工興建多年的中央山谷119哩長路段進度牛步化，最遲2033年才能通車。2008年州府批准330億元預算 ，現已跳漲至逾1000億元。它獲得聯邦31億元補助，但建設期太長、預算猛增、環保爭議，將來建成有多少旅客使用、能否支應高昂興建和維護成本，許多人看衰。

美國人習慣開車，以洛杉磯至舊金山為例，搭機約一小時，加上安檢、候機等約三、四小時，未來高鐵只需160分鐘。但高鐵只能點對點，抵達目的地後還須租車，否則很難自由行動，因此降低高鐵的吸引力，高鐵並不看好，加州政府是硬著頭皮興建。德州休士頓與達拉斯之間也計畫建子彈列車，時速205哩，全程90分鐘。地廣人稀的美國，高鐵面臨汽車和飛機競爭，如果利用率低，將來營運困難，會成賠錢的燙手山芋。

中國高鐵飛速建設，震驚世界，美國談了幾十年才開工，勞工和建設成本、用地取得、環保、預算和工會等因素，使高鐵建設蹣跚跛行，彰顯美中國情巨大差異。美國公路網百年前即建成，如今四通八達很完善，鐵路主要用於貨運，美鐵(Amtrak)客運年年虧損，高鐵建設更讓外國看笑話。但與其為面子建高鐵，將來營運虧損，成為錢坑，不如只在迫切需要地區建高鐵，畢竟國家進步與否，高鐵不是唯一指標，美國該看到中國的前車之鑑，避免重蹈覆轍。