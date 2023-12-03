十年河東十年河西 中國巨變的一年

2023年快要結束，2024年的中國會怎樣，美國又會怎樣，美中關係又如何？2023年最重要的變化，應是中國出現逆轉，中國形勢轉變，必導致對外政策的改變和美中關係的轉變。

上月中舉行過的拜習峰會，表面雖達成重啟軍事對話和領導人熱線的正面發展，但雙方關係實際上卻沒有改變。華府 對中國發動的晶片禁售和「去風險」政策並沒有改變，而北京數月來雖不斷說要開放市場，卻仍然不斷打擊民營企業。

CNN本月初曾報導，中國政府以反腐、間諜和國安等罪名，今年已至少拘捕了12名企業家和企業高管，對他們進行調查；上周又報導，大陸著名網遊平台「鬥魚」的創始人兼CEO陳少傑16日在成都被拘捕，20日該公司才獲通知，鬥魚在美國那指上市，今年初股價1.9元，12月1日跌至0.7元。

2024年是美國大選年，但無論是川普或拜登當選，民主共和兩黨的對中政策將不會有重大改變，中共專制政權對美國的威脅仍是華府的關注所在。至於對台政策，無論是民進黨或國民黨贏得選舉，華府也不可能改變對中政策。

不過，對中國來說，2023卻是巨變的一年。習的前十年，權力不斷擴大，到2022年的第三個任期，權力達至最高峰，但接著的2023年，形勢卻出現逆轉，顯示未來十年，可能比前十年更動盪，真的是十年河東十年河西，以下是形勢轉變的幾個重要轉折。

一，三年清零：政府推行的清零政策，任意封城 、關閉工廠和商店，罔顧人民的生活、工作；去年5月和11月是封城高峰期，期間被禁足在家的人民超過四億，他們失去行動自由，無法工作，甚至沒有食物。這種專制獨裁行為，使政府大失民心，也是使形勢逆轉的一個轉折。

二，經濟下滑：在今年暑假經濟大幅減速之前，政府一直宣傳經濟領先全球，甚至在今年初全面解除防疫措施，政府預期經濟可以迅速復甦，但事與願違，第二季起，經濟不但未能恢復到疫前水平，反而大幅減速，西方輿論更認為，中國40年經濟奇蹟正式結束。事實上，人民生活也直接受到影響，就業減少，收入下降，消費大不如前；過去生活水平不斷改善，現在卻是逆轉，變為生活水平不斷下降。

三，房市危機：經濟減速，房價 隨之下跌，至今仍未看到反彈的希望；房價大跌，發展商無法賣房，資金無法回籠，因此負債倒閉；人民用高價買入的房子，價值不斷縮水，大量家庭因此變成負資產，而且還要償還高房貸，生活陷入困境。

政府對房市危機束手無策，兩個月前悄悄更改政策，將1990年代開始自由買賣的房子，由占全國93%減至30%，其餘約60%則改為「保障房」，實行限價買賣。政策一旦實施，勢必釀成巨災，因為原可自由買賣的60%房子變為限價買賣，房價將永遠無法恢復，擁有這些房子的家庭損失巨大，將永無翻身之日。

四，年輕人失業：由於失業率過高，政府已停止公布失業率；絕望的年輕人，人生失去目標，變成躺平、不結婚和不生孩子，問題越來越嚴重，已對社會造成全面影響。最新研究顯示，大學生找不到工作，只好繼續讀研究所，預計至2035年，全國累計大學生人數將達3億人；有獨立思考的大學生，是否會接受獨裁專制，將成為未來政治的最大變數。

五，資金外移：任意封城和供應鏈切斷，導致外資撤走和資金外移。金融時報報導，全球的「億萬富翁」(billionaires)共2640人，中國去年仍占607人，今年減至562人；新加坡去年第一季售出的最豪華公寓，中國買家只占5%，今年增至占10%；大陸今年1萬3500名最高收入的人士出走，去年為1萬零800人。外資撤走，加上國內富豪帶著資金出走，已造成最新的資金外移危機。

六，民意轉變：中共一方面用民族主義宣傳去影響人民思想，另一方面又用科技監控民意，西方常擔心民意無法擺脫影響和控制，但是從去年的反封城和白紙革命，到今年李克強去世而引發的廣泛不滿，足證民意是隨時可以改變的。